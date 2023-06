Le plus grand crocodile du monde en captivité fête son 120e anniversaire

Cassius, le plus grand crocodile du monde en captivité, résidant au Marineland Crocodile Park sur Green Island dans le Queensland, en Australie, a célébré son 120e anniversaire cette semaine, ABC Nouvelles signalé. Le géant d’eau salée de près de 18 pieds de long vit dans le parc depuis 1987 et détient le titre du plus grand crocodile du monde selon Guinness World Records.

Célébrant cette étape importante, Cassius a dégusté les ultimes friandises d’anniversaire : le poulet et le thon, qui sont ses préférés.

« C’était un gros vieux crocodile noueux à l’époque… les crocs de cette taille ne sont pas normaux. Il mesurait 16 pieds 10 pouces avec au moins 6 pouces de queue manquants et un peu de museau manquant », a déclaré le chercheur sur les crocodiles Graeme Webb, qui était l’une des personnes chargées d’attraper le reptile bestial dit ABC.

Il a ajouté que l’on estimait que Cassius avait entre 30 et 80 ans au moment de sa capture en 1984 dans la rivière Finniss du Territoire du Nord de l’Australie.

« Il a très probablement plus d’un siècle – peut-être 120 ans », a-t-il déclaré.

Toody Scott, dont le grand-père a amené Cassius à Green Island en 1987, a également déclaré que le crocodile avait environ 120 ans d’après les estimations des chercheurs.

Même maintenant, à l’âge d’environ 120 ans, Cassius « a encore beaucoup d’étincelle en lui », a déclaré M. Scott.

Malgré son âge, Cassius fait preuve d’une vitalité remarquable, se révélant être l’un des reptiles les plus vivants et les plus attachants du parc.

»En général, les grands vieux reptiles ont tendance à être assez dociles et désintéressés. Cassius est toujours prêt à interagir. C’est l’un de nos crocs les plus vivants et très engageant. Chaque fois qu’il vous voit, il veut venir vous dire bonjour et ses yeux s’illuminent », a ajouté M. Scott.

Cassius a également accueilli des visiteurs de renom, dont feu la reine Elizabeth II, le président chinois Xi Jinping, le roi de Thaïlande et l’ancien Premier ministre Scott Morrison.