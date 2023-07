Le plus grand crocodile du monde continue de grandir alors qu’il atteint une étape d’âge étonnante: experts

Un parc animalier australien prétend avoir le plus grand – et peut-être le plus ancien – crocodile du monde en captivité, dont on estime qu’il a vécu pendant 120 ans, avec encore beaucoup de temps à parcourir, selon ses maîtres-chiens.

« Cassius est un garçon tellement magnifique et magnifique, et il a évidemment une histoire majeure à nous raconter », a déclaré Sally Isberg, directrice générale du Center for Crocodile Research en Australie, dans une interview vidéo partagée avec Fox News Digital.

« C’est un garçon heureux et en bonne santé », a-t-elle ajouté. « Il a une telle personnalité. Il est appelé d’un côté de l’enclos et est juste heureux de se promener… c’est un personnage absolument fascinant. »

Capturé en 1984 près de la ville de Darwin et transféré à Green Island quelques années plus tard, le crocodile Cassius vit au Parc aux Crocodiles de Marineland depuis plus de 35 ans. Estimé avoir vécu au moins 110 ans, certains experts ont déclaré que Cassius pourrait avoir jusqu’à 120 ans, ce qui repousserait les limites connues de la longévité des crocodiles.

ALLIGATOR TROUVÉ DANS LA MAISON DE LA LOUISIANE SERAIT FUGILÉ À TRAVERS LA PORTE DU CHIEN: « J’AI SAUTÉ EN ARRIÈRE »

Ce qui rend Cassius si inhabituel, c’est qu’il a continué à grandir malgré son âge remarquable : lors d’un examen annuel cette année, le professeur Graeme Webb a déterminé que Cassius avait encore grandi de 13 pouces depuis sa précédente visite près de 20 ans plus tôt, mesurant maintenant 17 pieds. et 11,75 pouces.

« C’était alors un gros et vieux crocodile noueux… les crocos de cette taille ne sont pas normaux », a déclaré Webb au MIX 102.3 en Australie, affirmant que grandir à un âge aussi avancé « est inhabituel pour un gros croco ».

Webb avait déterminé lors de sa première visite que Cassius avait entre 30 et 80 ans, ce qui signifierait qu’il pourrait avoir au moins 120 ans, bien qu’il n’y ait aucun moyen de déterminer pleinement l’âge du croco, surtout compte tenu de sa taille et de sa croissance inhabituelles.

NIDS DE TORTUES DE MER EN VOIE DE DISPARITION SUR L’ÎLE DE CAROLINE DU NORD POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS PLUS D’UNE DÉCENNIE

Marineland a déclaré à Fox News Digital que l’évaluation annuelle est « très discrète » car l’utilisation de dispositifs de retenue peut causer du stress en raison d’une réponse accrue au combat ou à la fuite commune aux prédateurs au sommet. Ce stress peut induire un traumatisme extrême dont la récupération peut prendre un temps considérable.

« Généralement, ces évaluations sont effectuées par observation en personne et en examinant les registres d’observation tenus par les gardiens », a noté Marineland, citant des mesures telles que des échantillons de selles et d’eau pour une analyse plus détaillée.

La récente évaluation de Cassius l’a trouvé « bien, sans motif immédiat de préoccupation, et aucune raison de croire que Cassius ne vivra pas pendant des années ».

CHIMPANZÉ VOIT LE CIEL POUR LA PREMIÈRE FOIS EN PRÈS DE 30 ANS ET RÉAGIT AVEC ÉMERVEILLEMENT : VIDÉO

Le fondateur de Marineland, George Craig, aime souvent nourrir personnellement Cassius et entretient une « merveilleuse relation » avec le crocodile, selon Isberg.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon Oldest.org, le plus vieux crocodile jamais enregistré était un crocodile connu sous le nom de Freshie, qui a atteint 140 ans en captivité malgré deux balles dans la queue et l’œil gauche.