Le plus grand crématorium d’Allemagne propose un plan pour faire face aux prix élevés du gaz

Les pompes funèbres disent qu’ils feront fonctionner les fours jour et nuit pour éviter d’utiliser du gaz

La flambée des prix du gaz a contraint le plus grand crématorium d’Allemagne à passer à un horaire de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a déclaré sa direction.

Le chef du Rhein-Taunus-Krematorium de Dachsenhausen, Karl-Heinz Konsgen, a déclaré lundi à Bild que son établissement avait trouvé une nouvelle façon de “faire face sans gaz pendant les crémations.”

L’installation, située dans l’État occidental de Rhénanie-Palatinat, a constaté que le chauffage quotidien de ses huit fours était devenu trop coûteux en raison d’une flambée des prix du gaz causée par les sanctions de l’UE contre la Russie et des craintes que Moscou ne réduise son approvisionnement réduit. tout à fait.



“En plus de la hausse des prix de 600%, l’annonce de la phase d’alerte du plan d’urgence gaz par le ministre de l’économie d’Etat nous inquiète”, a-t-il ajouté. Konsgen a expliqué.

Le crématorium, qui brûle les restes de près de 35 000 personnes par an, a chauffé ses fourneaux début août pour ce qui semble avoir été la dernière fois. Depuis, ils sont maintenus à 800 degrés Celsius, l’établissement n’a donc plus à se soucier des factures de gaz.

Le déménagement a de la viande que le personnel doit désormais également travailler la nuit et le week-end. Mais, selon Konsgen, ce n’était pas un problème pour eux. “Nos salariés l’ont compris et ont accepté les nouveaux horaires de travail”, dit le croque-mort.

Le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, a déclenché la seconde “niveau d’alerte” du plan d’urgence gazier en trois étapes du pays fin juin, craignant que d’importantes pénuries d’énergie ne se produisent en hiver.

Cette décision oblige tous les acteurs du marché à utiliser le gaz plus efficacement et à rechercher des sources d’approvisionnement alternatives. L’ingérence de l’État et le rationnement du gaz ne seront déclenchés que si la “phase d’urgence” du plan est lancé.