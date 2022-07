Le plus grand conglomérat philippin Ayala va lancer une super application de santé

Trois plates-formes philippines de technologie de la santé sous Ayala Corporation, l’un des plus grands conglomérats des Philippines, seront intégrées pour former une super application de santé.

Sur la base d’une divulgation boursière, KonsultaMD, HealthNow et AIDE seront consolidés sous KonsultaMD, qui devrait être lancé d’ici le premier trimestre 2023.

KonsultaMD est une application de télésanté gérée par le constructeur de capital-risque 917Ventures, qui a également développé l’application de soins de santé HealthNow avec AC Health, la branche de soins de santé d’Ayala Corp. AIDE est une application de soins médicaux récemment acquise par HealthNow.

Ensemble, ces applications ont une base d’utilisateurs combinée de plus de deux millions.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

La super application de santé combinera les téléconsultations offertes par KonsultaMD, les services de livraison de médicaments par HealthNOW et les tests de laboratoire et les soins à domicile d’AIDE.

KonsultaMD est le principal acteur de la télésanté aux Philippines avec plus d’un million de membres et un réseau de vente au détail de plus de 50 000 points de vente. HealthNow et AIDE auraient également élargi leur base à plus d’un million d’utilisateurs enregistrés.

“Les consultations sont au sommet de l’entonnoir. Les consultations génèrent des ordonnances qui à leur tour génèrent des demandes de laboratoire. Désormais, nous pouvons répondre à tous ces besoins. Nous sommes un guichet unique pour tous vos besoins de santé”, a déclaré Cholo Tagaysay, nouveau PDG de l’entité consolidée.

APERÇU DU MARCHÉ

Dans le même but d’élargir l’accès à des soins de santé de qualité, le conglomérat philippin Equicom Group et DoctorAnywhere, dont le siège est à Singapour, se sont associés l’année dernière pour créer un coentreprise de télémédecine aux Philippines.

Dans d’autres nouvelles, Metro Pacific Health Tech Corporation a récemment fait appel à Active8me, une société de bien-être numérique basée à Singapour, pour ajouter des programmes quotidiens personnalisés de remise en forme, de nutrition et de bien-être à son application de santé mobile. Eh bien.

ENREGISTREMENT

La relance de KonsultaMD en tant que super application placera AC Heath en position de fournir “l’accès indispensable à des services de santé et à des médicaments de qualité dans tout le pays, accélérant notre objectif de toucher la vie d’un Philippin sur cinq d’ici 2030”, PDG et président Paolo Borromeo a commenté