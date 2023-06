Le plus grand complexe éducatif et culturel juif d’Allemagne depuis la Shoah va ouvrir à Berlin

BERLIN (AP) – Lorsque le rabbin de Berlin Yehuda Teichtal a parlé pour la première fois de son rêve de construire le plus grand complexe éducatif et culturel juif d’Allemagne depuis l’Holocauste, la plupart des gens qui ont entendu parler du projet étaient sceptiques.

Mais cinq ans après l’inauguration des travaux, Teichtal, un rabbin berlinois et chef de la communauté Chabad locale, rayonne en montant sur le balcon du septième étage du nouveau bâtiment incurvé aux carreaux bleus donnant sur l’amphithéâtre du campus, le jardin, l’aire de jeux et un terrain encore recouvert de conteneurs et de matériaux de construction qui deviendra à terme un terrain de sport.

« Nous changeons le récit sur les Juifs en Allemagne », a déclaré Teichtal à l’Associated Press plus tôt cette semaine.

« Trop souvent, les gens ne pensent qu’à l’Holocauste et à l’antisémitisme lorsqu’il s’agit de Juifs en Allemagne », a déclaré le rabbin de 51 ans. « Notre campus juif est tourné vers l’avenir, il s’agit de joie, d’étudier et de vivre ensemble. »

Le Pears Jewish Campus, dans le quartier Wilmersdorf de la capitale allemande, ouvre officiellement dimanche. Les 550 élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire de la communauté Habad qui sont actuellement répartis dans des bâtiments indifférents à travers la ville déménageront tous sur le campus lorsque la nouvelle année scolaire commencera fin août.

En plus des écoles, le campus comprendra également une salle de cinéma et un studio de musique, une bibliothèque, une épicerie casher et un immense terrain de basket intérieur et une salle de sport pouvant être transformés en salle de conférence pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes ou en salle de réception. pour les mariages et les bar mitzvah.

Il y a une cuisine pour la cafétéria de l’école et une autre immense pour les réceptions, qui comprend une boulangerie pour faire des pâtisseries ou préparer la challah pour Shabbat.

Jessica Kalmanovich, mère d’une fille de 6 ans et d’un fils de 3 ans qui fréquentent l’école primaire et la maternelle de Habad dans différents quartiers de la ville, a déclaré que sa famille avait hâte que le campus ouvre.

« Chaque matin, lorsque nous passons devant le campus, mon fils me demande : ‘Quand est-ce que mon jardin d’enfants dans le bâtiment bleu est enfin prêt pour que je commence à y aller ?’ », a-t-elle déclaré.

Le jeune homme de 31 ans, né au Kazakhstan et arrivé en Allemagne alors qu’il était bébé, a qualifié le nouveau campus de « jalon » pour les Juifs de Berlin.

« Nos enfants y recevront une bonne éducation juive, nous serons au centre de la ville et nous n’aurons plus de problèmes pour trouver de la nourriture casher », a-t-elle déclaré. « Nous serons très visibles en tant que Juifs à Berlin mais en même temps nous nous sentirons protégés. »

Contrairement à de nombreuses autres institutions juives en Allemagne qui sont cachées derrière des murs par crainte d’éventuelles attaques antisémites, le nouveau campus est entouré d’une clôture en verre. Il est relié à la synagogue et au centre communautaire qui sont exploités depuis de nombreuses années par Chabad, un mouvement hassidique juif orthodoxe.

« Nous ne voulions pas que cela ressemble à un ghetto », a déclaré Teichtal. « Nous voulons que ce soit un endroit heureux, une journée portes ouvertes. »

Lorsque Teichtal, qui a grandi à Brooklyn, New York, a été invité à se rendre en Allemagne il y a 27 ans pour y faire revivre la vie juive, il avait des sentiments mitigés. Son arrière-grand-père a été assassiné dans le camp de la mort nazi d’Auschwitz et plus de 60 autres parents ont également péri dans l’Holocauste.

Mais avec sa femme Leah, il entreprit « d’apporter la lumière dans les ténèbres ».

Berlin abritait la plus grande communauté juive d’Allemagne avant l’Holocauste. En 1933, l’année où les nazis sont arrivés au pouvoir, environ 160 500 Juifs vivaient à Berlin. À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, leur nombre était tombé à environ 7 000 – par l’émigration et l’extermination.

Près de 80 ans après l’Holocauste, au cours duquel 6 millions de Juifs européens ont été tués par les nazis et leurs hommes de main, la communauté juive de Berlin est encore loin du passé. Mais il est à nouveau dynamique et vivant – avec environ 30 000 à 50 000 Juifs – et Teichtal a joué un rôle majeur dans la création de cette communauté animée.

En plus des descendants des Juifs allemands survivants, de nombreux Juifs qui vivent maintenant à Berlin ont émigré de l’ex-Union soviétique après l’effondrement du communisme au début des années 1990. Les jeunes Israéliens et Juifs américains sont venus en masse au cours des 15 dernières années, fascinés par l’ambiance de laissez-faire de la ville, la vie nocturne animée et le faible coût de la vie.

Dans un développement récent, plusieurs milliers de Juifs ukrainiens se sont installés à Berlin après que la Russie a attaqué leur pays d’origine l’année dernière, parmi lesquels plusieurs centaines de réfugiés et d’orphelins qui ont trouvé refuge dans la communauté Habad.

Le nouveau campus juif, réparti sur 8 000 mètres carrés (86 000 pieds carrés), a coûté 40 millions d’euros (43,7 millions de dollars) qui ont été payés par les gouvernements fédéral et des États, des entreprises privées, des fondations et des dons. Il est conçu pour accueillir non seulement les Juifs, mais aussi les membres d’autres religions, dit Teichtal.

« Cet endroit vise à créer un dialogue, à surmonter les préjugés et l’ignorance », a déclaré le rabbin. Il s’arrêta, puis ajouta que son travail à Berlin n’était pas encore terminé avec l’ouverture du campus juif.

« J’ai beaucoup d’autres plans », a-t-il dit avec un sourire, regardant à travers le campus. « La synagogue doit être agrandie et il y a un besoin pour une maison de retraite – avec l’aide de Dieu, nous ferons en sorte que tout devienne réalité. »

Kirsten Grieshaber, Associated Press