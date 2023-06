Le plus grand combat de Zelenksy… son duel avec le maire de Kiev, l’ancien boxeur Vitali Klitschko

Signe d’une tension politique latente dans les rangs ukrainiens, Volodymyr Zelensky s’est affronté au maire de Kiev et ancien boxeur Vitali Klitschko après la mort de trois habitants dans une frappe de missile parce qu’ils avaient été enfermés hors d’un abri anti-bombes.

Il n’y a pas d’amour perdu entre les deux, qui se sont affrontés depuis le début de la guerre, et dans une attaque cinglante contre Klitschko, Zelensky a déclaré qu’en plus d’affronter l’ennemi russe, « nous en avons aussi des internes ».

Un Zelensky furieux a déclaré que si les responsables locaux de Kiev étaient incapables de protéger les habitants en gardant les abris anti-bombes ouverts, ils seraient poursuivis et subiraient un coup de grâce lors d’une fouille à peine voilée contre l’ancien champion de boxe poids lourd.

La police a maintenant ouvert une enquête criminelle après qu’une fillette de neuf ans, sa mère et une autre femme ont été tuées dans l’attaque de missiles russes jeudi après l’échec de l’ouverture de l’abri anti-aérien vers lequel ils se sont précipités.

Zelensky, dans son message vidéo nocturne, a déclaré que les abris « doivent rester accessibles ». Nous ne devrions plus jamais voir une répétition de la situation qui s’est produite la nuit dernière à Kiev.

Signe de la tension politique qui couve dans les rangs ukrainiens, Volodymyr Zelensky (à gauche) s’est affronté avec le maire de Kiev et l’ancien boxeur Vitali Klitschko (à droite) après la mort de trois habitants dans une frappe de missile parce qu’ils étaient enfermés dans un abri anti-bombes.

C’était «très clairement» le devoir des autorités locales de «s’assurer que les abris sont disponibles et accessibles 24 heures sur 24».

« Il est douloureux de voir la négligence de ce devoir. C’est douloureux de voir des victimes. Et si le devoir n’est pas rempli sur le terrain, il est de la responsabilité directe des forces de l’ordre de poursuivre.

Dans des commentaires antérieurs aux journalistes en Moldavie, Zelensky a déclaré qu’en plus d’affronter l’ennemi russe, « nous avons aussi des ennemis internes ». Il a dit que la réponse pourrait être un coup « KO », une fouille voilée à Klitschko, un ancien champion de boxe poids lourd.

«Les gens répondront du fait qu’il y en a qui n’ont pas pu entrer dans l’abri anti-aérien et qui, malheureusement, sont morts. Comme s’il ne suffisait pas d’avoir la Russie comme ennemi, nous en avons aussi des internes », a déclaré Zelensky visiblement en colère avant d’ajouter,« il pourrait y avoir un « KO ».

Zelensky et Klitschko se sont affrontés depuis le début de la guerre.

En décembre, le président ukrainien a critiqué Klitschko et les responsables de sa ville n’avaient pas fait assez pour fournir suffisamment d’abris d’urgence pour aider les Ukrainiens sans électricité ni chauffage après les attaques russes contre le système énergétique.

« Malheureusement, les autorités locales n’ont pas bien performé dans toutes les villes. En particulier, il y a beaucoup de plaintes à Kiev », a déclaré Zelensky à l’époque.

« Pour le moins qu’on puisse dire, plus de travail est nécessaire », a-t-il déclaré, ajoutant que le niveau de services disponibles dans de nombreux centres de Kiev n’était pas suffisant.

« S’il vous plaît, faites attention – les habitants de Kiev ont besoin de plus de soutien … beaucoup de [them] sont restés sans électricité pendant 20 voire 30 heures. Nous attendons un travail de qualité de la mairie.’

Klitschko a par la suite rejeté les critiques concernant les préparatifs de l’hiver, affirmant qu’il pensait que cela était motivé par la politique et que cela semblait « étrange » pour les gouvernements étrangers qui soutiennent l’Ukraine.

Le maire de Kiev Vitali Klitschko se met à l’abri dans un abri avec des résidents locaux lors d’une alerte aérienne jeudi

Des secouristes et des travailleurs médicaux assistent une femme âgée dont la fille et la petite-fille sont mortes lors de l’attaque au missile à Kiev jeudi. L’abri anti-bombes où ils ont couru était fermé

Un parent est assis à côté du corps couvert d’une fillette de 9 ans près d’un centre de santé endommagé lors d’une frappe de missile à Kiev jeudi

« Cela semble étrange lorsque nous sommes unis contre un seul ennemi, mais nous commençons à nous battre à l’intérieur du pays », a-t-il déclaré.

« Nos partenaires étrangers disent » vous avez un ennemi commun, mais vous ne pouvez pas vous arranger entre vous.

« Je suis convaincu que la politique est derrière tout cela, parce que les représentants d’un groupe politique ont commencé à courir partout pour essayer de trouver des défauts (à Kiev) », a déclaré Klitschko à l’époque.

Dans le cercle de Zelensky, Klitschko, qui a été élu maire de Kiev en 2014, est toujours considéré comme un sérieux rival politique.

Le maire de Kiev aurait l’intention de ressusciter son parti politique UDAR et pourrait devenir le chef d’une alliance d’élites régionales mécontentes, selon un groupe de réflexion Fondation Carnegie pour la paix internationale.

« Alors que la politique ukrainienne commence à reprendre vie, le conflit entre l’administration présidentielle et le maire de Kiev ne fait que croître », a déclaré le chercheur Konstantin Skorkin.

Klitschko, maintenant dans sa neuvième année en tant que maire, était considéré comme l’un des opposants politiques les plus en vue de Zelensky avant l’invasion russe et ils se sont souvent affrontés sur la politique.

Klitschko est un allié de l’ancien président ukrainien Petro Porochenko, le chef du parti d’opposition Solidarité européenne, et le couple pourrait constituer une menace pour la direction de Zelensky.

En 2019, Klitschko s’en est pris à Zelensky et a accusé son gouvernement de tentative « illégale » de restreindre ses pouvoirs de maire de Kiev.

Zelensky contrôle la majorité du parlement ukrainien et s’il renvoyait Klitschko en tant que maire de la ville, cela signifierait qu’il pourrait mettre un allié en charge de la capitale. Et en juillet 2019, le président ukrainien a appelé Klitschko à perdre certains de ses pouvoirs.

À l’époque, Klitschko a accusé le gouvernement de Zelensky d’essayer de « m’éliminer et de nommer une personne qui n’a pas été choisie par les habitants de Kiev ».

Selon la loi, le maire élu de Kiev doit également assumer le rôle administratif, avait déclaré Klitschko à l’époque, accusant Zelensky de vouloir établir un « régime présidentiel direct » dans la capitale.

Les gens se réfugient dans une station de métro, au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, à Kiev, vendredi

Une personne se réfugie dans une station de métro à Kiev vendredi

La nouvelle dispute politique survient alors que les forces ukrainiennes à Kiev ont déclaré vendredi avoir abattu plus de 30 missiles et drones russes dans la nuit et deux personnes ont été blessées par la chute de débris, avant que les autorités ne lèvent les alertes de raid aérien dans la majeure partie du pays.

La Russie a lancé une vingtaine de missiles et frappes de drones distincts contre des villes ukrainiennes depuis début mai.

Les autorités militaires de Kiev, écrivant sur Telegram, ont déclaré que la Russie avait lancé des drones et des missiles de croisière en même temps.

« Selon des informations préliminaires, plus de 30 cibles aériennes de différents types ont été détectées et détruites dans l’espace aérien au-dessus et autour de Kiev par les forces de défense aérienne », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Klitschko, qui avait précédemment signalé deux vagues d’attaques distinctes, a écrit sur Telegram qu’il n’y avait eu aucun appel aux services de secours.

L’armée ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé 15 missiles et 18 drones.

Les autorités de la région de Kiev ont déclaré que deux personnes avaient été blessées à la suite de la chute de débris, dont un enfant.

« De plus, la chute des débris a endommagé cinq maisons privées », a déclaré l’administration de l’État sur le service de messagerie Telegram.