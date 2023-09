Le plus grand cimetière militaire américain est confiné en raison d’une « menace à la bombe »

La police a répondu à une menace au cimetière national d’Arlington

Le cimetière national d’Arlington, situé juste à l’extérieur de la capitale américaine, a été fermé au public vendredi, après qu’un courrier électronique ait affirmé la présence d’une bombe sur les lieux. Toutes les funérailles prévues ont été reportées jusqu’à nouvel ordre.

« Les équipes d’intervention du cimetière et les partenaires locaux des forces de l’ordre sont sur place pour enquêter sur la menace. Le public est prié d’éviter la zone et d’attendre les mises à jour », » a déclaré le cimetière dans un communiqué publié sur tous ses comptes de réseaux sociaux.

La fermeture a été annoncée peu après 9 heures du matin. La police du comté d’Arlington a aidé le personnel militaire de la base commune Myer Henderson-Hall à enquêter sur le rapport sur la bombe, selon les médias locaux. Une unité K-9 a été dépêchée au cimetière vendredi matin pour faire face à la menace arrivée par courrier électronique.

Peu après 15 heures, heure locale, le cimetière a annoncé que « Rien de suspect n’a été trouvé et les forces de l’ordre ont nettoyé toutes les zones en toute sécurité. » Arlington restera cependant fermé au public pour le reste de la journée, afin de se concentrer sur les funérailles qui avaient été retardées par les perturbations.

« Toute menace contre le cimetière national d’Arlington est prise au sérieux » a déclaré la réalisatrice Karen Durham-Aguilera. «Nous passerons le reste de la journée à nous concentrer sur notre mission de reposer nos militaires et leurs proches.»

Arlington est l’un des deux cimetières nationaux administrés par l’armée américaine. Quelque 400 000 militaires et leurs épouses sont enterrés dans une zone de 259 hectares (639 acres) en Virginie, surplombant Washington, DC, de l’autre côté du fleuve Potomac.

La 3e division d’infanterie américaine, également connue sous le nom de « The Old Guard », est basée dans le Myer-Henderson Hall adjacent et surveille la Tombe du Soldat inconnu.

L’origine du cimetière remonte à la guerre civile, lorsque le manoir au sommet de la colline – construit par le petit-fils adoptif de George Washington, premier président des États-Unis – était utilisé pour enterrer les soldats de l’Union tués au combat. La propriété a été saisie auprès de Robert E. Lee, qui était alors un haut général de la Confédération, sous prétexte d’impôts impayés.

Après la guerre, la famille de Lee a contesté avec succès la saisie devant le tribunal. George Washington Custis Lee revendit ensuite la propriété au gouvernement en 1883, la cédant au secrétaire à la Guerre Robert Todd Lincoln, le fils aîné du défunt président américain Abraham Lincoln.