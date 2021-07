Le plus grand cheval du monde ‘Big Jake’ meurt à 20 ans dans le Wisconsin

Big Jake mesurait 6 pieds 10 pouces et pesait 2 500 livres. Le Guinness Book of World Records l’a certifié comme le cheval vivant le plus grand du monde en 2010. Le propriétaire de la ferme, Jerry Gilbert, a déclaré que Big Jake était une « superstar » et un « animal vraiment magnifique ». (AP Photo/Carrie Antlfinger, dossier)