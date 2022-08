Le plus grand centre commercial des États-Unis fermé alors que les agents recherchent un suspect

La police du Minnesota confirme que des coups de feu ont été tirés sur le Mall of America dans la banlieue de Minneapolis, mais affirme qu’aucune victime n’a été retrouvée.

La police de Bloomington affirme que la scène a été sécurisée. Ils sont toujours à la recherche d’un suspect.

Plus tôt, le porte-parole du Mall of America, Dan Jasper, a confirmé que le centre commercial avait été fermé jeudi après-midi, mais n’avait aucun autre détail.

Le centre commercial, qui a ouvert ses portes en 1992, est le plus grand des États-Unis et est une destination touristique et un lieu de rassemblement communautaire.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait ce qui semblait être un homme criant alors qu’il marchait près du magasin Nike du complexe, avec au moins trois coups de feu apparents. Une autre vidéo montrait des acheteurs fuyant le parc d’attractions au rez-de-chaussée du centre commercial géant, tenant les mains de leurs enfants et serrant leurs sacs.

Une femme a tweeté qu’elle achetait des vêtements pour des photos de lycée avec sa fille de 17 ans lorsque le gérant du magasin leur a dit de “reculer le plus possible”. La femme a dit qu’elle était dans une cabine d’essayage avec sa fille. Une autre personne a posté une vidéo de dizaines de personnes censées être rassemblées au sous-sol alors que des avertissements de “veuillez vous abriter immédiatement” répétés sur les haut-parleurs du centre commercial.

Une autre vidéo encore montrait deux policiers, dont un avec un fusil, se déplaçant dans le centre commercial, et des personnes s’éloignant rapidement du grand atrium intérieur du centre commercial.

Le Mall of America interdit les armes à feu dans ses locaux, selon son site Internet. Le centre commercial n’a pas de détecteurs de métaux et les acheteurs ne sont pas fouillés à l’entrée. C’était le théâtre d’une fusillade le soir du Nouvel An, lorsque deux personnes ont été blessées lors d’une apparente altercation.