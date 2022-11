Le plus grand centre commercial couvert d’Écosse s’effondre dans l’administration quelques semaines avant Noël

Le plus grand centre commercial d’ECOSSE s’est effondré dans l’administration quelques semaines avant Noël.

Le propriétaire d’EK, à East Kilbride, dans le South Lanarkshire, est devenu insolvable, nommant des administrateurs mercredi.

Le centre commercial EK est entré en administration mercredi Crédit : Alamy

Les administrateurs d’Interpath Advisory ont déclaré que le centre resterait ouvert.

Ils ont ajouté que toutes les opérations quotidiennes “se poursuivraient sans être affectées par le processus administratif”.

Une déclaration sur le site Web du centre commercial a déclaré:

“Alistair McAlinden et Blair Nimmo ont été nommés co-administrateurs de Sapphire 15 sarl et Sapphire 16 sarl (les sociétés) le 16 novembre 2022.

“Les sociétés continuent de commercer alors que le centre commercial East Kilbride et Reith Lambert continuent d’agir en tant qu’agents de gestion.

“Les administrateurs conjoints agissent sans responsabilité personnelle.”

EK est décrit comme “la plus grande destination de shopping et de loisirs sous couverture d’Ecosse”.

Il compte plus de 150 boutiques, plusieurs restaurants, un cinéma Odéon et une patinoire.

Interpath Advisory a déclaré qu’ils travailleront avec les principales parties prenantes et conseillers au cours des prochains mois pour “prendre des mesures pour améliorer le centre et envisager le moment approprié pour le mettre sur le marché”.

Le directeur général d’Interpath, Blair Nimmo, a déclaré: “Bien que les défis auxquels est confronté le secteur de la vente au détail au Royaume-Uni soient bien connus, le centre commercial East Kilbride est resté une destination de shopping et de loisirs populaire et continue d’attirer des noms bien connus, notamment Matalan qui a ouvert son nouveau magasin plus tôt ce mois-ci.”

Le co-administrateur Alistair McAlinden a ajouté : “Alors que nous entrons dans l’importante période commerciale festive, notre priorité est d’envisager la stratégie la plus appropriée pour préserver la valeur dans cette importante destination de vente au détail.”

Plus tôt, nous avons expliqué à quel point les emplois étaient menacés alors qu’un détaillant de mode est sur le point de nommer des administrateurs.

Le groupe de vêtements et d’articles pour la maison Joules, qui compte 132 magasins, n’a pas réussi à obtenir des fonds supplémentaires à la suite de discussions avec des investisseurs potentiels.

Le détaillant possède des succursales à Édimbourg, Braehead, Perth, Oban, Stirling, St Andrews, Inverness et Aberdeen.

Un porte-parole de Joules a déclaré: “Le conseil prend cette mesure pour protéger les intérêts de ses créanciers.”

Il suspendra la négociation de ses actions en bourse en raison de la décision, ajoutant que d’autres annonces seront faites “en temps voulu”.

Elle avait eu du mal à cause de la hausse des coûts et plus tôt cette année, Next était en pourparlers pour prendre une participation dans la marque, mais l’accord n’a pas abouti.

Nous avons également raconté comment Marks & Spencer a annoncé son intention de fermer des dizaines de magasins au cours des cinq prochaines années dans le cadre d’un remaniement national.

La chaîne en difficulté a déclaré qu’elle prévoyait de fermer 67 autres magasins qui ont une “productivité plus faible”.

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à scoop@thesun.co.uk ou appelez le 0141 420 5200