Le plus grand casino d’Atlantic City a sous-payé ses taxes sur les jeux en ligne de 1,1 million de dollars, selon les régulateurs

ATLANTIC CITY, NEW JERSEY — Les régulateurs des jeux de hasard du New Jersey affirment que le casino le plus performant d’Atlantic City, le Borgata, a sous-payé deux fois certaines de ses taxes sur les jeux de hasard sur Internet en prenant près de 15 millions de dollars de plus en crédits que ce à quoi il avait droit.

Cela a conduit le casino à payer 1,1 million de dollars de moins en impôts que ce qu’il aurait dû.

La Division de l’application des lois sur les jeux de l’État a déclaré que le casino avait été condamné à payer le montant total des taxes dues, avec des pénalités et des intérêts totalisant 1,3 million de dollars.

Le Borgata devra également payer 75 000 $ à titre d’amende civile, a déclaré l’État.

Les responsables de l’État n’ont pas pu dire immédiatement jeudi si l’argent avait déjà été versé, bien qu’un document publié sur le site Web de la division ait noté que le sous-paiement des impôts « a été rapidement corrigé dans chaque cas ».

« La Division considère cette affaire comme grave », a écrit sa directrice par intérim, Mary Jo Flaherty, dans une lettre adressée le 15 août au Borgata. « La violation initiale était une sous-estimation du revenu brut de près de 10 millions de dollars. Cette deuxième sous-estimation du revenu brut était d’un montant supérieur à 4,5 millions de dollars.

« Le fait que cette conduite ait été répétée moins de 18 mois après que la Division ait averti qu’une violation supplémentaire de ce type pourrait entraîner une sanction civile doit également être pris en considération », a-t-elle écrit.

Le Borgata a refusé de commenter jeudi ; sa société mère, MGM Resorts International, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

En mars 2023, Borgata a inclus par erreur 9,8 millions de dollars de bonus, y compris des jeux de table, dans des déductions qui sont censées concerner uniquement les jeux de machines à sous, ce qui a entraîné un sous-paiement d’impôt de 787 000 dollars. Elle a été condamnée à payer près de 88 000 dollars d’intérêts et près de 40 000 dollars de pénalités.

En juillet 2024, une mise à niveau logicielle effectuée par MGM a entraîné la déduction de plus de crédits que le montant des bonus de joueurs réellement accordés. Cela a ajouté 4,5 millions de dollars de crédits au-delà de ce à quoi le casino avait droit, et un sous-paiement d’impôts de 365 000 dollars. Le casino a été condamné à payer plus de 15 000 dollars d’intérêts et plus de 18 000 dollars de pénalités pour cette infraction.

Les crédits sont destinés à soulager les casinos du paiement des taxes sur certains jeux gratuits offerts aux clients une fois que les bonus atteignent un certain niveau. Dans le New Jersey, les premiers 90 millions de dollars de crédit promotionnel sont taxés dans le cadre des recettes brutes, mais une fois ce seuil dépassé, tout ce qui le dépasse n’est pas taxé.

Les régulateurs ont déclaré que la société avait apporté des correctifs logiciels pour corriger le problème.

Au cours des sept premiers mois de cette année, le Borgata a remporté plus de 771 millions de dollars auprès des joueurs, soit plus de 300 millions de dollars d’avance sur son plus proche concurrent.

