Le plus grand cadeau et la responsabilité du gagnant de la réalité sont les mêmes

Remarque : l’éditorial ci-dessous a été rédigé par la réalisatrice de Winner, Susanna Fogel. Son nouveau film, avec Emilia Jones, Connie Britton, Zach Galifianakis et Kathryn Newton, est désormais disponible en VOD.

« J’aime les vaches et le football. En un mot, cela représente à peu près le sud du Texas.

C’est la première chose que Reality Winner a dite quand je lui ai dit que j’écrivais un article sur elle et sur la façon dont son enfance au Texas avait façonné ses choix. Le choix dont les gens voudront probablement entendre parler est celui qui l’a amenée dans une prison fédérale à l’âge de 26 ans, donc je vais probablement me concentrer sur celui-là. C’est pourquoi trois films ont été tournés sur elle, dont celui que j’ai réalisé et qui est désormais disponible en VOD et dans certaines salles ! Mais je ne veux pas parler de moi. Si Reality Winner réalisait un film, elle ne le ferait jamais. Tout ce qu’elle fait, c’est penser aux autres. C’est un peu comme ça qu’elle s’est retrouvée en prison. Nous y reviendrons.

Si vous ne savez pas qui est Reality Winner, rendez-moi service et ne la cherchez pas sur Google. Imaginez simplement une fillette blonde de neuf ans avec un pistolet BB rose courant dans les champs derrière le mobile home de sa famille à Kingsville, au Texas. Les intérêts incluent : les animaux, les vêtements fluorescents, le football, regarder Futurama avec sa sœur et faire des voyages en voiture avec leur père au Mexique, qui n’est qu’à une demi-heure de leur porte d’entrée. La plupart de ses amis sont mexicains ou mexicains-américains de première génération et ont de la famille des deux côtés de la frontière, y compris la femme qui s’occupe de son père alors qu’il meurt des complications d’une dépendance aux analgésiques. Lorsqu’il s’agit de race, le concept de « nous contre eux » n’a pas de sens pour Reality car elle vit dans une communauté tellement intégrée. C’est une communauté dans laquelle sa famille est fortement impliquée : sa mère est une assistante sociale qui défend les enfants placés en famille d’accueil. Elle emmène ses filles à l’église, où elles apprennent la valeur du travail caritatif.

D’accord, vous pouvez maintenant Google Reality Winner. En fonction de vos tendances politiques et de l’algorithme qu’ils ont créé, les gros titres la présenteront soit comme une traîtresse essayant de renverser le gouvernement, soit comme une héroïne grandiose poussant un programme de gauche. La vérité est qu’elle n’est ni l’un ni l’autre. La réalité n’est qu’une personne ordinaire du Texas qui fait des choix à chaque instant en fonction de ses valeurs, qui sont typiquement texanes. Elle accorde une grande importance à l’idée de liberté personnelle, au droit de penser par elle-même. Après le lycée, elle a rejoint l’armée, comme tant d’habitants de sa ville. Elle a remporté des médailles pour son service, puis a travaillé pour la NSA dans un travail de surveillance, essayant d’éliminer les menaces potentielles pour la sécurité américaine. Comme tant de personnes qui lisent cet article en ce moment, Reality est aventureuse, audacieuse et farouchement individualiste, avec un côté obstiné qui fait d’elle une force avec laquelle il faut compter. Toutes des qualités admirables dans l’abstrait, mais qui constituent une menace pour un gouvernement qui préfère que ses citoyens se conforment.

Assez de mystère. Pour en revenir à R/Reality, voici ce qu’elle a réellement fait. Vous vous souvenez peut-être juste après les élections de 2016, lorsque notre gouvernement affirmait n’avoir aucune preuve que la Russie avait piraté nos élections. Pendant des mois, les gens des deux côtés de l’allée sont devenus obsédés par la question, et des débats colériques ont suivi et ont pris le dessus sur le cycle de l’actualité. Pendant tout ce temps, Reality Winner était assise à son bureau, à son travail au gouvernement, regardant un document sur son ordinateur qui prouvait était un hack. Et le gouvernement était au courant. Cela n’a peut-être pas prouvé que les votes avaient été modifiés, mais il y avait la preuve que nous étions ciblés. La réalité était confuse. Pourquoi laisser le pays tourner autour de cette question qui avait une réponse, gaspiller le temps et l’énergie de tout le monde et empêcher nos dirigeants de se tourner vers les vrais problèmes de l’Amérique qui devaient être résolus ? Inégalité économique. Racisme. Le système scolaire. Changement climatique. Pour n’en citer que quelques-uns. Elle a estimé que les Américains ordinaires avaient le droit de savoir que leur système électoral était vulnérable puisque voter est l’un de nos droits fondamentaux en tant que démocratie. Et plus généralement, elle n’aimait tout simplement pas qu’on mente à des Américains ordinaires comme vous. Reality a donc partagé le document qu’elle a trouvé. Parmi les autres libertés auxquelles elle croit, elle croit à la liberté d’information. Elle a porté un jugement enraciné dans son propre sens de la justice. Pour elle, c’était être un patriote.

Le patriotisme est une chose difficile à définir, surtout à l’heure où notre pays est si divisé et où tant de nos systèmes semblent dépassés et dysfonctionnels. Être patriote signifie-t-il accepter et se conformer à tout ce que dit le dirigeant élu, quel que soit son identité ? Ce pays a été fondé par des gens insatisfaits de leurs dirigeants et agissant indépendamment de ceux-ci. N’est-ce pas ce que nous célébrons chaque 4 juillet ? Ou bien le patriotisme signifie-t-il quelque chose de plus communautaire et humaniste, selon lequel, quelle que soit la structure du pouvoir, nous devrions nous efforcer de faire ce qu’il y a de mieux pour le plus grand nombre de personnes dans notre pays ? Si oui, qu’est-ce qui est le mieux pour la plupart des gens ? La réalité croyait que la meilleure chose pour les gens était de connaître la vérité. Pour d’autres, la démarche patriotique qu’elle aurait eue aurait été de détourner le regard.

Qu’en penses-tu? Qu’auriez-vous fait à sa place ? Faites-vous généralement confiance à votre leadership ou souhaiteriez-vous qu’il change ? Si oui, de quelle manière ? Que risqueriez-vous, le cas échéant, pour aider ? Peut-être rien. Peut-être tout. Il n’y a pas de réponses faciles, mais l’histoire de Reality nous amène à poser les questions, ce qui est essentiel en ce moment alors que nous nous dirigeons tous vers les prochaines élections.

Reality Winner est maintenant sorti de prison. Elle est de retour chez elle à Kingsville, où elle étudie pour devenir technicienne vétérinaire. Les intérêts incluent: Crossfit, PitbullsNatation adulte. Oui, son histoire est épique, dramatique, digne de plusieurs films, mais au fond, c’est une personne ordinaire originaire d’une petite ville près de la frontière mexicaine. Comme tant de Texans, il est impossible de la définir dans un titre. Elle considère le Texas comme son chez-soi parce qu’en tant qu’État, il semble « sauvage et libre » (ses mots). C’est le plus grand cadeau de la Réalité et son plus grand handicap que ces mots la définissent aussi parfaitement.

