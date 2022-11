Le plus grand braquage d’œuvres d’art jamais réalisé au Canada demeure un mystère

« Qui n’a pas lu un roman sur un grand braquage d’œuvres d’art ? C’était une chance de faire partie d’un roman », a déclaré Bob Beneditti, ancien journaliste de CTV Montréal.

C’était à Montréal, en 1972, un an après le début de son travail de journaliste pour CFCF (une filiale de CTV), lorsque Benedetti a couvert une histoire si importante qu’elle a fait les gros titres dans le monde entier.

Benedetti a reçu l’appel le 4 septembre 1972. Le Musée des beaux-arts de Montréal, le plus ancien musée d’art du Canada, avait été cambriolé du jour au lendemain. Il a été l’un des premiers reporters sur place.

À son arrivée, la police fouillait les lieux à la recherche de preuves, à la recherche d’indices sur la façon dont 53 œuvres d’art et bijoux avaient été volés dans le musée historique.

Il est vite devenu évident pour Benedetti que ce n’était pas un crime ordinaire. C’était, et c’est toujours, le plus grand cambriolage d’œuvres d’art au Canada.

“Deux millions de dollars de peintures, c’était beaucoup à l’époque. Deux millions, c’était de l’argent réel », a déclaré Benedetti à CTV W5. Mais ce qui l’a vraiment choqué, c’est la façon dont les voleurs ont réussi à le faire.

“Je peux probablement citer quelques romans où les voleurs sont entrés dans une lucarne et sont descendus par le [rope]le tout sortait tout droit d’un roman », a-t-il déclaré.

Les enquêteurs ont déclaré à Benedetti que trois voleurs avaient eu accès au toit du musée. Ils sont ensuite entrés dans une lucarne qui était en réparation. Il n’était pas alarmé à l’époque et seulement recouvert d’une bâche en plastique. Comme des espions d’un film hollywoodien, ils ont abaissé une corde et ont glissé sans être détectés sur le sol du musée. Une fois à l’intérieur, ils rencontrèrent peu de résistance. Un coup de fusil de chasse a suffi à maîtriser les gardes.

Les voleurs ont systématiquement arraché certaines des peintures les plus précieuses du musée des murs. Parmi les objets volés figuraient des tableaux de Delacroix, Jan Brueghel l’Ancien, Millet, Rubens et Rembrandt.

En 1972, les règles pour les reporters itinérants étaient « lâches ». En fait, Beneditti a pu marcher jusqu’à l’échelle laissée par les voleurs et l’escalader pour enregistrer un stand up. CTV a des images du jeune journaliste intrépide, obtenant un accès sans précédent à un élément de preuve, au milieu d’une scène de crime.

En 1972, Bob Beneditti a pu marcher jusqu’à l’échelle laissée par les voleurs d’art et l’escalader pour enregistrer un stand up. (Archives de CTV News)

“Contrairement à aujourd’hui, où il aurait été entouré de voitures de police clignotantes et de bandes jaunes du crime et tout, il n’y avait rien de tout cela”, a déclaré Benedetti. “Les choses étaient un peu plus décontractées à l’époque. Le fait que je puisse gravir les échelons , une pièce à conviction majeure, pour faire un stand up…“

Chose qui n’arriverait jamais aujourd’hui.

Benedetti se souvient de la relation qu’il entretenait avec la police. « Il y avait une certaine confiance et camaraderie dans le fait que nous faisions le même genre de travail. Nous essayions de savoir qui a fait quoi et ils essayaient de savoir qui a fait quoi », a-t-il déclaré.

La police était perplexe. « Je ne me souviens pas qu’ils aient jamais eu un vrai suspect. Vous savez, dans beaucoup de ces cas, ils avaient quelqu’un qu’ils connaissaient, mais ils ne pouvaient tout simplement pas le prouver », a déclaré Benedetti. « Mais dans ce cas, ils n’en avaient aucune idée. C’était peut-être à cause de la nouveauté de ce type de vol au Canada. Il n’y avait pas de voleurs d’art professionnels qui rôdaient.

En riant, Benedetti nous a dit : « vous savez, les gens ne volaient pas les musées. Ils ont cambriolé des banques. Nous étions la capitale du vol de banque au Canada.

Bob Benedetti est un ancien journaliste primé qui a eu une carrière de 35 ans dans divers rôles, notamment celui de présentateur et de producteur.

Benedetti avait sa propre théorie : “Cela me fait penser à un groupe de gars du coin qui ont eu beaucoup de chance, dans la mesure où peut-être que le week-end chargé a contribué à détourner l’attention de l’enquête.”

Cinquante ans plus tard, il n’y a eu aucun signe de l’art volé et la police n’est pas près de découvrir qui a réussi le plus grand cambriolage d’art au Canada. La police de Montréal a déclaré à W5 que l’affaire était désormais «fermée».

Ils ont également poursuivi en disant : “Si de nouvelles informations venaient à nous, nous les vérifierions et si elles s’avéraient sérieuses, nous rouvririons le dossier”.

Regardez le documentaire “Raiders and the Lost Art” de CTV W5 samedi à 19h