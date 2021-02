Le NHS recevra l’ordre de se concentrer sur le changement du mode de vie des patients ainsi que sur le traitement des maladies dans le cadre de nouveaux plans gouvernementaux – qui verront les ministres prendre le contrôle des soins de santé.

Les ministres sont préoccupés par l’augmentation des maladies liées à une mauvaise alimentation et au manque d’exercice, comme le diabète de type 2 et l’obésité, selon un document divulgué.

Il reconnaît que les taux de tabagisme ont baissé ces dernières années, mais avertit que la population croissante et vieillissante du Royaume-Uni souffre de conditions à plus long terme.

Les chefs de la santé seront chargés non seulement de traiter des maladies telles que le cancer, mais aussi d’aider à les prévenir en encourageant les gens à devenir plus actifs.

Le projet de document de politique, divulgué à Health Policy Insight, révèle également que Boris Johnson a l’intention de renverser les réformes controversées du NHS England qui ont été apportées en vertu de la loi de 2012 sur la santé et la protection sociale.

Dans le cadre des plans divulgués, le secrétaire à la Santé prendrait un contrôle plus direct.

Les plans ont été accueillis aujourd’hui par l’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt, qui a déclaré qu’il pensait que les réformes pourraient être « très positives ».

Il a déclaré à BBC Breakfast: « L’année dernière a été la première année de l’histoire où, à travers le monde, il y avait plus de plus de 65 ans que de moins de cinq ans, nous devons donc tous faire face à ce grand changement dans notre offre de santé de la croissance de les personnes âgées et ce que cela signifie, c’est que vous avez besoin de beaucoup plus de soins intégrés. «

« Les structures doivent être améliorées pour rendre cela possible et je pense que c’est ce que ces réformes sont censées faire, donc je pense qu’elles pourraient être très positives. »

Il a par la suite ajouté dans l’émission BBC Radio 4 Today que les réformes devaient inclure «un mécanisme de responsabilisation approprié» similaire à celui d’Ofsted en tant qu’inspecteur des écoles.

« Comment nous nous assurons que le NHS continue d’être tenu responsable de ces énormes sommes d’argent public est quelque chose que, j’en suis sûr, les gens voudront demander », a-t-il déclaré.

Jonathan Ashworth, le secrétaire d’État à la Santé, a déclaré à City AM: « Les ministres doivent expliquer pourquoi la réorganisation est la priorité urgente lorsque 190000 personnes attendent plus de 12 mois pour un traitement et que les taux de survie au cancer doivent être radicalement améliorés. »

Les plans seront complétés par des mesures distinctes visant à restreindre la publicité sur la malbouffe et à apposer des étiquettes caloriques sur l’alcool.

Cela pourrait également donner au gouvernement le pouvoir de mettre du fluorure dans l’eau pour aider à prévenir la carie dentaire, ce que seuls les conseils pouvaient faire dans le passé.

Il rendra certains pouvoirs de Sir Simon Stevens, directeur général du NHS England, à Matt Hancock, le secrétaire à la Santé.

Les ministres sont de plus en plus frustrés par les dirigeants locaux réticents à ajouter du fluor en raison de contraintes budgétaires, rapporte le Times.

Le livre blanc – qui verrait également la privatisation forcée du NHS abandonnée – indique que le système de santé et de soins doit continuer à « s’adapter et à évoluer » pour relever les défis de la vie moderne, y compris Covid-19.

Il révèle que les services locaux du NHS seront sommés de travailler plus étroitement avec les conseils pour mieux associer les soins de santé et les services sociaux, comme ils l’ont fait pendant la pandémie.

Le document dit: «Un patient sur trois admis à l’hôpital en urgence a cinq problèmes de santé ou plus, contre un sur dix il y a dix ans.

«Bien que les taux de tabagisme diminuent, le diabète, l’obésité, la démence et les problèmes de santé mentale sont à la hausse.

Il appelle à des soins qui «se concentrent non seulement sur le traitement de conditions particulières, mais aussi sur les modes de vie, sur les comportements sains et la prévention».

Les chefs de la santé seront chargés non seulement de traiter des maladies telles que le cancer, mais aussi d'aider à les prévenir en encourageant les gens à devenir plus actifs.

La nouvelle législation supprimera les formalités administratives liées aux appels d’offres répétés, de sorte que plus de temps et d’argent pourront être redirigés vers les services de première ligne.

Le document dit: « Une amélioration du NHS England et du NHS fusionnés sera placée sur une base statutaire et sera désignée comme NHS England.

« Cela s’accompagnera d’un renforcement des pouvoirs de direction du gouvernement sur l’organe nouvellement fusionné. »

Le document, divulgué à Health Policy Insight, indique que la pandémie de Covid a démontré pourquoi de meilleurs liens entre la santé et les soins sont «essentiels».

Il ajoute: «Nos propositions rendront permanentes certaines des innovations où Covid-19 a forcé le système à improviser de nouvelles et meilleures méthodes de travail.

«La bureaucratie a un rôle à jouer mais elle ne doit pas étouffer l’innovation. Nous mettrons le pragmatisme au cœur du système ».

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Nous ne commentons pas les fuites. Nous examinons à juste titre où des changements doivent être apportés pour nous aider à mieux reconstruire. Tous les détails seront fournis en temps voulu. »