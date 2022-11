“Le plus grand blanchisseur d’argent au monde” Hushpuppi, qui a enduit la vie de luxe de la jet-set sur Instagram, est emprisonné pour une fraude de 24 millions de dollars

Un fraudeur Instagram qui a affiché son style de vie somptueux sur les réseaux sociaux après avoir dirigé des escroqueries mondiales valant des millions a été emprisonné.

Ramon Abbas, qui se faisait appeler Ray Hushpuppi, a blanchi des millions de dollars volés au milieu d’une série de cybercasses qui l’ont vu empocher des millions et poser avec des supercars.

Abbas est emprisonné depuis 11 ans Crédit : Instagram

Il a escroqué des victimes partout dans le monde Crédit : Instagram

Abbas a été arrêté lors d’un raid à Dubaï en juin dernier à la suite d’une enquête du FBI Crédit : @DubaiPoliceHQ

L’influenceur nigérian de 40 ans a utilisé un personnage extravagant sur les réseaux sociaux avec 2,5 millions d’abonnés pour escroquer les victimes du monde entier.

Il a maintenant été condamné à Los Angeles à plus de 11 ans de prison fédérale et condamné à verser 1,7 million de dollars de dédommagement à deux victimes de fraude, a déclaré le ministère américain de la Justice.

Don Alway, directeur adjoint en charge du bureau du FBI à Los Angeles, a déclaré : “Abbas était l’un des blanchisseurs d’argent les plus prolifiques au monde”.

Les procureurs ont déclaré qu’Abbas et un Canadien avaient blanchi de l’argent provenant de divers crimes en ligne, notamment des cyberattaques bancaires et des compromis de messagerie professionnelle, ou BEC, un crime prolifique dans lequel des escrocs piratent des comptes de messagerie, prétendent être quelqu’un qu’ils ne sont pas et trompent les victimes pour qu’elles transfèrent de l’argent là où ça n’appartient pas.

En 2019, il a aidé à blanchir quelque 14,7 millions de dollars volés par des pirates nord-coréens dans une banque à Malte, acheminant l’argent via des banques en Roumanie et en Bulgarie, ont déclaré les procureurs.

Il a également aidé à blanchir des millions de livres volées à une entreprise britannique et à un club de Premier League, a demandé à un cabinet d’avocats basé à New York de transférer près de 923 000 $ sur un compte criminel et a reconnu dans un accord de plaidoyer qu’il avait aidé à frauder quelqu’un au Qatar qui cherchait un Prêt de 15 millions de dollars pour construire une école, ont déclaré les procureurs fédéraux.

Lors de la condamnation de lundi, Abbas a été condamné à 135 mois de prison fédérale et a été condamné à verser 922 857 dollars de dédommagement au cabinet d’avocats et 809 983 dollars de dédommagement à la victime au Qatar.

De son propre aveu, pendant une période de 18 mois seulement, l’accusé a conspiré pour blanchir plus de 300 millions de dollars, ont écrit les procureurs dans un mémorandum de condamnation, bien qu’ils aient déclaré qu’une grande partie de la perte prévue ne s’était finalement pas concrétisée.

Abbas a été arrêté en 2020 à Dubaï lors d’un raid suite à une enquête du FBI.

Ses publications sur les réseaux sociaux le montraient vivre une vie de luxe, avec des jets privés, des voitures ultra chères et des vêtements et des montres haut de gamme.

Une publication sur Instagram disait : “J’espère qu’un jour j’inspirerai plus de jeunes à me rejoindre sur cette voie.”

Des documents judiciaires montrent qu’Abbas a commencé sa carrière en tant que Yahoo Boy au Nigeria.

Les Yahoo Boys sont des escrocs qui trompent les amoureux en ligne avec de l’argent.

Fils d’un chauffeur de taxi et commerçant du marché, en 2014, Abbas avait déménagé à Kuala Lumpur ; trois ans plus tard, il s’installerait à Dubaï.

C’est à Dubaï qu’Abbas a intensifié ses selfies avec sa flotte de moteurs de luxe, de vêtements de créateurs et de jets privés.

Il a prétendu être un promoteur immobilier et a été surnommé le milliardaire Gucci.

Ghaleb Alaumary, 37 ans, de Mississauga en Ontario, Canada, a été inculpé séparément.

Il a plaidé coupable en 2020 à un chef d’accusation de complot en vue de se livrer au blanchiment d’argent, ont déclaré les procureurs.

Il a été condamné à près de 12 ans de prison fédérale et a été condamné à payer plus de 30 millions de dollars en dédommagement.

