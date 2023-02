Le plus grand bateau de croisière du monde dépense 17,5 millions de rands par semaine en courses. Comment sont préparés 30 000 repas par jour.

Symphonie des mers (Initié)

Plus de 6 600 passagers peuvent voyager à bord du Symphony of the Seas de Royal Caribbean.

Certains passagers mangent jusqu’à huit fois par jour, ce qui signifie que le personnel de cuisine doit préparer les repas à toute heure.

Ce bateau de croisière produit environ 30 000 repas par jour.

Les passagers à bord du navire de croisière Royal Caribbean Symphony of the Seas peuvent manger n’importe où jusqu’à huit fois par jour, ce qui donne au personnel une lourde charge d’options alimentaires à produire.

“Vous devez calculer que c’est le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, plus les collations, plus la nuit, plus toutes les 24 heures, la nourriture tout autour, et cela ne s’arrête jamais”, a déclaré Allan Gentile, chef du développement de Culinary Innovation, à Insider. “La quantité est folle.”

Jaret de Silva, le responsable des stocks du navire, dispose chaque semaine d’un budget d’épicerie de 1 million de dollars (environ 17,5 millions de rands) pour approvisionner les 23 restaurants du navire. cela se traduit généralement par 30 camions avec 500 palettes d’inventaire, ce qui équivaut à plus de 270 000 kg de nourriture et de boissons, amenés au navire dans le port de Miami sur une base hebdomadaire.

Symphonie des mers de Royal Caribbean. (SBW-Photo/Royal Caribbean)

Les cuisines du navire fonctionnent sans arrêt et sont composées d’une équipe culinaire de plus de 1 000 personnes qui cuisinent pour les invités pendant que le bateau est continuellement déplacé par les vagues.

“Certaines personnes commencent à travailler à 8 heures du matin jusqu’à 2 heures du matin, font une pause, reviennent à 17h00, se nourrissent à 21h30. Puis un autre groupe, je commence à travailler à 22h00 jusqu’à 10h00 du matin. Nous couvrons donc la production de jour comme de nuit “, a déclaré German Eladio Rijo, le chef exécutif, à Insider.

Au fond du navire, il y a des cuisines de préparation – y compris le boucher, la salle de coupe des légumes et la boîte de décongélation du poisson – où les produits alimentaires sont assemblés. Depuis les cuisines de préparation, la nourriture est ensuite déplacée vers les cuisines principales avant d’être cuite et servie aux clients.

“Nous séparons tous les magasins aux différents endroits où ils sont censés aller. Nous avons environ 20 magasins différents, divisés en congélateurs, réfrigérateurs, réfrigérateurs-chambres et magasins secs”, a déclaré de Silva. “Ainsi, tout retard dans notre opération peut entraver la navigation du navire. C’est une grande exigence logistique.”

Il y a 36 cuisines, également appelées « cuisines », sur le navire. Douze d’entre eux sont des restaurants de spécialités. Et dans chacun d’eux, environ 100 menus différents sont élaborés chaque semaine au siège social de Royal Caribbean à Miami.

“Toute nourriture à bord de ce magnifique navire, tout ce que vous mangez, c’est ma responsabilité. Chaque fois que vous avez de belles frites, c’est à moi, le riz est à moi, la pâtisserie est à moi. Salade, crevettes. Tout ce que vous mangez. C’est ma responsabilité.” dit Rijo.

Les restaurants s’adressent à tous les niveaux de prix, pour correspondre au large éventail de passagers du navire.

“Nous avions le penthouse, nous avions la suite, nous avions le restaurant principal, nous avions un restaurant de spécialités. Nous avons tous les choix. Nous avons donc essayé de plaire à tout le monde, pour nous assurer que chacun trouve ce qu’il cherche. Vous avez besoin d’avoir de l’organisation dans la cuisine. Tout cela vient donc avec l’expérience de travailler dans la compagnie de croisière », a déclaré Rijo.