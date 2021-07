Le plus grand amas de saphirs au monde trouvé « accidentellement » dans une arrière-cour au Sri Lanka

Le plus grand amas de saphirs étoilés au monde a été découvert par accident dans une arrière-cour au Sri Lanka, ont annoncé mardi les autorités. Selon un marchand de pierres précieuses, la pierre a été trouvée par des ouvriers alors qu’ils creusaient un puits dans sa maison de la région de Ratnapura, riche en pierres précieuses. Les experts pensent que la pierre «bleu pâle» qui pèse environ 510 kilogrammes a une valeur estimée jusqu’à 100 millions de dollars sur le marché international. Il a été nommé le « Serendipity Sapphire ».

Le propriétaire de la pierre, M. Gamage, a déclaré à la BBC : « La personne qui creusait le puits nous a alertés sur des pierres rares. Plus tard, nous sommes tombés sur cet énorme spécimen. »

Marchand de pierres précieuses de troisième génération, Gamage avait informé les autorités de la découverte, mais il a fallu plus d’un an pour nettoyer la pierre de la boue et des autres impuretés avant qu’elle puisse être analysée et certifiée. Il a ajouté que peu de pierres sont tombées de l’amas pendant le nettoyage, qui s’est avéré être des saphirs étoilés de haute qualité.

Thilak Weerasinghe, président de la National Gem and Jewellery Authority du Sri Lanka, a déclaré à la BBC : « C’est un spécimen spécial de saphir étoilé, probablement le plus grand au monde. Compte tenu de sa taille et de sa valeur, nous pensons qu’il intéressera les collectionneurs privés ou les musées. »

Dans un incident similaire, les archéologues ont découvert une pierre rare délimitant les limites de la ville de la Rome antique qui date de l’âge de l’empereur Claude en 49 après JC. Selon Associated Press, la pierre pomeriale, une énorme dalle de travertin, était utilisée comme , et le périmètre politique marquant la limite de la ville proprement dite avec le territoire extérieur de Rome.

La pierre a été retrouvée le 17 juin lors de fouilles pour un égout détourné sous le mausolée récemment restauré de l’empereur Auguste, juste à côté de la Via del Corso centrale dans le centre historique de Rome.

Lors d’une conférence de presse au musée Ara Pacis près du mausolée, Claudio Parisi Presicce, directeur des musées archéologiques de Rome, a déclaré que la pierre avait une signification à la fois civique et symbolique.

