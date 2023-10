Le plus grand acteur de flop du sud de l’Inde a coûté aux producteurs Rs 500 crore, toujours une superstar ; pas Ravi Teja, Vijay, Ajith, Chiru

L’acteur du sud de l’Inde avec les plus gros échecs a coûté aux producteurs des pertes de plus de Rs 500 crore.

Réaliser un succès ou un échec ne dépend pas d’une seule personne dans un film. Une équipe de plusieurs centaines de personnes travaille sur chaque projet et tous contribuent à son destin. Mais comme les acteurs (et dans une certaine mesure le réalisateur) sont le visage de chaque film, la responsabilité du succès et de l’échec leur incombe. Ainsi, les acteurs avec de nombreux succès deviennent des superstars, mais ceux qui réalisent d’énormes échecs peuvent voir leur carrière disparaître sous leurs yeux. Parmi eux se trouve un acteur qui a fait partie de certains des plus grands films à succès de l’histoire du cinéma indien.

Les acteurs avec les plus gros ratés du sud

La superstar Telugu, Prabhas, a la distinction douteuse d’avoir les plus gros échecs de sa carrière. Les deux derniers films de l’acteur – Adipurush et Radhe Shyam – sont les deux plus gros flops de l’histoire du cinéma indien, perdant au total environ Rs 400 crore. Avant cela, Prabhas a connu une douzaine d’autres échecs dans sa carrière, à commencer par Raghavendra jusqu’à Saaho. Collectivement, ces films ont perdu environ Rs 100 crore, ce qui signifie que les films de Prabhas ont perdu des producteurs plus de Rs 500 crore au box-office.

Prabhas frappe et flop

En 20 ans de carrière, Prabhas n’a travaillé que sur quelques films, espaçant ses sorties. Il a commencé sa carrière cinématographique avec Eeshwar, un film moyen sorti en 2002. Au cours de la décennie suivante, il a donné des succès comme Varsham, Chatrapathi et Bujjigaadu, mais a également joué dans des films sans succès comme Adavi Ramudu, Chakram, Pournami, , Yogi, Munna et Ek Niranjan. Après avoir atteint la célébrité avec des films comme Billa, Daring et Mr Perfect, Prabhas a encore une fois fait un échec dans Mirchi, pour ensuite rebondir avec Mirchi. Puis, en 2015, Prabhas a joué dans son plus grand projet – les deux films Baahubali, qui ont été les plus gros succès de tous les temps. Cela a été suivi par sa phase la plus faible au box-office, qui comprend un résultat moyen à Saaho et deux énormes flops à Radhe Shyam et Adipurush.

Comment Prabhas peut encore renverser la situation

Prabhas a été ébranlé par une série de désastres au box-office, mais il a les munitions nécessaires pour renverser la situation par lui-même. Son prochain album – Salaar – est réalisé par Prasanth Neel, célèbre du KGF, et est très attendu. Le succès du film peut relancer sa carrière en déclin. L’acteur possède également Kalki 2898 AD, le film indien le plus cher à ce jour, un autre film très attendu.