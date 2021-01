Dans une avancée majeure, les astronomes ont découvert le plus ancien trou noir supermassif jamais vu. La découverte extraordinaire remonte aux premiers jours de l’univers et alimente le quasar le plus éloigné encore connu.

Le trou noir de mammouth pèse avec une masse équivalente à la masse combinée de 1,6 milliard de soleils. Il remonte à 670 millions d’années après le Big Bang, lorsque l’univers n’était qu’à cinq pour cent de son âge actuel.

Le trou noir est au cœur du premier quasar jamais découvert. Les quasars sont le noyau incroyablement brillant d’une galaxie active. Leur puissante lueur est créée par les quantités extraordinaires d’énergie libérée par le gaz tombant vers le trou noir supermassif en leur centre.

Le quasar est à 13,03 milliards d’années-lumière de la Terre, ce qui en fait le quasar le plus éloigné découvert à ce jour. Les quasars éloignés sont essentiels pour comprendre la nature de l’univers primitif. Ils offrent des informations sur la formation de trous noirs et de galaxies massives au cours de cette période.

L’objet est le premier du genre à montrer la preuve d’un vent sortant de gaz surchauffé s’échappant des environs du trou noir à un cinquième de la vitesse de la lumière.

Les astronomes ont également observé une intense activité de formation d’étoiles dans la galaxie où se trouve le quasar.

La taille extraordinaire du trou noir et le fait qu’il remonte à si tôt dans l’univers défie la compréhension scientifique actuelle de la formation de ces géants cosmiques.

On pense que les trous noirs supermassifs se développent à partir de trous noirs de graines plus petits qui dévorent la matière. Les chercheurs de l’Université de l’Arizona ont calculé que même si la graine du trou noir s’était formée juste après les premières étoiles de l’univers et avait grandi aussi vite que possible, il aurait fallu une masse de départ d’au moins 10000 soleils.

C’est tout simplement trop rapide pour les modèles actuels de la formation des trous noirs, c’est-à-dire par l’effondrement d’étoiles massives.

« Il s’agit de la première preuve de la façon dont un trou noir supermassif affecte sa galaxie hôte autour de lui, » a déclaré l’auteur principal du journal Feige Wang.

«D’après les observations de galaxies moins éloignées, nous savons que cela doit arriver, mais nous ne l’avons jamais vu se produire si tôt dans l’univers.»

Les chercheurs espèrent en savoir plus sur le quasar et le trou noir avec des observations futures, en particulier avec le télescope spatial James Webb de la NASA, qui devrait être lancé plus tard cette année.

