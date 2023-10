Les autorités palestiniennes accusent Israël d’avoir bombardé la paroisse de Saint Porphyrios

L’église grecque orthodoxe Saint-Porphyrios à Gaza a été endommagée lors d’une frappe aérienne israélienne jeudi soir, selon le Patriarcat de Jérusalem. Des informations non confirmées provenant du site indiquent qu’au moins deux personnes ont été tuées et d’autres enterrées sous les décombres de la salle de réunion adjacente.

Dans un communiqué publié vendredi, le Patriarcat orthodoxe de Jérusalem a exprimé « condamnation la plus ferme de la frappe aérienne israélienne [on] son église dans la ville de Gaza », et a qualifié le ciblage des églises et des refuges qu’elles gèrent « un crime de guerre qui ne peut être ignoré. »

Le ministère palestinien des Affaires étrangères accusé « avions de combat d’occupation » responsable de l’explosion, affirmant que des avions israéliens avaient bombardé l’église, située dans le quartier de Zaytoun, dans la ville de Gaza. Une femme et une fille sont mortes et « des dizaines de personnes » ont été blessés, a indiqué le ministère dans un message sur X (anciennement Twitter).

Un nombre indéterminé de personnes se trouvaient encore sous les décombres de la salle de réunion, a indiqué sur Facebook l’archidiocèse grec orthodoxe de Jordanie, citant l’un des paroissiens.

« Aucune information suffisamment précise n’est encore disponible, mais on s’attend à ce qu’il y ait un grand nombre de martyrs. » » a ajouté l’archidiocèse.

En savoir plus Violente escalade israélo-palestinienne : mises à jour en direct

« L’archevêque Alexios semble avoir été localisé et est vivant, mais nous ne savons pas s’il est blessé », l’Ordre orthodoxe de Saint-Georges a déclaré dans un communiqué, ajoutant qu’ils avaient « aucun mot sur la condition des plus de 500 personnes hébergées dans l’église et le monastère. »

Selon l’ordonnance, « Les bombes ont touché les deux salles paroissiales où dormaient les réfugiés, y compris des enfants et des bébés. Actuellement, les survivants fouillent les décombres à la recherche d’autres victimes.

Le Wall Street Journal a rapporté que les Forces de défense israéliennes (FDI) « enquêter sur l’incident. » L’armée israélienne n’a pas commenté la question, mais avait précédemment accusé le Hamas d’utiliser des sanctuaires religieux comme couverture pour ses agents.

Saint-Porphyrios est la plus ancienne église active de Gaza. Construite au Ve siècle pour honorer le saint éponyme, la structure actuelle a été érigée au milieu des années 1100, pendant les croisades, et rénovée au XIXe siècle. Il est situé dans la partie sud de la ville de Gaza.

Des rapports contradictoires en provenance de Gaza faisaient état de près de 800 Palestiniens s’étant réfugiés à l’intérieur de l’enceinte de l’église avant l’explosion. Les locaux se trouvaient à seulement 250 mètres de l’hôpital arabe Al-Ahli, où les Palestiniens ont affirmé que des centaines de personnes avaient été tuées et blessées dans une explosion mardi soir. Israël, quant à lui, a insisté sur le fait que l’enceinte de l’hôpital avait été touchée par une roquette lancée par le groupe militant du Jihad islamique palestinien.

Lorsqu’Israël a lancé des frappes aériennes contre Gaza en réponse à l’incursion meurtrière du Hamas le 7 octobre, des informations ont fait état d’un bombardement de Saint-Porphyrios. L’église a rapidement publié une déclaration qualifiant l’histoire de fausse nouvelle et rassurant tous ceux qui demandaient que tout allait bien. Sa page Facebook n’est plus mise à jour depuis mardi.