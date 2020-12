Les archéologues pensent avoir trouvé le plus ancien outil connu utilisé pour le meulage ou le grattage, datant de quelque 350 000 ans.

Trouvé dans la grotte de Tabun dans le nord d’Israël, l’instrument est un galet, un type de petite pierre arrondie, et est antérieur à l’homo sapiens d’au moins 50000 ans.

Auparavant, on pensait que de tels outils n’avaient été introduits que beaucoup plus tard, il y a environ 200 000 ans.

Il a été utilisé par les hominidés préhistoriques pour une « abrasion délicate », disent les chercheurs, bien que dans quel but exactement soit encore inconnu.

Les archéologues en Israël ont identifié ce qu’ils croient être le plus ancien outil connu utilisé pour le meulage ou le grattage, dans la grotte Tabun du mont Carmel. À 350000 ans, il est antérieur à l’homo sapiens moderne de milliers d’années

La grotte de Tabun, située sur le mont Carmel près de Haïfa, a été explorée pour la première fois par l’archéologue britannique Dorothy Garrod dans les années 1920.

On pense qu’il abrite l’une des plus longues périodes d’occupation humaine du Levant.

Des fouilles ont suggéré une activité d’hominidés remontant à au moins 500 000 ans.

Les fragments de silex découverts dans la grotte ont fourni les signes les plus anciens de l’homme contrôlant le feu.

La grotte de Tabun a été fouillée pour la première fois dans les années 1920 et les artefacts datent d’au moins 500 000 ans. Des fragments de silex sur le site ont fourni les premiers signes de contrôle du feu par les humains

La grotte de Tabun, sur le mont Carmel, dans le nord d’Israël, serait le site de l’une des plus longues périodes d’occupation humaine au Levant

Fabriqué à partir de dolomite minérale, l’outil a été découvert pour la première fois dans les années 1960, mais son apparence simpliste l’a conduit à être largement ignoré pendant des décennies.

Plus récemment, il a été réexaminé par une équipe de l’Institut Zinman d’archéologie de l’Université de Haïfa dans le cadre d’un effort continu pour réévaluer les objets trouvés dans la grotte.

À en juger par les modèles d’usure microscopiques, ils ont déterminé qu’il était utilisé pour gratter des surfaces – une découverte révolutionnaire.

«L’engagement entier dans cette technologie est bien plus tardif, il y a environ 200 000 ans», a déclaré le co-auteur Ron Shimelmitz à Haaretz.

C’est la preuve qu ‘« à un stade aussi précoce, une technologie très importante a été ajoutée [the hominids’] « boîte à outils », selon les chercheurs, qui ont publié leurs résultats dans le Journal of Human Evolution.

Le pavé de dolémite, vu ici sous différents angles, porte des marques similaires à celles trouvées sur les outils de meulage ultérieurs. Le meulage et le grattage nécessitent un mouvement horizontal et permettent un travail plus délicat

«Bien que l’outil soit en apparence« simple », son apparition précoce et le fait qu’il n’a pas d’équivalent à un stade aussi précoce de l’évolution humaine lui confèrent une importance mondiale».

Ils émettent l’hypothèse qu’il était utilisé pour travailler les peaux douces d’animaux, mais que ce soit pour les vêtements ou pour un autre usage reste un mystère.

« Nous nous sommes retrouvés avec quelques points d’interrogation », a déclaré Shimelmitz au Times of Israel.

Des outils en pierre antérieurs ont déjà été trouvés – certains datant d’il y a plus de 3 millions d’années – mais ils montraient généralement des signes de coups ou de coups, qui sont des mouvements verticaux.

Ce galet de dolémite est le premier objet connu utilisé pour le grattage, ce qui nécessite un mouvement horizontal et permet une manipulation plus délicate d’un matériau.

Les marques sur la pierre sont similaires à celles trouvées sur les outils de meulage ultérieurs, The Times of Israel.

La découverte nous relie plus étroitement à notre ancêtre préhumain et permet aux scientifiques de retracer « comment les capacités cognitives et motrices qui se sont développées au cours de l’évolution humaine ont finalement évolué en phénomènes importants dans la culture humaine à ce jour », ont déclaré les auteurs dans un communiqué, y compris l’agriculture , la production alimentaire, les résidences fixes, le stockage et «une augmentation de la complexité sociale et économique».