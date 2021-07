Le plus ancien livre de règles du football au monde datant de 1858 se vend 58 lakhs

Sotheby’s, un collectionneur américain d’objets rares, a mis aux enchères l’un des plus anciens manuscrits contenant les règles du football pour un montant énorme de 57 000 £, ce qui en monnaie indienne équivaut à près de 58 lakhs Rs. La vente aux enchères qui a été réalisée sur le site Web de Sotheby’s a culminé lorsque l’un des commissaires-priseurs a verrouillé le prix final. L’offre a été faite en valorisant l’importance historique du livre et sa contribution au développement du jeu.

Le livre récemment mis aux enchères a été trouvé dans un album victorien compilé par le révérend Greville John Chester, un ecclésiastique. La brochure est signée au crayon par William Baker. Il était membre du comité qui a signé les règles du club le 21 octobre 1858. Imprimé en 1859, le livre de règles est annoté à la main à la suite d’une série de réunions tenues par le Sheffield Football Club.

Le Sheffield Football Club a été créé en 1857 et est considéré comme le plus ancien club de football au monde par la FIFA, la fédération internationale de football. Le club a été un facteur essentiel dans le développement du jeu et a été le premier inventeur de coups de pied arrêtés comme le coup de pied de coin et le coup franc indirect. De plus, le club a innové les barres transversales sur les buts.

Le Sheffield Club possédait la seule autre copie du livre de règles dans le cadre de ses archives historiques et a vendu ce livre de règles pour 881 000 £ ou environ Rs9 crores. Le livre a été vendu aux enchères en 2011 et était une collection beaucoup plus importante de souvenirs. Aujourd’hui, le seul exemplaire existant du livre est mis aux enchères 10 ans plus tard.

Dans une interview avec The Star, le spécialiste des livres et manuscrits de Sotheby’s, Gabriel Heaton, a déclaré : « Cette pièce exceptionnelle nous ramène aux origines de ce beau jeu, il y a près de 160 ans. Il donne un aperçu unique du développement des règles grâce à des annotations manuscrites, probablement par le premier propriétaire du livre, au fur et à mesure qu’elles ont continué à être développées et modifiées au cours des premières années. Il a ajouté: « C’est la première expression de la culture du football moderne que nous connaissons si bien aujourd’hui. »

