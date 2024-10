Le plus ancien leader législatif de l’État a exploité la confiance du public, selon les procureurs

CHICAGO– Comme le leader législatif le plus ancien Dans l’histoire américaine, Michael Madigan a exploité à plusieurs reprises son rôle public à des fins privées, ont affirmé lundi les procureurs fédéraux lors de leurs déclarations liminaires dans l’Illinois. le plus grand procès pour corruption en années.

Madigan, président de la Chambre des représentants de l’Illinois depuis plus de trois décennies et ancien président du Parti démocrate de l’État, est chargé dans un acte d’accusation de 23 chefs d’accusation pour complot de racket, utilisation d’installations interétatiques à des fins de corruption, de fraude électronique et de tentative d’extorsion. Parmi de multiples stratagèmes, il est accusé d’avoir usé de son influence pour faire adopter une législation favorable aux sociétés de services publics qui distribuaient en échange des pots-de-vin, des emplois et des contrats aux loyalistes de Madigan.

« Il s’agit d’une affaire de corruption aux plus hauts niveaux du gouvernement de l’État », a déclaré la procureure adjointe américaine Sarah Streicker aux jurés. « Madigan a abusé de son pouvoir et a utilisé les organisations qu’il dirigeait pour se livrer à une conduite corrompue, encore et encore. »

Pendant deux heures, Streicker a donné un aperçu du dossier du gouvernement, présentant des diapositives avec des photos et des organigrammes des principaux acteurs accusés dans les stratagèmes, des documents manuscrits de Madigan et des citations de conversations sur écoute.

Les avocats de la défense de Madigan ont rapidement rejeté les accusations dans leur déclaration liminaire.

« Elle s’appuie sur de mauvaises informations. Elle s’appuie sur des sources peu fiables. Et elle s’appuie sur des suppositions et des spéculations », a déclaré l’avocat de la défense Tom Breen. « Vous allez entendre des mensonges purs et simples. »

Au lieu de cela, les avocats de la défense ont dressé un portrait de Madigan, qui a démissionné en 2021consacré à sa circonscription législative ouvrière du côté sud-ouest de la ville, près de l’aéroport international de Midway.

« Il était en fait incorruptible », a déclaré Breen.

Madigan, 82 ans, fait profil bas depuis qu’il a été inculpé en 2022 et a nié « catégoriquement » tout acte répréhensible.

Le démocrate de Chicago – qui est également avocat – a suivi attentivement les débats, prenant des notes sur un bloc-notes. Plusieurs membres de sa famille étaient présents et assis au premier rang, notamment sa fille, Lisa Madigan, qui a servi quatre mandats en tant que procureur général de l’Illinois. Elle a refusé de briguer une réélection en 2018.

Les déclarations d’ouverture ont commencé lundi après-midi après sélection du jury cela a duré presque deux semaines. Douze jurés et six suppléants ont été sélectionnés après des questions approfondies sur le rôle des lobbyistes, les habitudes de consommation d’informations et la familiarité avec l’homme qui était autrefois le leader le plus puissant de la politique de l’Illinois.

Élu pour la première fois à l’Assemblée législative en 1970, Madigan a été président de la Chambre des représentants de 1983 à 2021, à l’exception de deux années où les républicains étaient aux commandes. Il a défini une grande partie de l’agenda politique de l’Illinois en décidant quelle législation serait votée et en contrôlant plusieurs fonds de campagne. Il a également supervisé mapma circonscriptions politiques.

Les procureurs fédéraux affirment qu’il a exploité ces rôles à plusieurs reprises pour amasser davantage de pouvoir et d’argent. Il est également accusé d’avoir bénéficié d’un travail juridique privé dirigé illégalement vers son cabinet d’avocats.

« Vous verrez à quel point il était prêt à échanger le pouvoir public pour remplir ses propres poches », a déclaré Streicker.

Les procureurs ont également décrit un réseau de loyalistes qui ont aidé à gérer les projets et à les dissimuler.

Aux côtés de Madigan se trouve en procès Michael McClain, confident de longue date et co-accusé, que les procureurs ont qualifié de « porte-parole » de Madigan. L’ancien législateur de l’État et ancien lobbyiste a déjà été reconnu coupable dans une affaire distincte et connexe. L’année dernière, les jurés fédéraux ont condamné McClain et trois autres personnes d’un complot de corruption impliquant ComEd, la plus grande entreprise de services publics de l’État.

Le procès de Madigan devrait durer près de trois mois. Les jurés devraient entendre environ 200 enregistrements et témoignages, notamment celui de l’ancien échevin de Chicago, Danny Solis, qui a coopéré avec le gouvernement et a enregistré secrètement des conversations pendant des années.

Une grande partie des preuves ont été examinées en audience publique. Une vaste enquête sur la corruption publique a déjà abouti à des condamnations de législateurs et L’ancien chef de cabinet de Madigan.

Les procureurs ont déclaré que les enregistrements illustreraient le rôle de Madigan dans ces stratagèmes. Mais les avocats de la défense, qui ont diffusé des clips vidéo des réunions de Solis lors des déclarations d’ouverture, ont déclaré que l’ancien conseiller municipal n’était pas digne de confiance car il était lui-même confronté à des problèmes juridiques et financiers.

Les avocats de McClain devaient s’adresser aux jurés mardi. Il était assis à une table séparée de Madigan alors qu’il regardait les débats lundi.