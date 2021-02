Le plus ancien fossile de primates connu récemment découvert suggère que notre premier ancêtre a vu des dinosaures

Au moment où les humains sont arrivés sur les lieux, les dinosaures avaient depuis longtemps disparu de la surface de la Terre. Cependant, des découvertes récentes suggèrent que la graine de la création d’humains (et d’autres primates) poussait déjà lorsque les puissants dinosaures marchaient encore sur la planète. Les fossiles de la forme de vie primate la plus ancienne connue ont été analysés pour découvrir qu’ils vivaient environ 65,9 millions d’années. Pour référence, les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d’années. Les fossiles appartiennent au genre Purgatorius qui est reconnu par la plupart des biologistes comme appartenant au groupe plésiadapiformes– le plus ancien primate connu.

Ces petits mammifères étaient très différents de tous les successeurs que nous reconnaissons aujourd’hui. Expliquant l’importance de cette découverte – la plus ancienne occurrence datée de primates archaïques – l’auteur Stephen Chester mentionné, «Cela ajoute à notre compréhension de la façon dont les premiers primates se sont séparés de leurs concurrents après la disparition des dinosaures.»

Sur la base de l’analyse dents-fossiles, le équipe estime que ces animaux (qui sont l’ancêtre de tous les primates connus, y compris les singes, les lémuriens et même les humains) ont probablement évolué vers la fin Crétacé– ce qui signifie qu’ils vivaient aux côtés de grands dinosaures. Cette découverte a été qualifiée d’étape importante pour accroître «notre compréhension des dépendances environnementales, biologiques et sociales qui ont finalement conduit à l’évolution des primates» selon Peter Tolias, doyen de l’École des sciences naturelles et comportementales.

Récemment, un autre papier a établi que la cause de l’extinction des dinosaures était certainement un impact d’astéroïdes il y a 66 millions d’années. Cela implique que tout ce qui a éliminé les puissants dinos a été survécu par notre ancêtre et a conduit à la reprise éventuelle de la vie sur la planète.

Chester a été impliqué dans de nombreuses découvertes révolutionnaires de primates. Il est co-auteur d’un article en 2015 qui étudie les os de la cheville de Purgatorius et ont établi que ces ancêtres primates arboricoles ont survécu à l’impact des astéroïdes longtemps après la disparition des dinosaures.

Avant cette nouvelle découverte, le plus ancien fossile de primate connu remontait à 55 millions d’années. Il appartenait à un mammifère ressemblant à un lémurien et il a été découvert en Chine en 2013. L’animal s’appelait Archicebus d’Achille. (Longtemps après que tous les dinosaures soient partis). étudier a été publié dans la Royal Society Open Science.