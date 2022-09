Le plus ancien cœur du monde découvert dans un poisson remonte à 380 millions d’années

Une équipe de chercheurs a récemment découvert le plus ancien cœur du monde, conservé dans un poisson préhistorique fossilisé. Le cœur a 380 millions d’années. Il sera utile pour les chercheurs de comprendre l’évolution de tous les animaux à colonne vertébrale, y compris les humains, au fil des ans.

La découverte a été faite en Australie-Occidentale. La recherche, publiée dans la revue Science, révèle que le cœur appartient à un poisson nommé « Gogo », qui a maintenant disparu. Le professeur Kate Trinajstic de l’Université Curtin, Perth, était le scientifique principal de l’équipe de recherche. Elle a déclaré à la BBC que l’équipe était extrêmement excitée car c’était la plus grande découverte de leur vie.

Elle a déclaré : « Nous étions entassés autour de l’ordinateur et avons reconnu que nous avions un cœur et que nous ne pouvions pratiquement pas y croire ! C’était incroyablement excitant. Elle a ajouté que c’était un “moment crucial” dans l’évolution humaine et le cœur a prouvé que “nous avons évolué tôt”.

Habituellement, les fossiles ne révèlent que des os tandis que les tissus mous sont perdus, mais à cet endroit de Kimberley, où la formation rocheuse de Gogo s’est produite, les minéraux ont préservé de nombreux organes internes du poisson, notamment le foie, l’estomac, l’intestin et le cœur. Le professeur Jong Long de l’Université Flinders à Adélaïde, collaborateur du professeur Kate, a déclaré qu’il s’agissait d’une découverte «époustouflante et à couper le souffle».

MEILLEURE VIDÉO SHOWHA

Le diagramme du cœur du poisson Gogo a montré qu’il avait deux chambres par rapport aux quatre chambres dans le cœur des humains. Le cœur du poisson Gogo était une étape cruciale dans l’évolution du poisson car il était plus efficace en raison de ses deux chambres et était plus complexe que le cœur des poissons primitifs. Il a converti un poisson lent en un prédateur rapide.

Le poisson Gogo est le premier d’une classe de poissons préhistoriques appelés placodermes et le premier à avoir des mâchoires et des dents. Avant les placodermes, les poissons ne pouvaient atteindre que 30 centimètres. Les placodermes, cependant, pouvaient atteindre jusqu’à 9 mètres de long. Ils ont été la vie dominante de la Terre pendant 60 millions d’années et existaient des millions d’années avant même les premiers dinosaures.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici