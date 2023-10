EKLUTNA, Alaska (AP) — L’église orthodoxe russe située à la périphérie de la plus grande ville d’Alaska regorge de trésors pour les fidèles chrétiens : des icônes religieuses offertes par les tsars Romanov, des panneaux de peintures à l’huile et des brûle-encens ornés de bijoux. Mais à l’extérieur du sanctuaire en rondins taillés à la main, des dizaines de maisons miniatures des esprits autochtones de l’Alaska se dressent près de tombes vieillissantes, aux côtés de croix orthodoxes sortant du terrain du cimetière.

L’église étroite aux fenêtres aux cadres blancs près d’Anchorage est un vestige de près de 150 ans de tentative de colonisation de l’Alaska par la Russie et des peuples autochtones qui vivaient ici. Mais au fil du temps, l’église Saint-Nicolas est également devenue une pierre de touche importante pour les autochtones de l’Alaska. L’église se trouve dans le village autochtone d’Eklutna en Alaska et de nombreuses personnes y sont enterrées.

Aujourd’hui, un vaste projet de restauration de trois ans qui a débuté ce mois-ci attire davantage l’attention sur la petite église qui est une fenêtre sur un chapitre complexe et souvent oublié de l’histoire unique de l’Alaska.

La tribu Dena’ina Athabascan soutient la restauration et certains membres de la tribu sont venus récemment en octobre pour assister au retrait du clocher et se remémorer leurs souvenirs.

“Avec la restauration de l’église, nous pouvons à nouveau marcher là où marchaient nos ancêtres, prier là où ils priaient”, a déclaré Charlene Shaginaw, dont le grand-père était le dernier chef traditionnel d’Eklutna et qui se souvient d’avoir erré dans l’église et parmi les maisons des esprits. en tant que jeune enfant. “Avec la renaissance de l’ancienne église Saint-Nicolas, elle nourrira nos esprits et nos âmes.”

Le projet est financé par une subvention de 350 000 $ du National Park Service. Les défenseurs de l’environnement espèrent que cela encouragera la poursuite des travaux visant non seulement à inventorier les icônes religieuses de l’église, mais également les maisons des esprits, en partenariat avec la tribu.

« Les Dena’ina ont une longue histoire, à Eklutna en particulier, s’occupant de l’église et essayant de l’entretenir », a déclaré Aaron Leggett, président et président du conseil tribal du village autochtone d’Eklutna. “Il n’y a (plus) beaucoup d’adeptes orthodoxes russes, mais cela fait partie de notre patrimoine et nous voulons le voir préservé.”

La présence de l’Église orthodoxe russe en Alaska est peut-être l’héritage le plus visible de l’odyssée russe en Alaska, qui a commencé il y a près de trois siècles lorsque Pierre le Grand a envoyé le marin danois Vitus Bering pour revendiquer un nouveau territoire à l’est de la Russie en 1725. Béring a touché terre en Alaska. L’Alaska en 1741 et bientôt les trappeurs russes ont inondé la région pour ses peaux de loutres de mer et se sont affrontés avec les Aléoutes qui y vivaient.

Des colonies russes ont surgi partout en Alaska, d’abord à Unalaska en 1772, puis plus au nord et à l’est avec l’essor de l’industrie du commerce des fourrures. La Russie a vendu l’Alaska aux États-Unis pour 7,2 millions de dollars en 1867 et l’Alaska est devenu un État américain en 1959.

L’Église orthodoxe russe a été fondée en Alaska sur l’île Kodiak en 1794 et les missionnaires ont répandu la foi, baptisant environ 18 000 autochtones de l’Alaska. Aujourd’hui, jusqu’à 50 000 Alaskiens pratiquent la foi orthodoxe.

De nombreux lieux géographiques de l’Alaska portent encore des noms russes. Leur langue et leurs traditions ont fusionné avec celles des tribus autochtones au fil des décennies et de nombreux autochtones de l’Alaska portent des noms de famille russes après des mariages mixtes.

Les experts estiment qu’il existe environ 80 églises orthodoxes historiques en Alaska, mais les conditions météorologiques et le temps ont des conséquences néfastes, rendant les efforts de restauration encore plus cruciaux. Il y a 33 églises inscrites au registre national des lieux historiques et environ un tiers d’entre elles ont besoin d’être restaurées de toute urgence, a déclaré le site sacré orthodoxe russe d’Alaska, qui se consacre à la préservation des églises de l’État.

Des églises mieux conservées, certaines surmontées de dômes en oignon emblématiques, se trouvent dans les grandes villes, notamment Anchorage, Unalaska, Kenai et Sitka.

L’ancienne église d’Eklutna est unique parmi elles, où les tombes intègrent des conventions religieuses telles que des croix orthodoxes, qui ont trois poutres transversales dont la plus basse est inclinée, avec la tradition Dena’ina Athabascan de construire des maisons spirituelles au-dessus des tombes où l’esprit de la personne décédée peut résider. Certaines sont simples, mais d’autres ont des toits, des pignons et même des cheminées peints de couleurs vives. Le vice-président Richard Nixon et sa famille ont visité le cimetière et ses maisons des esprits en 1958.

“Les Russes n’ont pas essayé de russifier les indigènes”, a déclaré le révérend diacre Thomas Rivas, secrétaire épiscopal de l’évêque orthodoxe d’Alaska. « Ils sont vraiment les héritiers de la foi et ils sont les héritiers de la terre, même si elle a été donnée à l’Église en tant qu’intendante. »

Un document fédéral indique que l’église compacte a été construite en 1870, mais reconnaît qu’elle pourrait être plus ancienne car son style est moins formel que celui des autres églises orthodoxes russes de l’Alaska de la fin du 19e siècle.

Leggett, du conseil tribal d’Eklutna, a déclaré que depuis des centaines d’années, les peuples autochtones se déplaçaient d’avant en arrière sur un plan d’eau connu sous le nom de Knik Arm, une émanation de Cook Inlet.

À la fin du XIXe siècle, le village entier a déménagé vers son emplacement actuel, à environ 40 kilomètres au nord-est du centre-ville d’Anchorage, car l’autre côté de la crique a été envahi par les trappeurs et les mineurs d’or.

Avec la ville est venue l’église Saint-Nicolas.

“Mon grand-père a probablement joué un rôle dans le déplacement de ce bâtiment (…) en utilisant un bateau qui traversait la crique”, a déclaré Gina Ondola, 79 ans, qui est venue à la cérémonie de démontage du clocher et se souvient avoir assisté à l’église pour les funérailles et les jours fériés.

« Ceux qui fréquentaient l’église ont chanté des hymnes en russe », a-t-elle déclaré. « Le prêtre dirigeait le service en russe, que très peu de gens comprenaient. »

Le rôle de l’église dans la vie quotidienne du village a diminué au fil des années et la fréquentation est faible, a déclaré Rivas. L’église n’a pas de pasteur à plein temps, mais c’est une destination touristique dynamique.

Une nouvelle église en 1962 a remplacé le sanctuaire historique, aujourd’hui fermé pour travaux de restauration. À l’intérieur se trouvent des objets religieux, des icônes et des peintures religieuses réalisées généralement sur bois représentant des personnages et des événements célèbres de la Bible.

La Société missionnaire impériale russe, fondée par les tsars Romanov pour soutenir le travail missionnaire orthodoxe en Sibérie et en Alaska, a donné à l’église de nombreux objets encore conservés là-bas, a déclaré Rivas.

Le projet de restauration vise à ramener le bâtiment à sa période la plus importante, soit vers les années 1920, a déclaré l’architecte historique Jobe Bernier.

“Il est toujours important que ce soit un site touristique, une destination touristique et un site informatif”, a-t-il déclaré. “Cependant, sa fonction première est sacrée et c’est important pour nous tous, même pour ceux d’entre nous qui ne sont pas orthodoxes russes.”

Mark Thiessen, Associated Press