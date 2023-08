« Le plus affamé que nous ayons eu depuis un moment » – Shaw Local

DIXON – Les Dixon Dukes ont été un modèle de constance en saison régulière pendant environ une décennie, se qualifiant pour les séries éliminatoires pendant huit saisons consécutives. Mais après quatre défaites consécutives au premier tour, ils ne sont tout simplement plus satisfaits.

L’année dernière, les Dukes ont perdu un briseur de cœur en prolongation 42-36 contre Rochelle, terminant leur saison à 6-4. Cette saison, ils sont déterminés à éviter de répéter l’histoire.

«Nous en avons beaucoup parlé et nous nous sommes en quelque sorte mis au défi les uns les autres et nous nous sommes mis au défi. Nous cherchons à participer aux séries éliminatoires pour la neuvième année consécutive, c’est un objectif pour nous », a déclaré l’entraîneur-chef Jared Shaner. « Nous sommes très conscients que nous n’avons pas remporté de championnat de conférence depuis 2001, nous n’avons pas gagné de match éliminatoire depuis quatre ans, donc je pense qu’il ne peut plus s’agir de gagner suffisamment de matchs pour accéder aux séries éliminatoires. . Nos objectifs en ce moment sont de gagner notre championnat de conférence et de faire une course profonde en séries éliminatoires.

[ Photos: Dixon football back on the field ]

Le joueur de ligne offensif et défensif senior Spencer Thompson ressent la même chose. Les Dukes ont prouvé année après année qu’ils sont une équipe éliminatoire, mais il est maintenant temps de prouver qu’ils sont plus que cela.

« Une saison réussie, ce serait gagner en conférence. Faire les séries éliminatoires n’est plus un objectif, c’est plus une norme », a déclaré Thompson. « Je pense juste que nous sommes les plus affamés que nous ayons eu depuis un moment, et nous devons faire une déclaration cette année. »

Dixon perd quelques grands joueurs d’il y a une saison, dont deux joueurs de ligne de la première équipe de toutes les conférences à Matthew Warkins et Shaun DeVries, et deux principaux receveurs à Ethan Hays et Rylan Ramsdell.

Mais les Dukes ont du talent qui attend dans les coulisses. Ils ramènent leurs deux meilleurs coureurs d’il y a une saison dans le quart-arrière senior Tyler Shaner et le porteur de ballon senior et secondeur Aiden Wiseman, ainsi que des joueurs de ligne expérimentés et un demi défensif de haut niveau à Tyson Dambman. Ils renvoient également le receveur large junior et le secondeur Eli Davidson et Thompson après des blessures.

En tant que choix de la deuxième équipe All-Big Northern en 2022, Shaner s’est précipité pour 1058 verges et neuf touchés, et a été 75 pour 134 passes pour 1007 verges et 13 touchés. Wiseman, un autre choix de la deuxième équipe All-Big Northern, s’est précipité pour 951 verges et 12 touchés en tête de l’équipe et figurait parmi les chefs d’équipe pour les plaqués.

Dans l’ensemble, Dixon retourne sept partants offensifs et six joueurs qui ont débuté en défense à un moment donné l’an dernier – dont cinq étaient des partants réguliers. Le retour de quelques-uns de leurs plus grands leaders sur et en dehors du terrain sera d’une grande aide cette année.

Cette année, les Dukes s’appuieront sur les receveurs seniors Collin Scott et Cort Jacobson pour remplacer Hays et Ramsdell. L’entraîneur Shaner s’attend à de bonnes saisons des deux et a de grands espoirs pour un étudiant en deuxième année prometteur.

« Nous avons des juniors qui étaient de bons élèves de deuxième année l’année dernière, et peut-être n’étaient-ils pas assez bons pour entrer sur le terrain, et puis la même chose est vraie, nous avons eu des juniors l’année dernière, des seniors cette année et quelques gars , Collin Scott, Cort Jacobson, deux receveurs, qui ont travaillé d’arrache-pied l’année dernière », a-t-il déclaré. «Ils étaient derrière quelques seniors à leurs postes, et je pense qu’ils auront de bonnes saisons. Et puis un gars plus jeune que nous connaissions, nous espérions qu’il allait venir, Landon Knigge, serait un étudiant en deuxième année. Il a passé un excellent été, et surtout défensivement, il sera un bon joueur pour nous.

Bien que Dixon ait perdu des récepteurs toutes conférences à Hays et Ramsdell, Scott pense que la position est toujours en bon état.

« Ce qui m’excite, c’est notre groupe de compétences. Je pense que nos récepteurs larges ont l’air bien cette année », a déclaré Scott. « Dans tous nos 7 contre 7, je pense que nous avons bien semblé. Nous avons fait beaucoup d’erreurs, mais nous nous en sommes améliorés.

Pour les seniors Thompson et Scott, la saison à venir sera douce-amère. Pourtant, c’est une période passionnante.

« Ça fait du bien, surtout de revenir après une blessure », a déclaré Thompson. « Cette année signifie vraiment beaucoup pour nous tous, en particulier pour nous les seniors. Nous sommes juste ravis de commencer.