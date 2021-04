Un plongeur a arraché une dent de requin d’une blessure à la tête qui saignait après avoir été attaqué par le prédateur.

Le plongeur expérimenté Jarid Norman, 38 ans, pêchait au harpon au large d’Umdloti, dans l’État sud-africain du KwaZulu-Natal, lorsque l’incident s’est produit.

Jarid Norman a posé pour une photo avec la dent toujours dans la tête

La dent a été retirée de l’entaille dans sa tête

Norman a publié des images sur les réseaux sociaux de lui en train de retirer une dent de requin de sa tête.

Dans le clip, le plongeur est vu chanter «Baby Shark» après avoir arraché la dent.

Il a dit qu’il avait déjà eu plus de 100 rencontres avec des requins dans la mer, mais qu’il s’agissait du premier incident du genre.

Norman a déclaré: «J’ai toujours plongé à Umdloti à cet endroit et même déménagé là-bas pour plonger.

« Je sortais pour une plongée de routine et les requins sont toujours là. C’est comme si les serpents étaient dans le jardin et ils vous laissent tranquille à moins que vous ne les contrariez ou que vous n’ayez quelque chose qu’ils veulent. »

C’était comme si quelque chose venait de me frapper à la tête. Ce n’était pas une attaque, c’était pour le poisson dans ma main. Jarid Norman

Le plongeur a déclaré que le requin voulait la morue commune qu’il avait pêchée au harpon, ajoutant qu’il cherchait son couteau de plongée lorsque l’attaque s’est produite.

Il a dit: «C’était comme si quelque chose me frappait à la tête. Ce n’était pas une attaque, c’était pour le poisson dans ma main.

«C’est comme un chien, si vous tenez une tarte et qu’elle va pour la tarte et vous mord la main, c’est une erreur d’identité.

«Au départ, je pensais que mon partenaire de plongée avait peut-être été jeté sur moi et j’ai levé la tête pour regarder autour de moi et je l’ai vu à quelques mètres de là.

« Cela m’est revenu directement, et à en juger par sa taille, ce n’était pas un énorme requin comme Jaws mais il était assez gros pour avoir une joue, et il est venu vers moi et m’a arraché la morue », at-il expliqué.

«J’ai senti ma tête et il y avait quelque chose dedans et j’ai pensé que je m’étais peut-être poignardé, mais quand j’ai utilisé le rétroviseur de la voiture, j’ai vu que c’était une couleur d’os. C’était un petit fragment de la dent du requin.

Le KwaZulu-Natal Sharks Board a demandé que le fragment de dent soit testé pour déterminer quel type de requin a mordu le plongeur.

Norman a expliqué: « Ils veulent explorer pourquoi les requins deviennent un peu audacieux et se rapprochent un peu plus que d’habitude. »

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

