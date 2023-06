Le plongeur et le poisson sont des amis improbables qui se rencontrent régulièrement au même endroit | Nouvelles du monde

Rex Colubra, 40 ans, a nommé son ami, un achigan à petite bouche d’eau douce, Elvis (Photos: SWNS) Un plongeur raconte s’être lié d’amitié avec un poisson sauvage qui répond à son appel et le rencontre au même endroit. Rex Colubra, du nord du Wisconsin dans le US, fait venir son copain improbable et le trouve en émettant un « grognement de déglutition » avec sa gorge sous l’eau. L’achigan à petite bouche d’eau douce, que Rex a maintenant nommé Elvis, devient même jaloux du quadragénaire qui voyage régulièrement pour plonger avec son copain. « Elvis combattra littéralement d’autres poissons s’ils s’approchent trop de moi pour les éloigner », a déclaré Rex. Le couple s’est rencontré lors d’une plongée en septembre 2021, dans un lac que Rex ne veut pas nommer afin de protéger Elvis des pêcheurs. Rex, qui travaille dans une imprimerie et fabrique des enclos pour animaux, a déclaré: «C’était comme n’importe quelle autre plongée, je vérifiais un nouvel endroit et tous ces poissons venaient vers moi. « J’ai remarqué que l’un d’entre eux était plus proche que les autres, il n’avait pas peur. » Même quand je suis sorti, il est resté près de la surface dans les bas-fonds. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Rex nourrit parfois des écrevisses à Elvis lorsqu’ils se rencontrent dans le lac (Photo: SWNS)



Rex émet un « son de grognement avalé » pour qu’Elvis vienne le trouver (Photo : SWNS) Lorsque Rex est revenu au même endroit deux semaines plus tard, pour le nourrir d’écrevisses, Elvis l’a reconnu et est venu nager. Le couple s’est rencontré plusieurs fois depuis, Rex filmant leurs rencontres et les publiant sur des pages de médias sociaux dédiées qu’il a spécialement créées pour Elvis. Dans un clip, lors de leur onzième plongée ensemble, on peut entendre Rex lancer leur appel spécial avant qu’Elvis ne vienne vers lui en seulement deux minutes. Elvis s’arrête pour étudier son compagnon, tandis que la joie dans la voix de Rex peut être entendue alors qu’il salue le poisson avec un « hé » étouffé à travers son tuba. Plus: Tendance

Le plongeur a déclaré: «Il est complètement obsédé par moi. Il me suit partout et me regarde juste dans les yeux. L’amoureux des animaux est capable de reconnaître Elvis parce qu’il a une cicatrice sur le visage, qui, selon Rex, provient probablement d’avoir été capturé par un pêcheur dans le passé.



Le plongeur a déclaré qu’Elvis était « complètement obsédé » par lui et aimait « le regarder dans les yeux » (Photo: SWNS)

A propos de l’achigan à petite bouche : L’achigan à petite bouche est une espèce d’eau douce et un poisson de gibier populaire en Amérique du Nord. Ils peuvent atteindre 12 kg et 89 cm de long. Ce sont des prédateurs carnivores qui chassent « toute créature assez petite trouvée dans leur habitat qu’ils peuvent avaler ». L’espèce vit dans les ruisseaux, les rivières, les lacs et les réservoirs, préférant les zones à forte couverture telles que les lits de mauvaises herbes, les rochers et les abris d’arbres. Source: Basse en ligne Rex craint qu’Elvis ne soit à nouveau attrapé, en disant: « Bien sûr, je serais triste s’il avait été attrapé. » Il est mon ami. Je ne peux pas faire grand-chose pour le protéger. C’est le risque qu’il court chaque année. « Je n’aime pas la pêche sportive. Je pense que c’est immoral. Si vous allez attraper un poisson, vous devriez le manger et pas simplement y mettre un hameçon. Le couple a eu son dernier plongeon plus tôt cet été, après avoir passé huit mois sans se voir. Initialement, Rex n’avait pas pu retrouver Elvis depuis un mois et demi et craignait que quelque chose ne lui soit arrivé. Mais une vidéo saine montre Elvis nageant dans la direction opposée d’un banc de poissons pour rencontrer Rex, sur la bande originale de Peaches & Herb chantant « reunited and it feel so good ». Plusieurs plongeurs ont parlé de se lier d’amitié avec des poissons dans le passé, plusieurs rapports récents concluant que les poissons sont plus intelligents que les humains ne le pensaient à l’origine, avec la capacité de percevoir et de ressentir les choses. Une étude menée en 2016 par l’Université d’Oxford et l’Université du Queensland a révélé qu’une espèce de poisson tropical, le poisson-archer, était capable d’identifier les visages humains avec un taux de précision total de 86 %. Le co-auteur Cait Newport a déclaré: « Le fait que l’archerfish puisse apprendre cette tâche (identification) suggère que des cerveaux compliqués ne sont pas nécessairement nécessaires pour reconnaître les visages humains. » Le biologiste Jonathan Balcombe, qui a écrit le livre What a Fish Knows, a déclaré: «Ce que nous savons sur les poissons n’est qu’une infime partie de ce qu’ils savent. Ce sont des créatures sensibles avec la capacité de ressentir. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

