Le plongeur des cavernes héros sur Colin Farrell le jouant dans un film et comment il a sauvé des enfants thaïlandais

Il est le plongeur intrépide des cavernes qui a mis sa vie en jeu pour sauver une douzaine d’enfants thaïlandais et leur entraîneur de football emprisonnés profondément sous terre pendant 17 jours.

Mais le modeste John Volanthen a été déçu d’apprendre que Colin Farrell le jouera dans le nouveau film du réalisateur Ron Howard sur le sauvetage.

L’héroïsme du sauvetage de John a fait les gros titres dans le monde entier[/caption]

Le consultant informatique basé à Bristol et le père divorcé de l’un d’entre eux estime que Rowan Atkinson – comme M. Bean maladroit – est plus adapté à son look ringard.

Et il n’avait jamais entendu parler du A-lister irlandais Colin.

Dans une interview exclusive, John révèle à quel point les gars thaïlandais étaient proches de ne pas s’en sortir vivants.

Il parle également de ses longs appels avec Zoom avec Colin, 44 ans, père de deux enfants.

John, 49 ans, a déclaré au Sun: «Ron Howard m’a dit que Colin Farrell me jouait l’automne dernier pendant que nous bavardions sur Zoom. Je ne suis pas un grand cinéphile, donc je n’avais aucune idée de qui il était.

«J’ai d’abord demandé, en partie par plaisanterie, Rowan Atkinson. Il porte des lunettes et il a ri – je pensais à M. Bean – cela semblait être un bon ajustement. Mais Ron a dit très clairement qu’il ne faisait pas ce type de film.

«Je ne suis pas un irlandais musclé mais Colin est fantastique et plus je le connais, plus je suis venu le respecter.

«Son souci du détail est incroyable. Nous avons parlé pendant des heures sur Zoom et bien que nous ayons eu des chemins de vie très différents, nous partageons des points de vue communs sur la vie qui ne se déroule pas comme prévu.

Soulagement quelques instants après que les gars piégés soient retrouvés vivants[/caption]

«Nous avons tous les deux des ex, nous avons tous les deux des enfants issus de ces relations et nous semblons avoir des philosophies similaires sur la façon de faire fonctionner ces choses.»

Douze garçons de l’équipe junior de football des Wild Boars se sont retrouvés coincés dans le complexe de grottes de Tham Luang, dans le nord de la Thaïlande, le 23 juin 2018.

On ne sait toujours pas pourquoi les garçons, alors âgés de 11 à 16 ans, et leur entraîneur de 25 ans, Ekkaphon Chanthawong, sont entrés dans la grotte après l’entraînement de football.

Lorsque de fortes pluies sont tombées, inondant les sorties, leurs chances de survie semblaient sombres.

Le plongeur britannique Vern Unsworth, qui vivait sur place, a convaincu les autorités thaïlandaises de demander de l’aide au British Cave Rescue Council.

John, un plongeur spéléo de classe mondiale, et son collègue Richard Stanton, maintenant âgé de 60 ans, ont été invités à prendre le prochain vol.

À l’époque, John participait à une réunion de vente informatique dans sa ville natale.

Il a déclaré: «J’ai pensé que c’était courageux pour les Thaïlandais de demander de l’aide extérieure si tôt. S’ils avaient retardé, les garçons n’auraient peut-être pas survécu.

Le drame se déroule et John sort de la grotte dans son kit de plongée[/caption]

«Nous avons dû nous établir à partir de zéro lorsque nous sommes arrivés à la grotte.

«Le ministère du Tourisme avait demandé notre aide mais l’armée thaïlandaise était en charge et il y avait toutes sortes de groupes avec toutes sortes d’agendas. Le simple fait d’obtenir la permission d’entrer était difficile.

On espérait que les garçons avaient trouvé une poche d’air dans une section appelée Pattaya Beach, à environ trois kilomètres de l’entrée de la grotte.

Mais lorsque John et Rick sont entrés dans la chambre noire le 2 juillet, plus d’une semaine après la disparition des garçons, le groupe était introuvable.

Ils étaient en fait à 1 300 pieds de plus. John a déclaré: «La difficulté du sauvetage était sans précédent. Le volume d’eau traversant la grotte était énorme

«C’était une rivière souterraine qui faisait rage les premiers jours. Je m’attendais à nager dans une chambre et à me cogner contre des corps

«Nous avons définitivement contourné les règles du plongeon pour trouver les enfants. Il ne nous restait plus assez d’air pour rentrer de façon indépendante en cas de problème.

«Lorsque nous avons atteint la chambre dans laquelle les garçons se réfugiaient, ils commençaient à consommer de l’oxygène et le niveau de dioxyde de carbone augmentait.

John et les plongeurs ont été honorés par un ministre thaïlandais[/caption]

«L’odeur était grave, alors j’ai supposé que nous avions trouvé des cadavres. Mais ce n’était que des excréments.

«Je ne pouvais pas croire qu’ils étaient tous vivants. L’entraîneur avait trouvé l’un des rares endroits de la grotte où 13 personnes pouvaient survivre. C’était une compétence incroyable – ou de la chance.

«Je n’arrêtais pas de dire:« Croyez »en comptant leurs visages. Les gens pensaient que j’essayais de rassurer les garçons, mais j’essayais de me convaincre que cela se produisait réellement.

Plus de 100 plongeurs et 2 000 soldats ont aidé au sauvetage et plus d’un milliard de litres d’eau – l’équivalent de 400 piscines olympiques – ont été pompés hors de la grotte.

Tragiquement, le phoque de la marine thaïlandaise Saman Kunan, 37 ans, avec qui John a discuté pendant l’effort, est décédé le 6 juillet alors qu’il manquait d’air sur le chemin du retour après avoir fourni de l’oxygène aux garçons.

Après de nombreux débats, il a été décidé que les enfants seraient mis sous sédation puis guidés à la surface à travers une série de tunnels inondés, certains de seulement deux pieds de large.

Le fondateur de Tesla, Elon Musk, voulait fournir un mini sous-marin pour aider

Quand Unsworth a rejeté son offre, le milliardaire de la technologie l’a faussement traité de «pédo» sur Twitter, déclenchant une bataille juridique.

La tentative de sauvetage a commencé le 9 juillet et a nécessité des nerfs d’acier

Colin Farrell incarnera le héros des cavernes John[/caption]

Il a fallu deux jours à l’équipe de John, les quatre derniers garçons sauvés 17 jours après leur entrée dans la grotte

John a déclaré: «Les garçons portaient une combinaison et un harnais avec une poignée à l’arrière. Les garçons plus petits étaient plus faciles, les garçons plus grands et l’entraîneur beaucoup plus difficiles.

«Nous leur avons attaché les mains derrière le dos pour qu’ils ne puissent pas retirer les masques et ont attaché leurs pieds ensemble. J’ai dû faire très attention à ce que leurs masques ne se délogent pas car ils se seraient noyés.

«Il n’y avait pas de seconde chance. La visibilité était si mauvaise que je ne pouvais dire si un garçon était vivant que lorsque j’ai senti les bulles de son détendeur. S’ils commençaient à remuer, nous les remettrions sous sédation.

« Ce n’était pas ma partie préférée parce que j’ai une phobie des aiguilles. »

À propos de la plongée souterraine, John a ajouté: «Ce qui me motive, c’est de trouver de nouvelles grottes qui n’ont jamais vu de lumière auparavant, sans parler d’une empreinte de pas.

«Chaque grotte présente une difficulté unique et je me réjouis de trouver la solution, puis de miser votre vie dessus.»

John a reçu une médaille George du gouvernement britannique pour sa bravoure.

À moitié cuit – Rowan Atkinson en tant que haricot bumbling emblématique de la télévision[/caption]





Il a maintenant écrit un livre, Treize leçons qui ont sauvé treize vies, et le tournage du film a commencé en Australie, avec Viggo Mortensen dans le rôle de Stanton.

John a déclaré: «Je ne peux pas exprimer assez ma détermination pour les garçons que j’ai amenés à survivre. Le plus important était de pouvoir rencontrer leurs parents et de ne pas avoir à dire: «Je suis désolé pour votre perte».

« Je l’ai fait plusieurs fois et le plus difficile est de dire ces mots. »

Treize leçons qui ont sauvé treize vies, de John Volanthen (Aurum) sortira le 1er juin.