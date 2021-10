Le plongeon de Bed Bath & Beyond est de mauvais augure pour les autres détaillants : commerçants

La semaine a été difficile pour les actions de Bed Bath & Beyond.

Les actions du détaillant ont chuté de plus de 24% depuis son rapport sur les résultats de jeudi, qui citait le ralentissement du trafic dans les magasins et la hausse des coûts associés à la chaîne d’approvisionnement.

FedEx et Nike signalant des problèmes similaires dans leurs derniers rapports, les traders et les investisseurs devront peut-être reconsidérer leur exposition au détail, a déclaré jeudi le directeur des investissements de Joule Financial, Quint Tatro, à « Trading Nation » de CNBC.

« C’est très préoccupant pour nous, en particulier l’évolution des prix », a déclaré Tatro. « L’ampleur de la baisse nous indique que les traders étaient significativement mal positionnés pour cette nouvelle. »

« Les investisseurs et les commerçants doivent parcourir leur portefeuille, et je ne pense pas qu’ils doivent hésiter à lever des liquidités à tous les niveaux, en particulier dans ces secteurs », a-t-il déclaré. « Nous pourrions obtenir des rebonds en cours de route, mais c’est une période, à notre avis, pour commencer à être très défensif. »

Les investisseurs devraient en effet devenir plus prudents dans le secteur de la vente au détail, a déclaré JC O’Hara, technicien en chef du marché de MKM Partners, dans la même interview.

« C’est un coup de foudre non seulement pour le consommateur, mais pour le commerce de détail en général au cours des deux prochains trimestres », a-t-il déclaré. « Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement sont mineurs jusqu’à ce qu’ils deviennent importants, et nous avons vu Bed Bath & Beyond et les commentaires du PDG suggèrent qu’il ne s’agit pas d’un problème mineur. »

Il s’est tourné vers le rapport d’un autre détaillant pour confirmer son inquiétude.

« Mardi prochain, le 5 octobre, nous recevons un rapport de Levi’s », a déclaré O’Hara. « Je serai très curieux de voir si, un, ils citent des problèmes de chaîne d’approvisionnement, ce qu’ils feront j’en suis sûr, mais aussi qu’en est-il de l’inflation des matières premières? »