Le plongeon d’Amazon entraîne eBay, Etsy et Wayfair

Les actions du commerce électronique ont chuté vendredi après qu’Amazon, le plus grand e-commerçant américain, ait annoncé des résultats décevants et donné des perspectives plus faibles que prévu pour le troisième trimestre.

Wayfair et Etsy ont chuté de près de 8 %, tandis qu’eBay a chuté de 7 %. Amazon a connu sa pire journée sur le marché depuis plus d’un an, chutant de 7,6 % et anéantissant environ 75 milliards de dollars de valeur marchande.

Amazon a déclaré que la croissance des revenus avait ralenti au deuxième trimestre à 27%, contre 41% un an plus tôt, lorsque l’entreprise avait bénéficié des commandes à domicile pendant la pandémie. Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon, a déclaré aux analystes lors de l’appel des résultats que davantage de vacances et de réunions sociales sont à l’horizon, et qu’il y aura « des choses que les gens ont probablement évitées l’année dernière et c’est tout bon ».

Alors que Facebook et Apple ont offert des avertissements similaires dans leurs perspectives cette semaine, Amazon était la seule parmi les cinq entreprises technologiques américaines les plus précieuses à manquer les estimations de revenus des analystes pour le trimestre dernier. Les bénéfices dépassent les attentes, mais les investisseurs sont généralement plus concentrés sur la trajectoire de croissance d’Amazon que sur sa rentabilité.

Pendant la pandémie, les entreprises de commerce électronique dans tous les domaines ont repris des activités, profitant à leurs taux de croissance et augmentant leurs cours boursiers. Mais après une année d’expansion démesurée, les investisseurs se préparent à un ralentissement au second semestre 2021.