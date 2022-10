SAUF si je rêvais, la nuit dernière, le vétéran des Malouines Simon Weston et sa femme Lucy tournaient sur How Deep Is Your Love des Bee Gees sous une grue sauteuse à l’élastique.

Plus de 140 pieds au-dessus d’eux, Denise Welch et son mari Lincoln Townley chantaient, entre les derniers mots d’encouragement.

Soit Charlie Mullins, soit RaRa feraient mieux sur n’importe quel format de télé-réalité qu’Incassable Crédit : BBC

Rob Beckett présente Unbreakable sur BBC1, une version en six parties de All Star Mr & Mrs qui n’est pas drôle du tout Crédit : BBC

Puis, avec un « 3-2-1 » final, ils ont sauté dans le vide, où ils se sont cognés et se sont tortillés pendant une minute mortelle, jusqu’à ce que Denise demande plaintivement : « Comment quelqu’un peut-il penser que c’est amusant ?

Comment en effet.

La question qui plane sur Unbreakable de BBC1, une émission qui, si vous pouvez imaginer qu’une telle chose devait exister, est une version en six parties de All Star Mr & Mrs.

Ce n’est pas comme ça qu’on nous le vend, évidemment.

Selon l’animateur Rob Beckett, qui est chaperonné par l’experte en relations Maria McErlane et la psychologue Anjula Mutanda, juste au cas où l’amusement éclate : “C’est l’émission qui met les relations entre célébrités sous le microscope, via une série de défis.”

Pour cette fin macabre, ils se sont réunis, avec leurs plus grands : Simon, Denise, Shanaze Reade, Charlie Mullins et le comédien Stephen Bailey, qui est le type que vous obtenez si vous ne pouvez pas obtenir Tom Allen, qui est le type que vous obtenez si vous ne peut pas avoir Joe Lycett, qui est le type que vous obtenez si vous ne pouvez pas obtenir Alan Carr, qui est le type que vous obtenez si. . .

Tu obtiens le point. Ils n’ont pas reçu beaucoup de monde. Et vous pouvez comprendre la réticence, étant donné que s’ils voulaient vraiment voir qui a la relation la plus solide, ils vérifieraient simplement les biogs, où ils trouveraient que Simon et Lucy sont ensemble depuis 32 ans, Charlie et son autre moitié se sont rencontrés il y a huit mois.

Mais ce serait trop logique et facile, alors à la place, BBC1 a conçu une série de défis étranges, Taskmaster-lite, puis les a choyés en déclarant que les points bonus de saut à l’élastique iraient à Stephen et à son partenaire Rich, qui avaient trop peur sauter mais les méritait quand même: “Comme ils n’avaient pas cédé à la pression du groupe de pairs.”

Si cela ne suffisait pas à tuer le divertissement, quelqu’un a également veillé à ce que ces défis se déroulent au rythme glacial de deux par heure, ce qui signifie qu’il y a tellement de temps d’arrêt qu’un oiseau s ** t sur la tête de Lincoln Townley pendant le premier épisode et ils l’ont laissé dans le montage final.

En termes de critiques bien ciblées, c’est aussi bon que possible.

Si vous voulez savoir pourquoi c’était une merde si parfaitement jugée, vous devez vous forcer à regarder les célébrités déclarer un amour éternel à leur partenaire sur un accompagnement de piano tintant, ou renverser leurs tripes à Anjula sur la pauvreté, l’homophobie, la maladie mentale, le TDAH et toute une série d’autres questions importantes qui, contrairement à la croyance populaire de la télévision, sont diluées, et non renforcées, par leur répétition incessante.

Juste pour moudre un peu plus les engrenages des téléspectateurs, ces confessionnaux ne se déroulent pas à l’intérieur d’un vaste manoir de campagne. Ah non non non.

C’est ce qu’Anjula et tous les autres fouineurs de Grande-Bretagne appellent « un espace sûr ». Comme vous pouvez probablement l’imaginer, il est difficile de briller dans de telles circonstances cliniques.

La seule chose surprenante à propos d’Incassable est qu’il semble avoir déniché une vraie star de la télé-réalité dans les traits anormalement tendus de Charlie Mullins, 69 ans, qui se glorifie dans sa propre description, “le plombier le plus célèbre du monde”.

Charlie est un peu trop pressé de nous faire savoir que sa propre plomberie est également toujours en état de marche et que le “chanceux” bénéficiaire est RaRa, sa petite amie “artiste d’enregistrement” de 32 ans, qui nous a tous offert une chanson dans l’épisode un .

Mec, le bruit. Si vous entendiez des gémissements comme celui-ci provenant de l’un de vos murs de soutènement, vous appelleriez Charlie pour serrer les supports de tuyaux.

En un clin d’œil cependant, je les aurais probablement tous les deux dans le prochain avion vers la jungle australienne, ou n’importe quel autre format célèbre plus impressionnant qu’Unbreakable, une série qui confirme deux vérités déprimantes sur la télévision.

La première est la raison pour laquelle la télévision ramène tant de vieilles idées, comme Big Brother, Gladiators, The Big Breakfast, c’est que ses nouvelles sont pour la plupart des ordures.

La seconde est que la BBC est maintenant si profondément compromise et empoisonnée par le culte du réveil qu’elle est institutionnellement incapable de s’amuser, ou même quoi que ce soit d’approchant l’idée.

Nous méritons tous mieux, tout comme Charlie Mullins. Mais en attendant, le format d’Unbreakable exige que le plombier le plus célèbre du monde donne des instructions à sa petite amie aux yeux bandés RaRa dans un mégaphone, alors qu’elle tente de trouver un drapeau à l’intérieur du “labyrinthe de l’amour”.

A moins que j’en ai rêvé aussi.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage TIPPING POINT, Ben Shephard: Le musicien de Liverpudlian et membre des Beatles né James McCartney est mieux connu sous quel prénom? Freddie : “John”. Ben Shephard : « Une compétition où seules deux équipes ont une chance de gagner s’appelle une compétition à deux chevaux… ? Alexandra : “Poney”. Ben Shephard : “Souvent gardé comme animal de compagnie, le Tosa Inu est une grande race de quel animal ?” Pam : “Ours”.

Irritations aléatoires de la télévision

Masked Dancer d’ITV atteint la fin de son existence utile avec la révélation Candlestick est: « Bake Off star . . . Liam Charles ». (OMS?)

Les quatre experts de signalisation de la vertu de Soccer Saturday portant un total de 12 badges axés sur les problèmes.

Martin Lewis adoptant sa pose de “génie torturé au travail” sur Good Morning Britain.

Marié à première vue, la variole de Thomas a obtenu la distinction très rare d’être trop toxique pour la télé-réalité.

Et le tout aussi malin Alastair Campbell réprimandant les concurrents de Make Me Prime Minister de C4, à la fin de leur tâche de gestion de crise, pour avoir été « sarcastiques et sournois » et « avoir fait atterrir un missile dans un autre pays ». Parce que c’est le boulot d’Alastair.

Tony’s Striply Superbe

Le strip-tease de Tony Adams était l’essence même de Strictly Crédit : PA

Lors de l’émission Strictly Come Dancing de samedi soir, le culte éveillé de BBC1 est entré en collision frontale avec les téléspectateurs de l’émission et le bruit sourd qui en a résulté a pu être entendu dans toute la Grande-Bretagne.

Les victimes éventuelles ont été le couple horriblement dépareillé de Richie Anderson et Giovanni Pernice, qui aurait été beaucoup mieux adapté à l’une des femmes et n’était clairement pas trop désemparé d’être éliminé.

Et pourquoi le serait-il ?

Le spectacle, après tout, a passé la première décennie et demie de sa vie à nous rappeler que “la danse est l’expression verticale d’un désir horizontal”, avant de décider qu’il s’agissait en fait de “diversité”, “d’inclusion” et de toutes sortes d’autres problèmes. déjà couvert par un millier d’émissions différentes de la BBC.

Heureusement pour les non-votants, les téléspectateurs de Strictly sont beaucoup plus honnêtes que toutes ces âmes précieuses qui ont affirmé avoir été « choquées » par la décision et ils détestent la manipulation politique presque autant qu’ils aiment l’effort honnête et la comédie de Tony. Adams, dont la samba de troisième ronde a réussi à être techniquement inutile et artistiquement brillante exactement en même temps.

Si vous l’avez vu depuis le début, vous saurez qu’il s’agissait d’un hommage à Full Monty pour la semaine du cinéma.

Si vous l’avez rejoint à mi-chemin de son strip-tease, vous pensiez probablement qu’Abel Ferrara avait refondu l’officier Dibble de Top Cat en Bad Lieutenant de Harvey Keitel.

Mais c’était, comme l’a suggéré Anton du Beke, l’essence même de Strictly, bien qu’un Tony abasourdi ait admis par la suite : « Je suis passé d’une sorte de ‘Qu’est-ce qu’il se passe ?’ puis, la deuxième semaine, genre ‘Comment puis-je m’en sortir ?’

“Ensuite, j’ai en quelque sorte, en quelque sorte, juste en quelque sorte essayé.”

Et tu sais quoi? Je l’aime vraiment bien.

Moi et mes règles UN SUJET maintenant qui demande de l’empathie, de la compréhension, une réponse nuancée et un sens de l’humanité écrasant de nous TOUS. Jacqueline Jossa : Moi et mes règles : “Peut-être que je suis vraiment dramatique à ce sujet, j’ai besoin de me ressaisir et de me ressaisir ?” Oui. Prochain?

Sosie de la semaine

La gagnante sosie de la semaine est Liz Truss et une femme criarde sur Celebrity SAS

La gagnante de CETTE semaine est Liz Truss et la femme folle et criarde qui fait les interrogatoires sur Celebrity SAS: Who Dares Wins.

Envoyé par Gareth R par e-mail.

De belles idées sportives DION DUBLIN: “Haaland est allé en tête-à-tête avec deux joueurs de chaque côté de lui.” Clinton Morrison : “Gerrard a jeté ses mains dans sa tête.” Tim Sherwood: “Le manager reste, qu’il soit ou non.” (Compilé par Graham Wray)

Télévision Or

LE charme Abbott et Costello de la relation de Paul Whitehouse avec Bob Mortimer sur Gone Fishing de BBC2.

La performance exceptionnelle d’Ebon Moss-Bachrach dans le rôle de Richie dans The Bear (Disney+).

L’irrésistible chorégraphie Flash Bang Wallop de Dianne Buswell.

Et le brillant Unified Theory Of Wokeness de Bill Maher, en temps réel, qui souligne : « Tout au long de l’histoire, l’esclavage a été la règle, pas l’exception.

“Des Sumériens, Égyptiens, Grecs, Romains, Arabes, Britanniques, premiers Américains, jusqu’à R Kelly.”

Faites-vous plaisir et regardez-le sur YouTube.

Les délires du mois

Ferne McCann mise sur écoute par des gens disant qu’elle n’a aucun talent ? Vous essayez de dire “La talentueuse Ferne McCann” avec un visage impassible Crédit : Canal 4

GRANDE TÉLÉVISION mensonges et délires du mois. Marié au premier regard: “Salut les fans de MAFS, Kwame ici. Je vous manque? Bien sûr, vous le faites.”

Strictly Come Dancing, Claudia Winkleman : “A venir, Matt Goss fait une samba déguisé en John Travolta et c’est vraiment bien.”

Celebrity SAS: Who Dares Wins, Ferne McCann, à gauche: “Les gens me voient comme une star de télé-réalité et ça me dérange quand ils disent que je n’ai aucun talent.”

Ensuite, vous essayez de dire “La talentueuse Ferne McCann” avec un visage impassible.

quizz télévisé. De quoi parlait le narrateur de Frozen Planet II, Sir David Attenborough, dimanche soir, lorsqu’il a déclaré: «Ils sont restés dans un état d’animation suspendue depuis l’automne dernier. Leur cœur a cessé de battre, seul leur cerveau reste actif, et puis très, très faiblement » ?

A) La tortue peinte.

B) Le bourdon de Laponie.

C) Le Comité de 1922 du Parti conservateur.

GRANDE TÉLÉVISION mystères : Pourquoi Injury Lawyers 4 U n’a-t-il pas déménagé son siège social à Walford ?

Où se cache l’armée secrète des fans de Naga Munchetty ?

Comment se fait-il que les participants de Married At First Sight soient toujours en train de repasser?

Et, plus précisément, combien de cadres supérieurs et de producteurs de la BBC ont été limogés pour avoir détruit A Question Of Sport ?

Ma conjecture est aucune.