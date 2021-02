Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription.

Les économistes de Wall Street l’ont fait, tout comme les fonctionnaires de la Réserve fédérale et d’autres agences gouvernementales. J’ai récemment creusé les 15 dernières années de prévisions du PIB des prévisionnistes professionnels – tous faits deux ans à l’avance – et vous pouvez voir les résultats ici:

Ces erreurs ont eu des coûts réels. Les décideurs, estimant que l’économie était plus forte qu’elle ne l’était, ont trop peu fait pour stimuler la croissance et trop inquiet savoir si une économie surchauffée pourrait stimuler l’inflation. Les responsables de la Fed, par exemple, ont été moins agressifs dans la réduction des taux d’intérêt qu’ils ne l’ont reconnu plus tard comme approprié. Les fonctionnaires du Congrès et de la Maison Blanche ont parfois été obsédés par le déficit et n’ont pas réussi à stimuler la croissance de l’emploi.

Dans 12 des 15 années, la prévision moyenne était trop optimiste. Et les huit erreurs les plus importantes étaient toutes dans le sens de la surexubérance.

En conséquence, les États-Unis ont rarement atteint un stade que les économistes qualifient de plein emploi, lorsque l’économie fonctionne presque à pleine capacité et que pratiquement tous ceux qui veulent un emploi en ont un.

L’économie a dépensé une grande partie de les années 40, 50 et 60 proche du plein emploi, avec un taux de chômage d’environ 4% ou moins – et les salaires ont bondi. Le pays a également approché le plein emploi à la fin des années 90 et l’a fait brièvement à nouveau avant le début de la pandémie. Encore une fois, les revenus ont augmenté, pas seulement pour les riches.

«Ces dernières années, les États-Unis ont passé peu de temps dans ce lieu sacré que les économistes appellent le« plein emploi »». Le Wall Street Journal a écrit la semaine dernière. Si l’administration Biden a un objectif économique précoce, c’est de ramener le pays à cet endroit.

Pourquoi les économistes se battent

L’objectif aide à expliquer un argument qui a éclaté récemment parmi les meilleurs économistes.

Plusieurs qui soutiennent normalement une action gouvernementale agressive pour arrêter un ralentissement économique – comme Olivier Blanchard, ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international, et Larry Summers, l’ancien secrétaire au Trésor – ont critiqué le projet de loi de secours contre le virus de 1,9 billion de dollars du président Biden comme étant trop important. Ils soutiennent que l’économie peut se redresser fortement d’elle-même une fois que de nombreuses personnes seront vaccinées plus tard cette année.

Pourquoi? Dette à la consommation est relativement faible et de nombreux ménages sont en bonne santé financière, grâce à un mélange de un taux d’épargne élevé, la valeur des maisons en hausse et la hausse des cours des actions. Et le Congrès vient d’adopter un plan de relance de 900 milliards de dollars en décembre.