Le plein d’essence : les ambitions de l’Égypte de devenir un hub gazier régional s’amenuisent | Actualités pétrolières et gazières

L’ambition de l’Égypte de devenir depuis des années un hub gazier régional et un exportateur majeur de gaz naturel liquéfié (GNL) semble être menacée par l’arrêt des expéditions vers l’Europe en juin.

Pour aggraver les choses, le pays a connu de fréquentes coupures d’électricité tout au long des mois d’été en raison d’une pénurie de gaz pour alimenter ses propres centrales électriques.

Tout cela survient alors que l’Égypte est confrontée à une grave crise de la dette, ce qui signifie que les exportations de GNL en devises étrangères sont plus que jamais nécessaires.

La situation soulève la question suivante : l’arrêt des exportations n’est-il qu’un contretemps pour les ambitions égyptiennes, ou les problèmes sont-ils plus structurels ?

Demande intérieure accrue

L’Égypte possède les deux seules usines de liquéfaction de la Méditerranée orientale, ce qui signifie que des pays comme Chypre et Israël – qui disposent de gisements importants mais n’en ont pas grand besoin pour leur marché intérieur – en auraient besoin pour transformer leur gaz en GNL afin de pouvoir l’expédier vers L’Europe .

Son plus grand gisement gazier, Zohr, découvert en 2015 en Méditerranée et mis en service en 2017, a renforcé ses ambitions gazières, car il produit suffisamment pour répondre à la demande intérieure ainsi qu’à l’exportation.

Zohr représente près de 40 % de la production totale de gaz égyptienne, avec environ 850 milliards de mètres cubes de gaz, l’équivalent de quelque 14 années de consommation intérieure égyptienne selon les chiffres de 2022.

La crise énergétique en Europe, conséquence de la guerre en Ukraine, a fait augmenter de façon spectaculaire les prix du gaz, offrant ainsi une opportunité à l’Égypte. Les exportations de GNL ont culminé à 8,9 milliards de mètres cubes en 2022, générant 8,4 milliards de dollars de revenus, contre 3,5 milliards de dollars l’année précédente.

Cependant, en février, le ministre de l’Energie, Tarek el-Molla, a déclaré que l’Égypte s’attendait à une baisse de 50 pour cent des revenus provenant des exportations de gaz en raison de la baisse mondiale des prix du gaz naturel.

En avril, le déficit commercial égyptien a augmenté de près de 24 pour cent sur un an, en raison d’une baisse de la valeur des exportations de gaz.

En juin, aucun GNL n’a été exporté, car la disponibilité du gaz n’a pas permis de répondre à la demande intérieure estivale plus élevée d’électricité, ce qui a entraîné des pannes d’électricité programmées en Égypte pendant les mois d’été.

El-Molla a déclaré que les expéditions de GNL reprendraient en octobre lorsque la demande d’électricité diminuerait au début de l’automne.

Concernant l’augmentation de la demande intérieure, Karim Elgendy, chercheur non-résident au Middle East Institute, a souligné une « augmentation de la demande des industries à forte intensité énergétique en raison de l’augmentation de la demande intérieure ». [an earlier] décision du gouvernement de soutenir ces industries ».

Un analyste du marché, qui a demandé à être cité anonymement, a déclaré que l’Egypte avait cessé d’importer du diesel et du fioul et avait donc besoin de plus de gaz pour alimenter ses propres centrales électriques.

Cette décision a été décrite comme « une erreur de calcul » par l’analyste, le gouvernement étant revenu sur sa décision en juillet et recommençant à importer davantage de fioul et de diesel.

Le gouvernement lui-même a souligné que la demande estivale d’électricité était plus élevée que prévu, en raison du temps inhabituellement chaud, comme raison de la demande plus élevée de gaz.

En outre, la demande d’électricité de l’Égypte augmente naturellement chaque année en raison de la croissance démographique et du raccordement d’un plus grand nombre de foyers au réseau.

Dépendance aux importations

Du côté de l’offre, le tableau est plutôt simple : la production nationale de gaz a diminué en Égypte, notamment en raison d’une baisse de la production du champ de Zohr.

La production totale de gaz est tombée à son plus bas niveau depuis trois ans au deuxième trimestre 2023, a rapporté la plateforme d’analyse pétrolière et gazière MEES.

Selon certaines informations, des problèmes techniques tels que l’infiltration d’eau dans le réservoir de gaz sous-marin seraient à l’origine de ce déclin, mais le gouvernement a nié l’existence de tels problèmes.

Des sources industrielles évoquent l’épuisement naturel des puits dans le champ de Zohr, le manque d’investissements pour maintenir la production et la diminution des nouvelles découvertes, qui seraient les raisons du déclin de la production de gaz.

«Production de gaz […] souffre de taux de déclin élevés qui nécessitent que les compagnies pétrolières… exploitent continuellement leurs champs et ajoutent également de nouvelles découvertes », a déclaré à Al Jazeera Peter Stevenson, rédacteur en chef du MEES.

En août, le président Abdel-Fattah al-Sissi a rencontré les PDG des sociétés pétrolières et gazières internationales BP et Eni, qui ont annoncé des plans d’investissement d’un milliard de dollars en Égypte, selon des déclarations de la présidence égyptienne.

Ces investissements s’étaleraient sur plusieurs années et pourraient booster ou au moins stabiliser la production locale.

Des marges « minces comme des rasoirs »

La baisse de production de Zohr n’est pas nouvelle, la production est en baisse depuis deux ans.

L’Égypte a pu continuer à exporter du GNL grâce aux importations de gaz israéliennes, mais à l’été 2022, l’excédent était déjà « mince », a déclaré Stevenson.

« L’année dernière, tout était déjà écrit, mais les autorités n’avaient pas prévu qu’il y aurait une nouvelle baisse de la production de Zohr cette année. »

Le réseau gazier israélien est relié par un gazoduc à l’Égypte, ce qui le rend adapté au transport.

En 2022, Israël a exporté 5,81 milliards de mètres cubes de gaz vers l’Égypte, un record. L’Égypte, Israël et l’Union européenne ont également signé un « accord historique » en juin de l’année dernière pour stimuler les exportations de gaz vers l’UE, et en août, Israël a approuvé une nouvelle augmentation des exportations de gaz vers l’Égypte.

Cependant, faire face à une telle augmentation du flux de gaz israélien nécessite une mise à niveau des infrastructures, qui ne devrait être achevée que d’ici 2025 ou 2026.

L’autre voisin riche en gaz est Chypre.

Pour que l’Égypte puisse réexporter le gaz chypriote, il faudrait construire un gazoduc reliant les gisements de gaz de Chypre à l’Égypte.

Un consortium de compagnies pétrolières internationales envisage d’investir dans un tel pipeline, mais Chypre préfère disposer de son propre terminal GNL flottant, qui contournerait l’Égypte.

Le gouvernement américain préfère un gazoduc vers l’Égypte plutôt qu’un terminal flottant de GNL, une source américaine ayant déclaré début septembre à l’agence de presse Reuters qu’impliquer l’Égypte dans le projet gazier aiderait « à faire face au pic de consommation intérieure en été, ajouterait de la stabilité et réduirait les tensions ». dans la région et permettre les exportations vers l’Europe ».

Quoi qu’il en soit, la réalisation de ce pipeline prendrait des années.

Rien de tout cela ne signifie que l’Égypte devrait mettre de côté ses ambitions en matière de hub gazier, selon Elgendy.

«Le statut de hub concernait la Méditerranée orientale et non le gaz égyptien, donc tant que le flux de gaz israélien et chypriote augmente dans les installations de GNL, [in Egypt] les ambitions égyptiennes resteront élevées », a-t-il déclaré.

Mais, a noté Stevenson, « toute augmentation du gaz israélien ou même chypriote ne se fera pas avant plusieurs années ».

Il s’attend à ce que l’Égypte soit en mesure d’exporter « quelques volumes de GNL » pendant les mois d’hiver, mais qu’elle soit confrontée à des pénuries pendant les mois d’été qui pourraient à nouveau conduire à des pannes de courant, « jusqu’à ce qu’elle puisse faire davantage de découvertes ou importer davantage de gaz régional ».