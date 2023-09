Le plein air américain est financièrement inaccessible. Est-ce que cela peut être plus équitable ?

Comme beaucoup de personnes qui se sont abritées sur place au début de la pandémie, je rêvais de quitter la ville et de me rapprocher de la nature. Ainsi, lorsque les mesures de confinement ont finalement été levées dans la ville européenne que j’avais vécue pendant près de deux décennies, je me suis dirigé vers les montagnes. J’ai choisi ma nouvelle maison dans l’ouest des États-Unis sur la base d’une vision de ma vie qui impliquait beaucoup plus de toucher l’herbe et de serrer les arbres dans mes bras. J’avais grandi en plein air dans le Wisconsin, faisant du snowboard pendant les hivers froids et nageant dans les lacs lors des chaudes journées d’été, et je voulais quelque chose de similaire pour ma fille. Ce à quoi je n’avais pas prévu : à quel point l’extérieur peut coûter cher. Ni à quel point cela est exclusif.

Avant même de franchir la porte arrière pour accéder aux terres publiques, je calculais les coûts que je pourrais supporter si la randonnée devenait une habitude. Je n’étais pas prêt à échanger mon trench-coat noir funèbre contre une polaire Patagonia, mais je savais que mes baskets à semelle lisse ne suffiraient pas sur les sentiers. En passant au magasin de fournitures de plein air local, j’ai été un peu dépassé. Ai-je besoin de chaussures de trail à semelles pointues ? Des bottines rigides au cas où je rencontrerais un serpent à sonnette ? Mes chaussettes en coton me donneraient-elles le pied des marais si je transpire ? Ou la laine était-elle meilleure s’il y avait encore de la neige sur le sentier ?

Nous connaissons tous les histoires d’horreur des ampoules et du suremballage à la Cheryl Strayed dans ses mémoires. Sauvage, mais avais-je aussi besoin de bâtons ou d’un sac à dos, de crampons et d’un spray anti-ours, d’une carte ou d’une boussole, d’une balise de secours ? S’il vaut la peine d’être préparé pour l’itinéraire que vous entreprenez (il y a eu plusieurs décès dans les parcs nationaux cet été à cause de la chaleur, des attaques d’ours et des chutes), il y a aussi une raison pour laquelle l’un des premiers e-mails que j’ai reçus après avoir récupéré un REI l’adhésion était pour sa carte de crédit de marque de magasin : l’industrie du plein air devrait atteindre des revenus de 22,9 milliards de dollars auprès des consommateurs américains cette année. Si vous y réfléchissez suffisamment (et c’est ce que j’ai fait), vous pouvez commencer à croire que vous avez besoin de beaucoup de choses avant de partir au grand air.

« Vous pouvez acheter cette paire de bottes à 400 $, mais vous n’en avez pas besoin », m’a assuré Kylie Bearse. Le météorologue basé à Denver, à l’origine du compte Instagram et du blog Approachable Outdoors, affirme que c’est une idée fausse très répandue selon laquelle les activités de plein air peuvent coûter très cher. « Pour la plupart des sentiers, tout ce dont vous avez besoin est des baskets, une bouteille d’eau et de la crème solaire… si vous ne faites pas de grandes randonnées techniques, vous n’avez pas besoin d’un sac à dos sophistiqué, d’une bouteille d’eau sophistiquée. Tout ce que vous avez est idéal pour commencer.

Cela peut être vrai si vous n’envisagez pas une semaine de randonnée ou de ski de randonnée provoquant des avalanches, mais après avoir vu plus de quelques étudiants faire de la randonnée près des célèbres fers à repasser de Boulder en mini-jupes et Timberlands à talons l’hiver dernier, je’ Je dirais que les baskets pourraient être un strict minimum. Et si mon retour aux États-Unis ne m’a rien appris d’autre, c’est que nous vivons dans une société transactionnelle. Adopter la nature s’apparente de plus en plus à un jeu payant. Du stationnement au début des sentiers aux laissez-passer pour les parcs d’État en passant par les frais d’entrée dans les parcs nationaux, le prix pour se rendre dans la nature sauvage peut être prohibitif, en particulier pour ceux qui ne peuvent pas accéder aux bois sans voiture en raison du manque d’infrastructures de transport. Ces prix n’incluent pas non plus les frais d’hébergement, qui peuvent atteindre plus de 500 $ la nuit pour une chambre d’hôtel près du Grand Canyon ou un Airbnb près du lac Tahoe.

Bien que les visites sur les terrains publics ne soient pas le seul moyen d’accéder au plein air, pour de nombreux citadins, il est devenu plus difficile de sortir dans la nature. Une nouvelle campagne menée par REI visant à amener le Congrès à adopter la loi Outdoors for All affirme que plus de 100 millions d’Américains, soit près d’un tiers de la population, ne vivent pas à moins de 10 minutes à pied d’un parc. Alors que nous déplorons le temps que les enfants (et les adultes) passent devant leurs écrans et le manque de forme physique qui en résulte, ce déficit crée des communautés qui manquent à la fois de connexion et de conscience du monde naturel. Quelques projets officiels tentent de contrer cela en rendant les laissez-passer pour les parcs d’État disponibles à l’emprunt à la bibliothèque locale ou, comme au Canada, sur ordonnance d’un médecin. Ailleurs, des organisations à but non lucratif s’efforcent de combler les lacunes. À Denver, qui est entourée de certains des paysages les plus époustouflants du pays, de nombreux enfants comptent sur des organisations comme Environmental Learning for Kids (ELK) pour leur faire découvrir les montagnes voisines, où ils apprennent la gestion de l’environnement, la pêche ou le camping.

Parker, défenseur de la justice sociale et éducateur environnemental derrière KWEEN WERK (Keep Widening Environmental Engagement Narratives), a déclaré que de tels programmes sont vitaux pour les jeunes urbains qui peuvent avoir intériorisé des stéréotypes sur ce qui constitue une personne en plein air. En tant qu’enfant noire ayant grandi dans le Bronx, elle n’a jamais attribué le temps qu’elle a passé à parcourir des kilomètres dans les rues de la ville avec son père ou à pique-niquer comme une mesure environnementaliste.

« La façon dont ma famille a vécu le plein air n’est pas celle qui est généralement représentée », dit-elle. « Pendant longtemps, j’ai pensé que pour qu’une activité soit un loisir ou une activité de plein air, il fallait escalader ou escalader une montagne, et ce n’est pas vrai. »

Ce manque de représentation, dit Parker, fait que de nombreuses personnes comme elle ne se sentent pas connectées à la nature ou aux messages sur la conservation. En même temps, il existe une stigmatisation dans la communauté des loisirs de plein air, divisant les activités entre « des choses qui sont faites par nécessité et des choses qui sont faites pour le plaisir parce que vous en avez les ressources ». En d’autres termes, nous avons redéfini le fait d’être en plein air comme signifiant quelque chose que nous faisons pour les loisirs ou le sport ; aller au travail à vélo ne compte pas. Cette croyance, à son tour, peut renforcer les obstacles à l’accès, car les gens se considèrent moins comme des amateurs de plein air s’ils ne relèvent pas les plus grands défis ou ne remplissent pas un rôle stéréotypé.

« Il y a ce facteur d’intimidation lorsqu’il s’agit de sortir. Dans le Colorado, si je dis que j’aime faire de la randonnée, les gens me demandent : combien de 14ers avez-vous fait ? » dit Bearse, faisant référence aux 58 sommets montagneux dépassant 14 000 pieds que compte l’État. « Je fais plutôt trois, quatre miles et je prends un brunch après. »

Alors que Bearse dit qu’elle fait des sorties sur les sentiers pour mesurer sa santé mentale – « nous commençons tout juste à découvrir les avantages de faire de l’exercice à l’extérieur spécifiquement pour votre santé mentale » – elle craint que ce genre d’attitude compétitive n’envoie le mauvais message. . Cela peut amener certains à entreprendre des expériences plus difficiles que celles pour lesquelles ils se sont entraînés, tout en rebutant complètement d’autres qui pourraient bénéficier de passer plus de temps à l’extérieur, en particulier ceux qui ne sont pas blancs ou valides ou qui semblent correspondre au rôle de la personne en plein air. .

« Je sais que le plein air est ouvert à tout le monde, mais parfois ce n’est pas le cas », explique Parker. « Je ne suis pas ce que les gens s’attendent à voir. Il y a des commentaires que je reçois en tant que grimpeur grande taille, comme : « Êtes-vous prêt pour ça ? Ou alors ils me demandent si c’est ma première randonnée.

Elle souligne que le mouvement américain de conservation a été fondé sur les principes cités par l’eugéniste et zoologiste Madison Grant. Son livre de 1916, Le passage de la Grande Course, compare la sauvegarde des forêts de séquoias de Californie avec la sauvegarde de la race blanche ou, comme il est dit dans la préface, la conservation de l’environnement préserve « la race qui nous a donné le véritable esprit de l’américanisme ». L’ouvrage, salué par Adolf Hitler 20 ans après sa publication, appelait non seulement au déplacement des peuples autochtones vers l’Ouest, mais aussi à leur annihilation.. Il a été adopté par Teddy Roosevelt, qui avait déjà commencé à établir le système des parcs nationaux.

Alors que les demandes de reconnaissance de terres sont de plus en plus honorées, les nations autochtones restent menacées alors que les entreprises de combustibles fossiles et les touristes submergent les terres volées et empiètent sur les zones sacrées. «Nous avons ce mouvement environnemental qui, à sa base, est ancré dans de grandes choses comme la suprématie blanche», me dit Parker. « Nous disons que ces terres sont accessibles à tout le monde, mais tout le monde ne peut pas les visiter. Mon père est né au début des années 50 et les lois Jim Crow étaient en vigueur jusqu’en 1965, donc mon père, qui vivait en Géorgie, n’a pas eu l’occasion de visiter un parc national.

Alors que ses collègues étaient allés camper ou skier en grandissant, ayant reçu à la fois du matériel et des connaissances sur l’environnement, ses connaissances étaient inférieures lorsqu’elle s’est lancée pour la première fois dans les bois. Bien qu’elle ait désormais moins d’obstacles à franchir que son père, Parker affirme qu’il est important de comprendre cette histoire pour comprendre pourquoi le plein air ne semble pas aussi accessible à tout le monde. Dans le même temps, des croyances aussi profondément ancrées sur la place du plein air transparaissent dans la culture pop américaine. La nouvelle comédie romantique Backwoods sur Netflix, Le bonheur pour les débutants, voit une femme blanche mince se lancer dans son premier voyage de camping avec un tout nouveau matériel haut de gamme (grâce au placement de produit REI). Malgré un clin d’œil à la diversité du casting, le groupe hétéroclite de personnages qui l’accompagnent incarne clairement des stéréotypes endurcis sur qui appartient aux bois, tandis que le mythe du plein air servant de terrain d’essai psychique pour le courage et la détermination anime l’intrigue.

De tels clichés selon lesquels les Blancs considèrent la nature sauvage comme quelque chose à conquérir pour se retrouver ne sont ni nouveaux ni originaux ; depuis L’appel de la nature à Dans la nature et retour à Sauvage, l’histoire n’a pas beaucoup changé au cours du siècle dernier. Pourtant, l’abondance de la métaphore dans une grande partie des textes et des images vendant le plein air, combinée à l’approche consumériste de l’aventure, peut sembler assez rebutante à une époque où le changement climatique anéantit des zones naturelles bien-aimées et où les déchets bordent même les plus hauts sommets des montagnes. .

Il est important ici de faire la distinction entre les pratiques d’exclusion intentionnelles fondées sur des croyances suprémacistes et le sentiment de bouleversement que subissent de nombreux visiteurs et parcs nationaux. Pourtant, il est devenu extrêmement frustrant de parcourir des zones naturelles populaires alors que mettre le pied sur le sentier signifie affronter des visiteurs dont le seul objectif semble être d’obtenir la toile de fond parfaite pour un selfie.

En réponse à l’afflux de visiteurs que nos parcs nationaux les plus populaires ont connu depuis la pandémie – le parc national des Arches, par exemple, a enregistré une augmentation de 73 % du nombre de visiteurs au cours de la dernière décennie – les autorités ont dû limiter le nombre de personnes pendant les mois les plus chauds jusqu’à la fin de la pandémie. utilisation de permis d’entrée chronométrés. Les parcs s’efforcent également d’élargir l’accès et de réduire les embouteillages en proposant des navettes aux randonneurs vers les zones les plus densément fréquentées.

Ces efforts d’essais et d’erreurs pour être inclusifs tout en garantissant que l’expérience n’est pas diminuée par un accès trop étendu sont un pas vers un extérieur plus accueillant, embrassant la devise « laissez-les entrer » (s’ils planifient à l’avance et peuvent payer). . Tout comme les municipalités européennes ont dû fixer des limites pour lutter contre le surtourisme, il convient de réfléchir à ce qui peut être fait de plus pour accueillir le plus grand nombre de personnes actives à l’extérieur, tout en prenant en compte les demandes de nombreux membres des communautés autochtones. nations qui réclament le retour de leurs terres.

Une grande partie de ce travail, cependant, repose sur le fait que les gens sont plus ouverts à l’adoption d’idées alternatives de connexion avec le monde naturel, comme faire du vélo dans leur quartier au lieu de le conduire jusqu’au début d’un sentier. Après tout, « l’environnement » n’est pas distinct du monde qui vous entoure, et s’engager localement peut aller à l’encontre du désir de voyager plus loin, ce qui est nécessaire alors que nous nous efforçons de ralentir le réchauffement des températures. Instagram est peut-être devenu une ressource appréciée des voyageurs, mais à un moment donné, nous devons regarder au-delà du réseau et trouver des endroits à explorer moins pressés, voire moins jolis.

« Les gens doivent être plus disposés à explorer au-delà des sentiers principaux », explique Bearse. « Trouver ces spots demande un peu de travail mais cela en vaut la peine. »