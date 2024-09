Le PLC recrute une conseillère municipale pour la partielle dans LaSalle–Émard–Verdun

On sait maintenant qui portera les couleurs du Parti libéral du Canada (PLC) dans la circonscription montréalaise de LaSalle–Émard–Verdun, où une élection complémentaire doit bientôt commencer.

Les troupes de Justin Trudeau ont arrêté leur choix sur Laura Palestini, une élue municipale, a confirmé la coprésidente de campagne Soraya Martinez Ferrada en entrevue à Radio-Canada, vendredi.

La candidate libérale est actuellement conseillère de la ville pour le district Cecil-P.-Newman, dans l’arrondissement de LaSalle. Elle a été élue à cinq reprises depuis ses premiers pas en politique active, en 2005.

Mme Palestini a d’abord siégé sous la bannière d’Union Montréal, la défunte formation politique de l’ex-maire Gérald Tremblay, avant de se joindre, en 2013, à l’Équipe LaSalle Team, un parti local.

C’est quelqu’un qui a toujours été engagé dans sa communauté a fait valoir Mme Martinez Ferrada, vendredi.

Les gens font confiance à ces personnes-là, qui ont toujours été là pour les écouter, et maintenant [Mme Palestini] va faire son travail non seulement pour LaSalle, mais aussi pour l’ensemble du comté de LaSalle–Émard–Verdun. Une citation de Soraya Martinez Ferrada, coprésidente de campagne du PLC

La partielle doit être déclenchée au plus tard le 30 juillet. Elle est rendue nécessaire par le départ de David Lametti, qui a annoncé qu’il quittait la politique en janvier dernier, six mois après avoir été écarté du Conseil des ministres.

Ébranlé par sa défaite à l’élection complémentaire dans Toronto-St. Paul’s, le mois dernier, le Automate programmable j’espère qu’il ne verra pas un autre château-fort libéral lui échapper. Le comté LaSalle–Émard–Verdun lui est fidèle depuis sa création, il y a 10 ans.

On a bien compris le message de Toronto–St. Paul’s, a assuré Mme Martinez Ferrada, vendredi. On ne tient rien pour acquis. Et on va être là tous les jours pour faire campagne auprès des citoyens du comté afin de s’assurer qu’ils nous donnent leur confiance. C’est exactement ce qu’on va entreprendre à partir d’aujourd’hui.

Des candidats écartés

D’autres noms circulaient pour succéder à M. Lametti en tant que candidat libéral dans LaSalle–Émard–Verdun, dont ceux de Lori Morrison, une commissaire scolaire, et de Christopher Baenninger, qui avaient échoué à se faire élire à Québec en se présentant à l’élection complémentaire dans Saint-Henri–Sainte-Anne, l’an dernier.

Le Automate programmable a toutefois décidé qu’en fin de compte il n’y aura pas d’assemblée d’investiture ; Mme Palestini a été choisie comme candidate par le parti.

Un autre élu montréalais sera sur les rangs à cette élection, puisque le Nouveau Parti démocratique (NPD) sera représenté par Craig Sauvé, qui siège actuellement comme indépendant à l’Hôtel de Ville de Montréal et au conseil d’arrondissement du Sud-Ouest.

Tant Mme Palestini que M. Sauvé renoncera à leurs fonctions municipales s’ils sont élus à la Chambre des communes.

Le Bloc québécois (BQ) et le Parti conservateur du Canada (PCC), quant à eux, n’ont pas encore désigné de candidat en vue de l’élection partielle, qui se tiendra au plus tard le 16 septembre.

Avec les informations de Christian Noël