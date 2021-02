Le PlayStation Network reste en panne à l’échelle mondiale, Sony confirme que les utilisateurs risquent de rencontrer des difficultés pour lancer des jeux

Le PlayStation Network (PSN), le service de jeux en ligne et de diffusion multimédia de Sony pour les consoles PS, est confronté à une panne mondiale de plus de 24 heures. Selon le suivi de l’état du site, DownDetector, le réseau a signalé un nombre maximal de problèmes à 20 heures IST le 27 février, alors que des problèmes persistent depuis le 26 février. Sony a également mis à jour son site Web en disant: , ou des fonctionnalités réseau. » Le site PlayStation ne répond plus depuis aujourd’hui (28 février) matin.

DownDetector note que les utilisateurs du PSN sont confrontés à des problèmes de connexion et de réseaux sociaux. De grandes quantités d’erreurs ont également été signalées à 8 h 00 IST aujourd’hui. En raison de la panne actuelle, certains utilisateurs de consoles PlayStation 3, PlayStation 4 et PlayStation 5 ne peuvent pas lire le titre en ligne. De même, certaines applications peuvent ne pas se lancer ou fonctionner correctement, ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser YouTube ou la console pendant un certain temps. D’autres applications sociales comme Spotify, Twitch, Netflix, entre autres, peuvent également ne pas fonctionner. Il ne semble y avoir aucune solution pour réparer le PSN du côté de l’utilisateur final. Les utilisateurs peuvent se connecter au PlayStation Network et au PlayStation Store, mais les jeux en ligne ne semblent pas fonctionner sur certains titres. Sony déclare: «Nous nous efforçons de résoudre le problème le plus rapidement possible.» Comme prévu, plusieurs propriétaires de Sony PS se sont tournés vers Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux pour faire part de leurs préoccupations concernant la panne. On ne sait pas si les utilisateurs en Inde sont également confrontés à l’erreur.

@PlayStation vos serveurs sont-ils en panne? Obtention d’un code d’erreur (NP-36206-7) pour la zone de guerre de la guerre froide? Uniquement téléchargé hier soir 🙁— Jess BL (@ jessbl98) 27 février 2021

@PlayStation sur mon jeu de golf Everybody’s, quand j’essaye d’aller sur les terrains de golf en ligne, cela indique que le serveur est en panne. J’ai regardé dans les paramètres. Ma PS4 est bien connectée au réseau. – Cherrie Schilling (@cherschilling) 27 février 2021

Dans de nombreux cas, les utilisateurs ont déclaré qu’ils voyaient des messages d’erreur NP-32167-9 et NP-36206-7. Plus d’informations sur la cause de l’erreur sont attendues de Sony prochainement.