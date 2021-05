Le playboy du PSG Neymar «  prêt à mourir sur le terrain  » à Manchester City lors d’un affrontement massif en demi-finale de la Ligue des champions

La signature du record du monde, qui a coûté 263 millions de dollars à Barcelone en 2017, a fait son tollé après une victoire 2-1 contre Lens en Ligue 1 samedi, faisant écho à ses mots sur ses vastes médias sociaux après que la «guerre continue». jour après la demi-finale aller.

Neymar a inscrit le premier but lors de la victoire sur ses rivaux nationaux pour aider à faire bouger les géants du Parc des Princes qui restent à un point du leader lillois en tête du classement de Ligue 1.

La tâche que doivent affronter les hommes de Mauricio Pochettino au City of Manchester Stadium mardi, alors qu’ils entament le 2-1 après leur défaite à domicile face aux leaders de la Premier League au match aller, a été le sujet brûlant sur toutes les lèvres après le match.

🇧🇷 Neymar pour le PSG cette saison: 2️⃣6️⃣ matchs1️⃣5️⃣ buts1️⃣0️⃣ passes décisives pic.twitter.com/NkTEHJTr6o – Objectif (@goal) 1er mai 2021

« La première chose à faire maintenant est de se reposer et de se recentrer vraiment sur la Ligue des champions », A demandé Neymar à PSG.fr.

« Nous avons eu un match aller très difficile contre Manchester City, mais nous devons le croire – peu importe ce que disent les statistiques ou notre pourcentage de chances de gagner..

«Je pense que chaque Parisien devrait croire en nous. Je suis en première ligne et je serai le premier guerrier à se battre pour l’équipe.

« Je donnerai le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener ça quoi qu’il arrive, même si je dois mourir sur le terrain. »

Neymar ne plaisante pas quand il s’agit de ce trophée de la Ligue des champions 🏆 pic.twitter.com/4L9sOO8dbD – Objectif (@goal) 2 mai 2021

Le PSG exigera une meilleure performance que ce qu’il a réussi à domicile pour troubler la flambée de Pep Guardiola.

En dépit d’être impressionnant en première mi-temps, avec Neymar et Angel Di Maria donnant à City toutes sortes de problèmes, le PSG s’est évanoui dans les 45 secondes secondes, le produit de l’académie Santos semblant particulièrement AWOL.

Sskipper Marquinhos leur avait donné la tête avec un quart d’heure.

Pourtant, deux erreurs de Keylor Navas et un manque de concentration collectif ont permis à Riyad Mahrez et à Kevin De Bruyne de marquer et de ramener deux précieux buts à l’extérieur à l’Etihad.

La forme physique de Kylian Mbappe est aléatoire pour le match décisif de la saison, mais Pochettino est convaincu que le vainqueur de la Coupe du monde fera son alignement de départ dans un peu plus de 48 heures.

« Je suis toujours optimiste et je le suis toujours, » a déclaré l’Argentin à la chaîne de télévision locale Canal Plus lorsqu’il a été interrogé sur la question.

« Nous pensons qu’il sera là mais nous prendrons une décision avant le match. »



« Nous devions gagner aujourd’hui et mardi [we have to] marquer deux buts et ne pas concéder.

« Le plus important sera de gagner, plus que de jouer un bon football. Nous allons essayer et nous nous concentrons sur ce match de City et les tactiques que nous devrions mettre en place. »