Le Plaude NotePin est un excellent enregistreur vocal IA, et il est totalement voué à l’échec

Félicitations à Plaud pour une chose : dans une année par ailleurs marquée par des échecs retentissants et beaucoup de vaporware en matière d’IA, elle a créé un gadget d’IA qui fait exactement ce qu’elle prétend faire et le fait plutôt bien. Le gadget s’appelle le NotePinet c’est un enregistreur vocal en forme de pilule à 169 $ qui peut transcrire, résumer et extraire des informations importantes de votre audio. C’est quelque chose que les systèmes d’IA actuels peuvent réellement faire bien ! Il y a une technologie de qualité et mature à chaque étape du processus, des micros minuscules à la transcription de la parole en texte en passant par le traitement du langage naturel et le résumé de l’IA. Le NotePin le fait bien.

Mais la raison pour laquelle NotePin fonctionne est aussi la raison pour laquelle je ne recommanderais pas d’en acheter un. L’enregistrement vocal par IA est génial et pratique et se banalise à un rythme effréné. Avec iOS 18 ou macOS Sequoia, vous obtenez des transcriptions et des résumés intégrés à l’application Voice Memos. L’application Pixel Recorder de Google est formidable et est intégrée aux téléphones Pixel et à la Pixel Watch. Vous pouvez également obtenir des fonctionnalités similaires à partir de nombreuses applications. Avez-vous besoin d’un enregistreur vocal dédié ?

C’est bien sûr la question éternelle qui se pose à propos des assistants IA dans leur ensemble. S’agit-il d’une fonctionnalité de vos appareils existants ou d’une catégorie de gadgets à part entière ? L’argument de Plaud en faveur du matériel dédié est à peu près le même que celui de toutes les autres startups d’IA : la facilité d’utilisation est primordiale. Les accessoires du NotePin sont au cœur de son attrait : il y a un cordon tressé pour que vous puissiez le porter autour du cou, un bracelet pour que vous puissiez le porter à la manière de Fitbit sur votre bras et un clip pour que vous puissiez le placer presque n’importe où ailleurs.

Lors de mes tests du NotePin, je l’ai surtout porté autour du cou et je l’ai utilisé pour noter des rappels pendant que je conduisais, pour me raconter de longues idées pendant que je promenais le chien et pour résumer des appels et des conversations. C’est certainement pratique de pouvoir simplement tendre la main, appuyer sur le NotePin jusqu’à ce qu’il vibre pour indiquer qu’il enregistre, puis bavarder sans rien dire pendant que mon collier écoute consciencieusement. Une fois, alors que j’appréciais particulièrement un podcast, j’ai simplement écouté le tout sur haut-parleur pour que le NotePin le retranscrive et le résume. Le NotePin est plus facile d’accès que mon téléphone dans ma poche, et c’est certainement plus simple que de tenir mon poignet devant ma bouche pendant des minutes à la fois tout en criant dans ma montre. Le facteur de forme compte vraiment.

Le micro du NotePin est tout à fait correct : le son qu’il enregistre n’est jamais incroyable, mais dans tous les scénarios réalistes que j’ai essayés, il était suffisamment bon pour une transcription solide. Plaud estime que la batterie de l’appareil dure environ 18 heures d’enregistrement ou 30 jours en veille, et lors de mes tests, j’ai effectué environ quatre heures d’enregistrement sur une dizaine de jours, et la batterie est tombée à plat. Le NotePin se charge sur un petit bloc, que je suis sûr de perdre très bientôt, et j’aimerais qu’il s’agisse simplement d’une simple prise USB-C. Mais regardez : l’appareil fonctionne. Il fait ce qu’il dit sur la boîte.

Les transcriptions et résumés de Plaud sont pour la plupart plutôt bons ! Mais ce n’est pas suffisant. Captures d’écran : David Pierce / The Verge

Le problème majeur du NotePin, et franchement de tous les autres gadgets d’IA, c’est qu’il n’est pas assez utile de l’autre côté. Une fois que vous avez fait quelques enregistrements avec le NotePin, vous les importez dans l’application Plaud, ce qui est relativement rapide et simple. Mais vous devez ensuite accéder à chaque enregistrement et demander manuellement à l’application de le transcrire, choisir un « modèle » que vous souhaitez utiliser pour la façon dont il est résumé, puis revenir quelques minutes plus tard pour voir ce qu’elle a obtenu. (Vous obtenez 300 minutes mensuelles de transcriptions et de modèles de base gratuitement, ou pour 80 $ par an, vous obtenez 1 200 modèles et fonctionnalités et plus.) C’est trop de travail. De plus, combien d’efforts est-ce que j’économise vraiment si je dois sortir mon téléphone – deux fois ! – de toute façon ?

Les transcriptions sont bonnes et les résumés sont utiles. Jusqu’à présent, je n’ai pas eu d’erreurs ou d’hallucinations majeures. Mais une fois qu’elles sont terminées, elles sont simplement classées dans l’ordre chronologique inverse dans l’application Plaud. L’application a correctement noté que l’un de mes enregistrements était un rappel pour acheter du rétinol ; cela ne m’a rappelé rien. Elle a juste créé le titre « Rappel pour acheter du rétinol ». Lorsque je me suis promené dans ma cuisine en prononçant une liste de courses dans le NotePin, l’application a correctement transcrit cette liste pour moi, mais a simplement intitulé la note « Liste de courses avec divers aliments et articles ménagers essentiels ».

Ce n’est pas vraiment la faute de NotePin s’il ne peut pas faire plus que transformer mes divagations absurdes en fichiers texte. Ce n’est pas non plus la faute de Plaud. C’est juste que ce que je veux vraiment – et ce qui devrait vraiment se passer – c’est qu’il prenne cette liste de courses et l’ajoute à la liste de courses que j’ai déjà sur mon téléphone. Il devrait ajouter ce rappel à ma liste de choses à faire. Au minimum, l’application devrait pouvoir combiner ma note de liste de courses avec ma liste de courses. autre liste de courses, mais il ne peut pas le faire non plus. En fin de compte, peu importe ce que vous enregistrez, il y a de fortes chances que vous souhaitiez faire quelque chose avec elle par la suite, et Plaud ne peut tout simplement pas faire la plupart de ces choses. Finalement, l’application Plaud a commencé à ressembler à une autre boîte de réception que je devais vérifier.

C’est pourquoi votre téléphone ou votre montre connectée peuvent être des adversaires insurmontables dans la guerre des assistants IA. Ils sont peut-être un peu moins pratiques (vous devez les sortir de votre poche au lieu de les mettre sur votre poitrine), mais ils sont bien plus connectés au reste de votre vie numérique. Construire tout votre monde autour d’une application de transcription n’a aucun sens.