Le plâtre de bouse de vache et de neem aide le professeur Haryana à gagner Rs 10 Lakh par an, voici comment

La vague de chaleur en Inde au cours des dernières années est devenue plus intense, en particulier dans les régions du nord pendant les étés, soulevant plusieurs inquiétudes concernant la survie à la chaleur. Alors que la plupart d’entre nous allumons simplement les climatiseurs et les ventilateurs de nos maisons, la rentabilité et l’impact sur l’environnement sont encore discutables.

Le Dr Shivdarshan, un professeur de l’Haryana, a mis au point une invention écologique qui pourrait supprimer le besoin d’AC à l’avenir. Il a inventé des plâtres de bouse de vache et des briques de neem qui peuvent garder les maisons à 7 degrés de moins et même réduire le besoin de béton qui génère de la chaleur et une empreinte carbone importante. Un court clip vidéo sur son innovation gagne lentement en popularité sur les réseaux sociaux.

Le plâtre de bouse de vache et de neem aide le professeur indien 🇮🇳 à gagner Rs 10 Lakh / anLe Dr Shivdarshan Malik de Haryana a innové un «plâtre védique» et des briques faites de bouse de vache et de neem pour garder les maisons plus fraîches de 7 degrés. Une belle économie circulaire ! pic.twitter.com/1gGAsjOGxY – Erik Solheim (@ErikSolheim) 22 novembre 2022

Le tweet publié par l’ancien ministre du Climat et de l’Environnement de la Norvège, Erik Solheim, sur Twitter disait : « Le plâtre de bouse de vache et de margousier aide un professeur indien à gagner Rs 10 Lakh/an. Le Dr Shivdarshan Malik de Haryana a innové un ” plâtre védique ” et des briques faites de bouse de vache et de neem pour garder les maisons plus fraîches de 7 degrés. Une belle économie circulaire ! La vidéo tweetée a gagné plus de 3,5 millions de vues et plus de onze mille likes.

Selon l’interview de The Better India, Shivdarshan a développé le plâtre védique, qui est fabriqué à partir de bouse de vache, de terre et de diverses autres ressources naturelles, comme une nouvelle solution pour faire face à l’augmentation des émissions de carbone et à ses effets. Les intérieurs des maisons avec des plâtres védiques restent plus frais que les maisons en plâtre car ce plâtre respirant ne permet pas à la chaleur de l’extérieur de pénétrer, ce qui aide également les résidents à réduire leurs coûts d’électricité.

Shivdarshan reçoit un revenu annuel de Rs. 10 lakh de cette entreprise durable. Les briques de gocrete, produites à partir de bouse de vache et d’autres matériaux locaux respectueux de l’environnement, sont une autre de ses inventions. Ces briques peuvent empêcher jusqu’à 70 % de la chaleur de pénétrer dans les bâtiments et sont sept fois moins chères que les briques traditionnelles.

