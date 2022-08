Le plateau de tournage de Kiccha Sudeep entrera dans le club Rs 100 crore

Le film Vikrant Rona de Kiccha Sudeep, sorti le 28 juillet en salles, était l’un des films les plus attendus. Le film qui met en vedette Jacqueline Fernandez, Nirup Bhandari et Neetha Ashok aux côtés de Kiccha Sudeep, est prêt à entrer dans le club Rs 100 crore.

Selon le rapport du Hindustan Times, le film a collecté Rs 25 crore le troisième jour et entrera bientôt dans le club Rs 100 crore. Le film a gagné Rs 80 crore en 3 jours, tandis que les chiffres définitifs n’ont pas encore été publiés. Selon leurs sources de l’industrie, le film franchira Rs 100 crore dans les 4 jours. Vikrant Rona est coproduit par Alankar Pandian d’Invenio Origins et dirigé par Anup Bhandari.

Plus tôt, partageant la vidéo du producteur de Vikrant Rona, Box office Karnataka a écrit : “Voici la déclaration officielle du producteur de Vikrant Rona à propos des collections au box-office VR.

Premier jour WW BOC – 33-35Cr

2e jour WW BOC – 20-25Cr

Total 2 jours de collecte – 53-60Cr

Nous voulons des producteurs comme Manju monsieur qui peuvent annoncer officiellement BOC.”

Selon les créateurs, plus de 800 artistes ont travaillé sur les effets VFX pour Vikrant Rona. Le film est une merveille visuelle chorégraphiée par Anup Bhandari, qui a fait un travail formidable derrière la caméra.

Après Prabhas, Allu Arjun, Ram Charan, Jr NTR et Yash, c’est au tour de Kichcha Sudeep d’enfiler le charme sudiste auprès d’un public pan-indien. Les manières et le quotient swag de Sudeep pourraient bien faire en sorte que les jeunes l’imitent.

Le numéro de Vikrant Rona, Ra Ra Rakkamma, qui fait la fête, avec Jacqueline Fernandez et Kichcha Sudeep, a également joué un rôle dans l’entrée du public dans les théâtres. Chanté par Sunidhi Chauhan et Nakash Aziz, “Ra Ra Rakkamma” a recueilli des millions de vues sur les réseaux sociaux.

Réalisé par Anup Bhandari et présenté par Salman Khan Films, Zee Studios et Kichcha Creations, “Vikrant Rona” a également Jacqueline Fernandez, Nirup Bhandari et Neetha Ashok dans les rôles principaux. (Avec les contributions de l’IANS)