Le plateau de Corrie est hanté par un soldat mort et je ne suis pas la seule à l’avoir vue, insiste Yvette Fielding

La présentatrice de MOST Haunted, Yvette Fielding, est une experte en matière de phénomènes paranormaux.

L’animatrice a révélé qu’elle savait qui hantait le plateau de Coronation Street.

Yvette Fielding est convaincue que le plateau de Corrie est hanté[/caption]

L’émission est filmée dans les studios MediaCity à Manchester[/caption]

Les acteurs et l’équipe se sont plaints d’activités paranormales[/caption]

Les acteurs et l’équipe du feuilleton ITV ont affirmé avoir été témoins d’activités paranormales fréquentes sur le plateau de MediaCity.

Des esprits d’anciennes stars du programme auraient été présents et Yvette Fielding a confirmé qu’elle avait également vu une activité paranormale lors d’une enquête avec son équipe Most Haunted.

S’adressant au Daily Star, la femme de 54 ans a révélé qu’elle savait qui hantait l’ensemble mancunien, ajoutant que l’activité était “basée sur l’énergie”.

« Tout est question d’énergie. Prisons, écoles, théâtres – partout où il y a beaucoup de monde », a-t-elle précisé.

Yvette a ajouté que les hantises peuvent être dues à l’endroit où l’ensemble est construit.

“Quelque chose peut sembler moderne, mais qu’était le bâtiment avant, et que s’est-il passé sur le terrain avant que le bâtiment ne soit construit?”, A-t-elle demandé.

Comme les fans purs et durs de Corrie le savent peut-être, le décor de la série a été construit sur d’anciens docks.

Cela a convaincu Yvette et son équipe que l’esprit d’un travailleur de la RAF est à la racine de l’activité.





“Il y avait beaucoup de tapotements et de coups – le phénomène de tapotement que nous obtenons”, a-t-elle déclaré.

“Nous savions qu’il y avait une activité certaine et que les esprits étaient là.”

« Il y avait une femme là-bas, et elle a été vue dans un uniforme de la RAF. Je pense que c’est elle qui s’en sortait.

Yvette poursuit : “On l’a beaucoup vue là-bas cette femme de la RAF.”

« Tout est question d’énergie. Plus il y a d’énergie expulsée, plus ils [the spirits] peut utiliser pour se manifester et faire des choses.

Mais selon l’actrice Sally Dexter, l’ensemble du feuilleton d’ITV Emmerdale est également hanté.

Lors des Inside Soap Awards, la star du West End a révélé qu’une activité paranormale avait perturbé le tournage de ses dernières scènes.

“Quand Lucy (Pargeter), qui joue Chas, est entrée pour la première fois pour me trouver morte, elle a frappé à la porte pour l’ouvrir mais n’a pas pu entrer”, a-t-elle déclaré.

“Lorsque nous filmions cela, elle a frappé à la porte une fois et quelqu’un a répondu, et nous filmions cela dans une maison censée être hantée et cela s’est produit deux fois.”

Sally a ajouté: “J’étais morte mais j’étais en quelque sorte en train de sombrer dans un subconscient et quand elle a fait ça et que j’ai entendu la réponse frapper, je voulais dire entrez. Nous avons donc dû nous arrêter et recommencer deux fois.”

“Lucy a dit ‘Est-ce que quelqu’un d’autre a entendu ça?’ et nous avons tous dit oui.

Les stars d’EastEnders se sont également plaintes d’événements similaires.

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à partir de 20h sur ITV.

La star de Most Haunted est convaincue que le plateau est hanté par le fantôme d’une femme de la RAF[/caption]

