Le plat Queens sur les premières impressions

La saison 15 des “Olympics of drag” est en route, et les Queens sont exclusivement RUVéalant à BOSSIP ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Comme indiqué précédemment La course de dragsters de RuPaul premières Vendredi 6 janvier à 20h00 ET/PT sur MTV avec deux épisodes passionnants.

Course de dragsters la saison 15 mettra en vedette 16 reines qui apporteront leur charisme, leur caractère unique, leur nerf et leur talent à la piste dans l’espoir de remporter le titre le plus élevé de “America’s Next Drag Superstar” et un grand prix de 200 000 $ – le montant le plus élevé de l’histoire de la franchise principale.

Rédacteur en chef de BOSSIP Danielle Canada a eu la chance de discuter avec les 16 reines triées sur le volet pour cette saison, allant des jumeaux TikTok aux nouveaux arrivants et à une légende littérale de la scène drag.

Loosey LaDuca, Jax, Maîtresse Isabelle et Sugar Talk Talk RuPaul’s Drag Race Saison 15

Lors d’une rencontre exclusive avec Loosey LaDuca, Jax, Maîtresse Isabelle et Sugar, les dames ont partagé leurs premières impressions l’une de l’autre.

“J’ai vu Jax en premier et j’ai pensé que ça allait être un morceau de gâteau”, a déclaré Loosey.

“J’ai d’abord regardé Loosey et j’ai pensé:” Je pense que c’est un dispositif de flottaison “”, a déclaré Jax.

Quant à Sugar, qui est la moitié des tout premiers concurrents jumeaux identiques de Drag Race, elle a admis qu’elle était dans son propre monde en entrant dans la salle de travail…

“Je suis entrée et j’étais tellement excitée et excitée”, a déclaré la reine qui avait l’impression d’être à “Disneyland gay”. J’étais plus préoccupée par le fait que mon maquillage était beau et que ma pliure était correcte parce que je suis connue pour avoir une pliure charnue – c’est comme une chose. J’étais un peu un b **** narcissique, je m’inquiétais pour moi et j’étais dans l’instant. Alors quand j’ai regardé, je me suis dit : ‘Oh, attends, on est là.’ »

et Maîtresse Isabelle a noté que l’ombre entre les reines compétitives s’est produite immédiatement.

“Je suis un amoureux et je suis entré prêt à entrer dans mon ère de convivialité et à être Miss Congeniality et dès que j’ai franchi la porte, tout le monde commence à lire”, a déclaré la reine de Houston. “Ça commence depuis le début.”

Jax a également béni BOSSIP avec une petite friandise sur la reine qui a été surnommée le “commerce de la saison”, un superlatif qui revient presque à chaque saison.

“Dès les premières apparitions, je veux dire que c’était notre sœur Miss Aura Mayari”, a déclaré Jax, ce avec quoi plusieurs de ses sœurs étaient d’accord.

Découvrez notre exclusivité avec les dames ci-dessous!