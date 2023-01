Le plat Queens dans la salle Werk

La saison 15 des “Olympiques de drag” est en route, et les Queens sont exclusivement RUVévoquant ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Comme indiqué précédemment La course de dragsters de RuPaul premières Vendredi 6 janvier à 20h00 ET/PT sur MTV avec deux épisodes passionnants.

Course de dragsters la saison 15 mettra en vedette 16 reines qui apporteront leur charisme, leur caractère unique, leur nerf et leur talent à la piste dans l’espoir de remporter le titre le plus élevé de “America’s Next Drag Superstar” et un grand prix de 200 000 $ – le montant le plus élevé de l’histoire de la franchise principale.

Le rédacteur en chef de BOSSIP, Dani Canada, a eu la chance de discuter avec les 16 reines triées sur le volet pour cette saison, allant des jumeaux TikTok aux nouveaux arrivants et à une légende littérale de la scène drag.

Malaisie Babydoll Fox, Marcia Marcia Marcia, Anetra & Luxx Noir London Talk La course de dragsters de RuPaul Saison 15

Pour chaque Queen on Drag Race, leur voyage commence à la seconde où ils se pavanent dans la salle de travail. Selon Malaysia Babydoll Foxx, elle a ressenti diverses émotions au cours de l’expérience “angoissante” – qu’elle espère Course de dragsters les producteurs n’utilisent pas à la caméra.

«Ils entendent littéralement tout ce que vous dites et j’espère qu’ils n’utiliseront pas mes extraits sonores. Je me tenais à cette entrée en disant: “Oh mon Dieu, je suis tellement nerveux” – et vous savez que je respire déjà difficilement.

Pour Anetra, elle s’est appuyée sur les conseils (hilarants) d’une autre reine sur ce à quoi s’attendre en entrant dans la salle de travail.

“C’était surréaliste et je me souviens d’avoir été très tremblant”, a déclaré Anetra. “Je me souviens avant de partir, Yara [Sofia] qui vit à Las Vegas en disant : quand vous entrez dans la salle de travail si vous sentez que vous allez vous évanouir, cela signifie simplement que vous êtes maigre. Alors je me souviens juste d’avoir pensé que tu étais juste maigre, b ***! Tu es maigre – et nous l’avons pompé là-dedans.

Au cours de leur entretien avec BOSSIP, les dames ont également partagé ce que leurs collègues Queens Course de dragsters fandom les a comparés.

Pour Marcia, Marcia, Marcia, les observateurs de Drag Race pensent qu’elle favorise Dakota Schiffer, Blaire Saint Clair et Gigi Goode.

Pour Luxx Noir London, sa mélanine magique a rejeté les comparaisons avec certaines autres reines noires de haut niveau.

“Avant même que je sois dans l’émission, les commentaires étaient comme – Oh mon Dieu, tu ressembles à [season 14 winner] Symone Oh, ça donne Yvvie [Oddly]ça donne Naomi [Smalls]toute personne qui n’a pas réussi le test du sac en papier brun, ils me les comparent.

La reine, originaire d’East Orange, dans le New Jersey, a également partagé un commentaire qu’elle a fait lors de l’émission spéciale “Meet The Queens” sur son “illusion étant sa réalité”.

“Beaucoup de Drag Queens seront comme, je suis écœurant ! Je suis la perfection de la tête aux pieds et parfois ce n’est pas toujours le cas », a déclaré Luxx Noir London à BOSSIP. «Il faut un peu d’illusion pour faire du drag, il faut parfois se dire ces choses-là. Même s’ils ne sont pas tout à fait vrais, j’ai déjà dit des demi-vérités à propos de ma drague », a-t-elle ajouté. “Vous devez en quelque sorte vous préparer et être votre propre homme de battage médiatique.”

Êtes-vous prêt à vous adonner au délicieux délire de Luxx Noir London et de ses sœurs, Anetra, Marcia Marcia Marcia et Malaysia Babydoll Foxx ?

Découvrez notre exclusivité avec eux ci-dessous.