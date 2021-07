Des chercheurs ont découvert qu’un plat de soja fermenté souvent servi au petit-déjeuner au Japon peut s’avérer efficace contre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19. Le natto est fabriqué en fermentant du soja avec Bacillus subtilis, une bactérie présente dans les plantes et dans le sol.

Des chercheurs de l’Université d’agriculture et de technologie de Tokyo (TUAT) ont découvert que l’extrait fabriqué à partir du natto collant et à l’odeur forte peut inhiber la capacité du virus du SRAS-CoV-2 à infecter les cellules. « Traditionnellement, les Japonais pensent que le natto est bénéfique pour leur santé », a déclaré Tetsuya Mizutani, directeur du Center for Infectious Disease Epidemiology and Prevention Research au TUAT.

« Ces dernières années, des études de recherche ont révélé des preuves scientifiques de cette croyance. Dans cette étude, nous avons étudié les effets antiviraux du natto sur le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19, et l’herpèsvirus bovin 1 (BHV-1), qui provoque des maladies respiratoires chez les bovins », a ajouté Mizutani.

Les résultats ont été publiés dans la revue Biochemical and Biophysical Research Communications.

L’équipe a préparé deux extraits de natto à partir de la nourriture, l’un avec chaleur et l’autre sans. Ils ont appliqué les extraits à des ensembles de cellules cultivées en laboratoire provenant de bovins et d’humains. Un ensemble était infecté par le SRAS-CoV-2, tandis que l’autre était infecté par le BHV-1.

Lorsqu’ils sont traités avec l’extrait de natto fabriqué sans chaleur, le SARS-CoV-2 et le BHV-1 ont perdu la capacité d’infecter les cellules. Cependant, aucun des deux virus n’a semblé être affecté par l’extrait de natto traité thermiquement.

« Nous avons trouvé ce qui semble être une protéase ou des protéases – des protéines qui métabolisent d’autres protéines – dans l’extrait de natto digèrent directement le domaine de liaison au récepteur sur la protéine de pointe dans le SRAS-CoV-2 », a déclaré Mizutani, notant que la protéase semble se briser en chaleur, perdant la capacité de digérer les protéines et laissant le virus rester infectieux.

La protéine de pointe se trouve à la surface du virus et se lie à un récepteur sur les cellules hôtes. Avec une protéine de pointe inactive, le SARS-CoV-2 ne peut pas infecter les cellules saines. Les chercheurs ont trouvé un effet similaire sur le BHV-1 ainsi que sur la variante Alpha Covid.

Bien que les résultats soient prometteurs, Mizutani a également averti que d’autres études sont nécessaires pour identifier les mécanismes moléculaires exacts à l’œuvre. Il a également souligné que la recherche ne fournit aucune preuve d’une infection virale réduite simplement en mangeant du natto. Une fois les composants identifiés et leurs fonctions vérifiées, les chercheurs prévoient de faire progresser leurs travaux vers des études cliniques sur des modèles animaux.

