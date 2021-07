Le plat de pâtes expérimental de l’homme ne va pas bien

Pendant les fermetures de COVID-19, presque tout le monde a enfilé la toque et s’est essayé à la cuisine. Alors que certaines personnes préparaient des recettes éprouvées, d’autres expérimentaient avec des ingrédients et essayaient de créer leur propre plat. Et bien que les expériences alimentaires soient bonnes, cette photo d’un plat de pâtes inhabituel partagé par un homme nommé Kye W n’a pas impressionné les internautes.

La photo montrait un bol rempli de pâtes à spaghetti simples enfilées de morceaux de hot-dog hachés. Alors que le croisement des pâtes et du hot-dog était inhabituel en soi, les gens n’étaient pas satisfaits de l’apparence du plat.

Kye a partagé la photo sur une page Facebook nommée Rate My Plate – une communauté de personnes qui partagent des photos de leurs plats avec d’autres gastronomes en ligne. La page compte plus de 3 millions d’abonnés sur la plate-forme de médias sociaux.

Découvrez le post ici :

Depuis qu’elle a été partagée en ligne le 19 juillet, la photo de cette expérience insolite avec des pâtes est devenue un sujet de discussion parmi les internautes. La photo est maintenant devenue virale avec plus de 7 000 commentaires, 4 000 likes et plusieurs commentaires sur Facebook.

Réagissant à la publication, l’un des utilisateurs a déclaré que le plat n’était pas assez cuit et ressemblait à quelque chose que sa fille préparerait dans une cuisine-jouet.

La section des commentaires a été inondée de réponses sarcastiques d’utilisateurs qui n’ont pas été impressionnés par l’expérience. Un utilisateur a déclaré: « Sans aucun doute la meilleure assiette de nourriture que j’ai vue faite de play-doh âgés de 4 à 5 ans. »

Tandis qu’un autre a suggéré qu’un chef italien se noierait dans une fontaine après avoir vu ces pâtes.

« Bear Grylls ne mangerait pas ça », a commenté le troisième.

Cependant, tous les commentaires ne portaient pas sur le fait de fouiller le plat et l’un des utilisateurs a identifié le plat et a déclaré qu’il s’appelait « mickey noodle ».

Quelle est votre réaction à ce mélange de pâtes et de hot-dogs ?

