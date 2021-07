La chaîne YouTube nommée « VilFood » est désormais un nom familier. Avec un total de 1,62 million d’abonnés, la chaîne présente Pushparani Sarkar, une femme octogénaire d’un village de Birbhum, concoctant des plats oubliés depuis longtemps du Bengale rustique. Sur les réseaux sociaux, elle est généralement appelée « thakuma » et « dida » (mots bengali pour « grand-mère paternelle » et « grand-mère maternelle » respectivement). Cette chaîne s’est considérablement développée depuis sa création, et maintenant chaque vidéo recueille près de 2 millions de vues. Récemment, l’une des vidéos diffusées par la chaîne montrait Mme Sarkar enseignant aux téléspectateurs comment cuisiner le «bhetki paturi» traditionnel (tranches de poisson barramundi enveloppées dans des feuilles de bananier).

Voici la recette.

Ingrédients : poisson bhetki, huile de moutarde, poudre de curcuma, pommes de terre (coupées en tranches fines et longues), pâte de piment cru, piment cru, sel

Méthode : Tout d’abord, faites mariner le poisson cru avec de la pâte de piment rouge, du sel, du curcuma et de l’huile de moutarde. La même épice doit être appliquée sur les tranches de pomme de terre. Après cela, les morceaux de poisson marinés doivent être disposés un à un sur les feuilles de bananier enduites d’huile de moutarde. Ensuite, placez les pommes de terre marinées dans l’espace vide rond juste au milieu. Assurez-vous de placer quelques piments crus sur le dessus.

Ensuite, placez une casserole en terre ou en fer dans le gaz ou le four et superposez-la avec d’épaisses feuilles de bananier. Après cela, la feuille avec les filets de poisson doit être placée dessus et tous les côtés doivent être correctement recouverts. Cuire un moment. Lorsque l’huile commence à suinter du poisson, ralentir le four et retourner le poisson tranché un à un à l’aide d’une cuillère à mélanger. Ensuite, laissez-le pendant un moment et laissez mijoter. Une fois que les deux côtés sont complètement cuits, retirez les tranches de poisson et servez avec du riz chaud.

