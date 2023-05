Le plastique recyclé peut être plus toxique et n’est pas une solution à la pollution, prévient Greenpeace

Le recyclage du plastique peut le rendre plus toxique et ne doit pas être considéré comme une solution à la crise de la pollution, a averti Greenpeace avant le dernier cycle de négociations pour un traité international sur les plastiques.

« Les plastiques sont intrinsèquement incompatibles avec une économie circulaire », a déclaré le réseau environnemental mondial dans un rapport qui rassemble des recherches montrant que les plastiques recyclés sont plus toxiques que leurs constituants vierges.

Le rapport, programmé pour coïncider avec le début de nouvelles discussions sur un éventuel traité mondial sur les plastiques, intervient alors que des recherches distinctes ont révélé la décomposition des plastiques pour le recyclage. disperse la pollution microplastique dans l’environnement.

L’année dernière, des représentants de 173 pays ont convenu d’élaborer un traité juridiquement contraignant couvrant le « cycle de vie complet » des plastiques, de la production à l’élimination, qui sera négocié au cours des deux prochaines années.

La semaine prochaine, ils doivent se rencontrer à Paris, pour des pourparlers qui ont déjà été critiqués pour avoir exclu les communautés des pays en développement touchées par le déversement et la combustion des déchets plastiques, ainsi que les récupérateurs marginalisés, qui sont essentiels au recyclage.

Sans ces voix, la crainte est que les négociations soient influencées par les intérêts des entreprises. « L’industrie du plastique – y compris les combustibles fossiles, la pétrochimie et les entreprises de biens de consommation – continue de proposer le recyclage du plastique comme solution à la crise de la pollution plastique », a déclaré Graham Forbes, qui dirige la campagne mondiale sur les plastiques de Greenpeace USA.

«Mais… la toxicité du plastique augmente en fait avec le recyclage. Les plastiques n’ont pas leur place dans une économie circulaire et il est clair que la seule vraie solution pour mettre fin à la pollution plastique est de réduire massivement la production de plastique.

Depuis les années 1950, environ 8 milliards de tonnes de plastique ont été produites. Le rapport de Greenpeace répertorie des recherches évaluées par des pairs et des études internationales montrant non seulement qu’une infime proportion (9 %) des plastiques sont recyclés, mais aussi que ceux qui se retrouvent avec des concentrations plus élevées de produits chimiques toxiques, multipliant leurs dommages potentiels pour l’homme. , santé animale et environnementale.

Selon le rapport, les plastiques recyclés contiennent souvent des niveaux plus élevés de produits chimiques tels que des retardateurs de flamme toxiques, du benzène et d’autres agents cancérigènes, des polluants environnementaux, notamment des dioxines bromées et chlorées, et de nombreux perturbateurs endocriniens qui peuvent modifier les niveaux d’hormones naturelles du corps.

Les déchets plastiques destinés au recyclage sont généralement exportés des pays à revenu élevé vers les régions les plus pauvres du monde

Le Dr Therese Karlsson, conseillère scientifique au Réseau international pour l’élimination des polluants (IPEN), a déclaré : « Les plastiques sont fabriqués avec des produits chimiques toxiques, et ces produits chimiques ne disparaissent pas simplement lorsque les plastiques sont recyclés. La science montre clairement que le recyclage du plastique est une entreprise toxique qui menace notre santé et l’environnement tout au long du processus de recyclage.

« En termes simples, le plastique empoisonne l’économie circulaire et notre corps, et pollue l’air, l’eau et la nourriture. Nous ne devons pas recycler les plastiques qui contiennent des produits chimiques toxiques. Les vraies solutions à la crise des plastiques nécessiteront des contrôles mondiaux sur les produits chimiques dans les plastiques et des réductions significatives de la production de plastique.

La production de plastique devrait tripler d’ici 2060. Greenpeace a déclaré que tout traité mondial sur les plastiques doit parvenir à des réductions importantes immédiates de la production de plastique, comme première étape sur la voie de l’élimination totale de la fabrication de plastique vierge.

Les plastiques qui restent doivent être réutilisés autant que possible, tandis que des technologies d’élimination des déchets sont développées qui n’impliquent pas simplement de les brûler ou de les enfouir, a déclaré Greenpeace.