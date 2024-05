Le plastique présent dans vos aliments nuit à votre santé intestinale

Au cours des dix dernières années, la communauté médicale s’est progressivement alarmée de l’omniprésence des micro et nanoplastiques, de minuscules particules de plastique que l’on retrouve par milliers dans les aliments, l’eau en bouteille et, de plus en plus, dans notre propre corps.

Des études médicales récentes ont détecté la présence de plastique dans des échantillons de sang, dans le lait maternel, dans les tissus placentaires et même dans les poumons.

Ainsi, lorsque Raffaele Marfella, chirurgien et professeur de médecine interne à l’Université de Campanie Luigi Vanvitelli à Naples, et ses collègues ont mené une étude Pour examiner la plaque prélevée sur les artères de personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, ils n’ont pas été surpris de constater que la moitié des échantillons contenaient des fragments miniatures de plastique.

Mais un examen plus attentif des données a révélé une tendance inquiétante : les patients qui avaient accumulé du plastique dans leurs artères avaient tous une maladie beaucoup plus avancée. En les suivant au cours des trois années suivantes, ils ont constaté que ces personnes étaient quatre fois et demie plus susceptibles de mourir ou de subir un accident vasculaire cérébral non mortel, par rapport aux patients dont les échantillons ne contenaient aucun plastique.

Marfella pense que la présence de plastique aurait pu accélérer activement la détérioration de leur santé, en provoquant une inflammation dans les artères. « Je peux affirmer avec une certitude raisonnable que la contamination par les micro et nanoplastiques entraîne une altération de l’état de santé des tissus », dit-il.

C’est l’une des premières études à avoir identifié un lien entre les dépôts de plastique et le déclin de la santé humaine. Mais nous devons encore en apprendre davantage sur comment et pourquoi le plastique peut endommager le corps humain et, surtout, sur les mesures à prendre.

Que sont les microplastiques et d’où viennent-ils ?

Les particules de plastique capables de pénétrer dans le corps humain sont soit des microplastiques, de moins de 5 millimètres de large, soit des nanoplastiques, de moins de 1 millimètre de large.

On pense qu’ils proviennent de la dégradation constante de produits tels que les pneus de voiture, les vêtements synthétiques produits en série et la peinture utilisée pour recouvrir les bâtiments et les routes. Cependant, de nombreux scientifiques estiment que les plastiques à usage unique tels que les bouteilles d’eau, les couverts en plastique, les contenants alimentaires, les emballages, les bâtons de coton-tige, les sacs en plastique et les lingettes humides sont les principaux coupables.

« Les bouteilles en plastique à usage unique réduisent le coût [beverage] production et transport, mais ils constituent l’une des principales sources de micro et nanoplastiques », déclare Dick Vethaak, professeur émérite de qualité de l’eau et de santé à l’Université VU d’Amsterdam et à l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas. « Les interdire est une excellente idée, car des matériaux alternatifs, plus sûrs et plus durables sont déjà disponibles sur le marché. En tant que consommateurs, nous sommes nombreux à pouvoir prendre nous-mêmes la décision d’utiliser des bouteilles en verre ou de transporter notre eau potable dans des récipients réutilisables.

On pense que nous consommons par inadvertance ces particules de plastique, soit en les inhalant, soit en les ingérant. Plus tôt cette année, une étude Des chercheurs de l’Université Columbia à New York ont ​​identifié un quart de million de nanoplastiques dans un seul litre d’eau en bouteille. Un autre article inquiétant a révélé que les bébés nourris avec du lait maternisé préparé dans des biberons en propylène sont exposés à des niveaux élevés de microplastiques.

Que sait-on de l’impact sur la santé humaine ?

Il existe plus de 10 000 produits chimiques différents présents dans divers plastiques, dont certains sont connus comme cancérigènes et d’autres sont capables de perturber les systèmes hormonaux vitaux.

Pour cette raison, certains chercheurs ont commencé à se demander si l’accumulation de plastique sur plusieurs décennies pourrait être un facteur contribuant à l’augmentation des cas de cancer colorectal chez les moins de 50 ans. L’année dernière, un groupe d’experts en cancer de l’intestin et en toxicologie en Nouvelle-Zélande a publié un article soulignant que les recherches émergentes suggèrent que tous les microplastiques ne sont pas excrétés par le corps et que, par conséquent, certains peuvent persister dans le côlon où ils pourraient perturber la couche de mucus interne. Il s’agit d’une barrière clé qui protège la paroi du côlon des bactéries et des produits chimiques toxiques et, suggèrent-ils, si cette barrière est endommagée par des particules de plastique, les cellules du côlon pourraient être beaucoup plus exposées à des agents cancérigènes potentiels.

Bien que certaines de ces hypothèses restent encore spéculatives, de plus en plus de preuves montrent que le plastique nuit activement à nos intestins. Dans une étude de 2021, les niveaux de microplastiques se sont révélés beaucoup plus élevés dans les échantillons de selles des personnes atteintes d’une maladie inflammatoire de l’intestin que chez les individus en bonne santé. Les personnes atteintes d’une maladie plus grave avaient des quantités encore plus importantes de plastique dans leurs selles.

Matthew Campen, professeur à l’Université du Nouveau-Mexique qui a étudié les microplastiques, n’est pas convaincu que les plastiques eux-mêmes soient nécessairement nocifs, mais le problème réside davantage dans leur quantité.

« Les plastiques sont relativement sûrs, c’est simplement qu’ils semblent être présents à des niveaux alarmants. [in the environment] et ça empire », dit-il. « Nous pensons que la principale voie d’entrée dans le corps passe par l’intestin et qu’il s’agit d’une question importante qui doit être mieux comprise. »

Que faut-il encore savoir ?

De nombreuses questions restent sans réponse, allant de la question de savoir si certaines formes de plastique sont plus nocives que d’autres, si certaines tailles ou formes sont plus susceptibles d’infliger des dommages et ce que cela nous apprend sur leur origine.

« La plupart des particules trouvées dans le corps humain semblent mesurer moins de 2 micromètres de longueur et 200 nanomètres de largeur, et sont souvent beaucoup plus petites », explique Campen. « Ils semblent avoir l’apparence d’éclats, comme des plastiques très vieux et cassants qui se sont déchirés au fil des années. Nous ne savons pas encore exactement comment cela affecte les interactions biologiques.

Vethaak prédit que dans les années à venir, nous en apprendrons encore davantage sur la quantité de plastique présente dans notre corps, où il va et ce qu’il fait.

« Les doses de particules de plastique dans notre sang et nos tissus sont-elles suffisamment élevées pour déclencher ou médier [biological] réponses qui conduisent à la maladie ? il dit. « Ces informations seront cruciales pour les évaluations des risques, mais ces données pourraient encore être disponibles dans plusieurs années. »

Comment les éliminer ou réduire leur impact ?

Chaque année, l’humanité produit plus de 350 millions de tonnes de déchets plastiques, et les experts estiment que la seule solution consiste à trouver des moyens plus efficaces de les dégrader. À l’avenir, certains microbes pourraient nous aider à concevoir des usines d’élimination des déchets plus utiles, diverses expériences en laboratoire suggérant que des souches de Rhodococcus ruber et même E. coli pourrait être utilisé pour digérer les plastiques courants tels que le polyéthylène téréphtalate et le polyuréthane.

Campen estime que les gouvernements doivent investir davantage dans la combustion des plastiques afin de produire de l’énergie pour faire face aux grandes quantités de plastique stockées dans les décharges du monde entier, dont une partie finit par se retrouver dans les océans et les réserves d’eau.

« À l’échelle mondiale, je pense que la meilleure solution est de passer rapidement aux usines de traitement des déchets en énergie », explique-t-il. « Les déchets que nous produisons quotidiennement en tant qu’individus ne représentent que la pointe de l’iceberg par rapport aux plastiques déjà enfouis dans les décharges. Nous devons envisager une récupération active et une incinération des plastiques. Cela semble être une mauvaise idée du point de vue du réchauffement climatique, mais ce n’est finalement pas pire que le charbon.»

Éviter complètement le plastique est pratiquement impossible tant il est omniprésent dans nos vies, des emballages alimentaires aux films alimentaires, en passant par les vêtements et les lingettes jetables. Même certains sachets de thé contiennent une forme de plastique appelé polypropylène pour les sceller et empêcher leur contenu de se répandre dans la boîte et dans votre tasse.

Mais les experts en microplastiques comme Vethaak affirment qu’il existe quelques mesures importantes que vous pouvez prendre pour minimiser la quantité de plastique que vous ingérez dans votre vie quotidienne. En plus de rester à l’écart de l’eau en bouteille, il insiste particulièrement sur le fait d’éviter de réchauffer les aliments dans des tupperwares. En effet, chaque fois que vous mettez quelque chose au micro-ondes dans un récipient en plastique, les produits chimiques contenus dans le plastique s’infiltrent dans les aliments, tandis que les températures intenses dégradent activement le plastique à un niveau microscopique, éliminant les micro et nanoplastiques qui finissent par se retrouver dans votre corps.

Vethaak recommande également d’installer des filtres à eau par osmose inverse dans votre maison, capables d’éliminer certains microplastiques de l’eau du robinet.

Cependant, comme le plastique est tellement ancré dans notre monde, la vérité effrayante est que beaucoup d’entre nous ne peuvent pas faire grand-chose pour l’éviter. À titre d’exemple, 82 % des biberons dans le monde sont fabriqués à partir de polypropylène, même si certaines marques comme Hevea ont commencé à proposer des alternatives à base de verre et de caoutchouc naturel.

« Fondamentalement, nous devons remplacer les plastiques par des matériaux alternatifs, plus sûrs et plus durables, et cela doit être fait le plus tôt possible afin de minimiser les risques pour la santé », explique Vethaak. « Mais en attendant, évitez autant que possible les boissons et les aliments exposés au plastique. »